50 тысяч кубометров сточных вод попали в Сену

У французов там три насоса сломались в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Город Конфлан-Сент-Онорин (Ивелин) пострадал от крупной экологической катастрофы. За последние недели из-за неисправности насосной системы в Сену вылилось 50 тысяч кубических метров сточных вод.

Лоран Бросс, мэр города, решил подать жалобу из-за загрязнения реки Сены. «Мы хотим разобраться, кто несёт ответственность за сброс сточных вод в реку. Для этого мы ждём результатов расследования», — заявил он.