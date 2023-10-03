Массивный оползень заблокировал дорогу в Китае

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Массивный оползень сошел недалеко от китайского населённого пункта Чунчжоу. В результате разгула стихии одна из дорог оказалась заблокированной.
Один из очевидцев запечатлел момент схода оползня.
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