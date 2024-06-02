50 тысяч кубометров сточных вод попали в Сену

Ну что, друзья, хэштэг JeChieDansLaSeineLe23Juin сработал раньше времени, но все же. До Олимпиады остается менее двух месяцев.
У французов там три насоса сломались в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Город Конфлан-Сент-Онорин (Ивелин) пострадал от крупной экологической катастрофы. За последние недели из-за неисправности насосной системы в Сену вылилось 50 тысяч кубических метров сточных вод.
Лоран Бросс, мэр города, решил подать жалобу из-за загрязнения реки Сены. «Мы хотим разобраться, кто несёт ответственность за сброс сточных вод в реку. Для этого мы ждём результатов расследования», — заявил он.
«Мы очищаем 14 миллионов кубических метров сточных вод в год на очистных сооружениях в Невиль-сюр-Уаз. К сожалению, мы находим в них то, чего там быть не должно», — говорит Дидье Мёрс, генеральный директор службы SIARP.
Он подчёркивает, что салфетки, гигиенические салфетки, тампоны и ватные палочки создают большие проблемы в работе очистных сооружений. «Астрономическое количество салфеток — это просто катастрофа», — отмечает он.
В Конфлан-Сент-Онорине были установлены временные насосы для отвода сточных вод на очистные сооружения, но они не справились с такой нагрузкой.
Поскольку соревнования по триатлону начнутся 30 июня, власти Парижа инвестировали около 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) в обновление городской водной инфраструктуры, включая новые резервуары для хранения воды и насосы. Однако, несмотря на все усилия, последние тесты, проведенные водной благотворительной организацией Surfrider, показали, что уровни кишечной палочки и энтерококков в Сене выше, чем разрешено спортивными федерациями и европейскими стандартами купания.
Так что к моменту запланированного купания мэра Парижа показатели еще подрастут.
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Хотя, как говорят, мигрантов подкупили власти Франции, посмотрим
-Я говорю, двумя руками черпай !