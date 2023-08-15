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Глупые ошибки, из-за которых филологи кусают локти

Глупые ошибки, из-за которых филологи кусают локти

Автор:
15 августа 2023 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: глупые   интересно   опечатки   орфографические ошибки   ошибки   прикольно   русский язык   учитель   филолог   
1951
15

В совершенстве знать русский язык - задачка не из простых. Но вот герои нашей подборки могут ошибиться даже в самых простых словах и фразах, что становится стыдно и смешно. Их филолог явно не кусал!

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Метки: глупые   интересно   опечатки   орфографические ошибки   ошибки   прикольно   русский язык   учитель   филолог   
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9  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Час назад
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47k
Максим Т. 39 минут назад
Это не глупые ошибки, а элементарная безграмотность.
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4k
Наталья 45 минут назад
только плакать остаётся
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2k
Выхухоль (Нагайна) 46 минут назад
Комментарий к фото
Огромный ассортимент обуви из натуральной кожи, мужской, женской и детской (с).
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79k
Доктор Джонс 52 минуты назад
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252
Vergüenza Ajena 57 минут назад
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29k
Serg2001 Час назад
А можно видео, как филолог кусает себя за локоть?... Или они не себя за локти кусают?...)
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5k
Сергей Семенов Час назад
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133
Желание враг мудрости Сергей Семенов 6 минут назад

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Спелая кукурузинка

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