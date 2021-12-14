"Мисс Вселенная-2021": смотрим самые яркие национальные костюмы участниц

Он проводится с начала 1950-х годов, и за это время Россия победила в нём всего один раз — в 2002 году Оксана Фёдорова заняла в нём первое место. Чаще всего в «Мисс Вселенная» побеждали представительницы США (8 раз), Венесуэлы (7 раз), Пуэрто-Рико (5 раз) и Швеции (3 раза). Чтобы жюри признало их самыми-самыми, девушки участвуют в различных конкурсах, один из которых — дефиле в костюме, представляющем их страну. Вот, какие наряды показали красавицы в этот раз.

Индия