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Массивный оползень заблокировал дорогу в Китае

Массивный оползень заблокировал дорогу в Китае

Автор:
03 октября 2023 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   Оползень   в мире   интересно   стихия   
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Массивный оползень сошел недалеко от китайского населённого пункта Чунчжоу. В результате разгула стихии одна из дорог оказалась заблокированной.

Один из очевидцев запечатлел момент схода оползня.

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Метки: Видео   Китай   Оползень   в мире   интересно   стихия   
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5k
pinbalist 2 часа назад
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BuG Полчаса назад
К Магомеду пошла. :)
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