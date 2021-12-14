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"Мисс Вселенная-2021": смотрим самые яркие национальные костюмы участниц

"Мисс Вселенная-2021": смотрим самые яркие национальные костюмы участниц (20 фото)

Автор:
14 декабря 2021 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   конкурс   красота   миссвселенная   наряд   фото   
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«Мисс Вселенная» — самый известный конкурс красоты, в котором участвуют девушки со всей планеты.

Он проводится с начала 1950-х годов, и за это время Россия победила в нём всего один раз — в 2002 году Оксана Фёдорова заняла в нём первое место. Чаще всего в «Мисс Вселенная» побеждали представительницы США (8 раз), Венесуэлы (7 раз), Пуэрто-Рико (5 раз) и Швеции (3 раза). Чтобы жюри признало их самыми-самыми, девушки участвуют в различных конкурсах, один из которых — дефиле в костюме, представляющем их страну. Вот, какие наряды показали красавицы в этот раз.


Индия

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Победительницей «Мисс Вселенная» в 2021 году стала представительница Индии, Харнааз Сандху. Второе место заняла Лалела Мсване из ЮАР, третье место получила Надиа Ферейра из Парагвая.

Чехия

Марокко

Аргентина

Ямайка

Непал

Украина

Южная Африка

Южная Корея

Израиль

Бразилия

Бахрейн

Россия

Нигерия

Вьетнам

Болгария

Перу

Польша

Мексика

Фотографии всех участниц в нарядах их стран вы можете увидеть здесь.

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Метки: девушки   конкурс   красота   миссвселенная   наряд   фото   
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krivsan 5 минут назад
а Перу голограмму отправило?
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Parizhanka

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