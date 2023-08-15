Глупые ошибки, из-за которых филологи кусают локти

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В совершенстве знать русский язык - задачка не из простых. Но вот герои нашей подборки могут ошибиться даже в самых простых словах и фразах, что становится стыдно и смешно. Их филолог явно не кусал!
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