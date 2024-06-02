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50 тысяч кубометров&nbsp;сточных вод попали в Сену

50 тысяч кубометров сточных вод попали в Сену

Автор:
02 июня 2024 09:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Франция   загрязнение воды   олимпиада   сена   сточные воды   триатлон   
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Ну что, друзья, хэштэг JeChieDansLaSeineLe23Juin сработал раньше времени, но все же. До Олимпиады остается менее двух месяцев.

У французов там три насоса сломались в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Город Конфлан-Сент-Онорин (Ивелин) пострадал от крупной экологической катастрофы. За последние недели из-за неисправности насосной системы в Сену вылилось 50 тысяч кубических метров сточных вод.


Лоран Бросс, мэр города, решил подать жалобу из-за загрязнения реки Сены. «Мы хотим разобраться, кто несёт ответственность за сброс сточных вод в реку. Для этого мы ждём результатов расследования», — заявил он.


«Мы очищаем 14 миллионов кубических метров сточных вод в год на очистных сооружениях в Невиль-сюр-Уаз. К сожалению, мы находим в них то, чего там быть не должно», — говорит Дидье Мёрс, генеральный директор службы SIARP.


Он подчёркивает, что салфетки, гигиенические салфетки, тампоны и ватные палочки создают большие проблемы в работе очистных сооружений. «Астрономическое количество салфеток — это просто катастрофа», — отмечает он.


В Конфлан-Сент-Онорине были установлены временные насосы для отвода сточных вод на очистные сооружения, но они не справились с такой нагрузкой.


Поскольку соревнования по триатлону начнутся 30 июня, власти Парижа инвестировали около 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) в обновление городской водной инфраструктуры, включая новые резервуары для хранения воды и насосы. Однако, несмотря на все усилия, последние тесты, проведенные водной благотворительной организацией Surfrider, показали, что уровни кишечной палочки и энтерококков в Сене выше, чем разрешено спортивными федерациями и европейскими стандартами купания.


Так что к моменту запланированного купания мэра Парижа показатели еще подрастут.



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Метки: Франция   загрязнение воды   олимпиада   сена   сточные воды   триатлон   
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19  комментариев
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
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41
Дмитрий 13 минут назад
...вот пускай Макрон и купается!
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10k
Роман Полчаса назад
Это ведь Париж, ему не в первой тонуть в собственном дерьме.
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6k
Руслан Полчаса назад
Давайте французы, возвращайтесь к своему естественному состоянию: зассанные дворцы, дерьмо, льющееся из окон на проходящих горожан, вонь и грязь, клопы, крысы и так далее) Очень запоминающаяся олимпиада будет, похоже
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1k
surgy Час назад
Для полноты картины им не хватает дикой жары 40+ градусов с обмелением рек, нашествия саранчи и бунт местных мигрантов…
Хотя, как говорят, мигрантов подкупили власти Франции, посмотрим
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62k
turyst Час назад
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300
Евгений Бобр Час назад
Та еще будет олимпиада.
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Там и до этого один кал был!
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90
Борщик 2 часа назад
- What did you say ?
-Я говорю, двумя руками черпай !
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33k
Владимир 2 часа назад
И эти люди учат нас экологии..
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