Как в Китае делают из канализационных отходов масло

В Китае городские канализации уже давно превратились в золотую жилу для подпольных предпринимателей. Всё благодаря канализационному маслу.
Можно как угодно относиться к азиатам, но их находчивость в некоторых вещах действительно поражает! То ли они в какой-то момент решили взять за основу своей жизни известное выражение «голь на выдумки хитра», то ли причина их невероятной предприимчивости кроется в непростом прошлом, наполненном всевозможных лишений и ограничений, однако факт остается фактом – азиаты и, в частности, китайцы способны монетизировать практически все, к чему прикасаются!
Взять хотя бы канализационные отходы. Как думаете, можно ли заработать на этом? Например, как вариант, разгребать горы мусора в поисках денег или драгоценностей, случайно спущенных в унитаз?! Эх, слишком узко мыслите, вот поэтому китайцы и впереди планеты всей! Они пошли куда дальше и научились делать из канализационных отходов масло!
Да-да, самое настоящее масло, на котором готовят мясо и рыбу, которое добавляют в тесто, да и которое, в принципе, лежит в основе китайской кухни. Масла для приготовления всевозможных блюд китайцам требуется очень и очень много – это факт, и чтобы несколько сократить данную статью расходов, предприимчивые азиаты научились делать масло из канализационных отходов – причем в промышленных масштабах.
Идея эта появилась не на пустом месте. Как вы все прекрасно знаете, определенная часть современного общества ведет активную борьбу за сохранность экологии на нашей планете и придумывает всевозможные инициативы, дабы сократить количество отходов – как пищевых, так и производственных. Да и к тому же, переработка отходов и вторичное их использование является неплохой такой экономией, особенно для стран, знающих счет деньгам.
С маслом произошла та же история. Сначала повторному использованию подверглось, так называемое, переработанное масло, которое оставалось в кафе и ресторанах после приготовления блюд. Обычно это масло сливали в специальные емкости и отправляли на переработку, а из полученного в результате этого сырья изготавливали хозяйственное мыло, корма для животных и даже добавляли в некоторые виды топлива.
Однако со временем рестораны отказались от практики сбора и дальнейшей переработки использованного масла и начали попросту сливать его в канализацию, как и прочие пищевые отходы. Прямо-таки расточительство, ведь масло тоже, знаете ли, продукт не дешевый! И некоторые особо предприимчивые граждане смекнули, что раз большое количество отработанного масла отправляется в канализацию, то его можно запросто вернуть обратно и использовать для различного рода технических нужд.
К тому же, китайские законы этого не запрещали. Вот только другие не менее предприимчивые китайские граждане решили, что масло – есть масло, купленное в магазине или выловленное в канализации, неважно. На нем все равно можно готовить! К тому же, канализационное масло обойдется предприятиям общепита значительно дешевле…
В итоге у китайского канализационного масла очень скоро появилось целых два рынка сбыта – легальный и нелегальный. К первому относились предприятия, которые скупали канализационное масло и использовали его для производства топлива, всевозможных материалов и даже бытовой химии. Вторая же группа покупателей – это компании, специализирующиеся на производстве пищевых продуктов и фармацевтических препаратов. Они прекрасно информированы о нелегальности таких сделок и, конечно же, опасности использования такого масла, однако их редко это останавливало. Уж слишком привлекательной выглядела цена!
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И тут невольно встает вопрос: «Если масло добывается из канализационных отходов, то оно должно, как минимум, ужасно пахнуть!» Это действительно так, и на этот аспект довольно сложно закрыть глаза и…заткнуть нос. Поэтому давайте для начала вспомним, как в принципе делается подсолнечное масло.
Скорее всего, вы уже представили себе огромный пресс, в который закладываются семечки, орехи или другие компоненты, в зависимости от вида масла, и под огромным давлением он в буквальном смысле выдавливает масляную составляющую из исходного сырья. В общем и целом, представление верное, однако сегодня таким способом масло получают очень и очень немногие предприятия, поскольку он является весьма медленным, дорогостоящим и невыгодным.
На большинстве современных предприятий, специализирующихся на производстве растительного масла, установлены огромные промышленные системы и машины, которые сперва очищают загруженное в них сырье, затем размягчают его под действием высоких температур и давления и передают на маслоэкстракционную установку, где, собственно, и происходит самое интересное.
Очищенная и размягченная сырьевая масса, попадая на вышеуказанную установку, сверху поливается гексаном – важнейшим компонентом бензина, и в результате получается своеобразный раствор, состоящий из масляной и бензиновой основы. А затем в специальном сепараторе полученный раствор снова разделяют на гексан, фактически бензин, и масло – так называемое первичное масло, которые идет на дальнейшую переработку, где из него удаляют всевозможные примеси и кислоты, а также рафинируют. В результате всех этих процессов и получается такое привычное нам всем растительное масло!
Как вы понимаете, первичное масло, которое получается в результате отделения от растворителя, еще не является пищевым продуктом – оно очень темное, имеет неприятный запах и консистенцию, да и в целом напоминает больше техническую жидкость, нежели будущий компонент многих блюд.
И чтобы эта самая техническая жидкость превратилась в полноценное и, самое главное, пригодное в пищу растительное масло, ей необходимо пройти множество производственных процессов. Так что, по сути, между первичным и канализационным маслом не такая уж и большая разница – и то, и другое на начальном этапе представляют собой неудобоваримую, плохо пахнущую субстанцию, не имеющую ничего общего с продуктами питания.
Так что мысль о том, чтобы получать полноценное масло для жарки мяса или рыбы из канализационных отходов, по большому счету, была не такой уж и абсурдной. В теории все канализационные примеси также подвергаются длительному провариванию, в результате которого выделяется та самая масляная основа, которая после дальнейшей очистки и удаления всевозможных нехорошестей, превращается в полноценное растительное масло пригодное к употреблению в пищу. По крайней мере, чисто технически все должно работать именно так.
Но согласно нормам китайского законодательства такой способ производства масла, предназначенного для приготовления блюд, находится под запретом, за нарушение которого предусмотрены серьезные наказания – от внушительных штрафов до уголовной ответственности.
Однако, как известно, в большинстве случаев суровость наказания или его неотвратимость пугает слабо, и поэтому в погоне за легкой прибылью все большее количество китайских горе-предпринимателей организуют подпольные производства, где хорошенько вываривают маслянистую жидкость из канализационных стоков, а затем сдают ее не менее подпольным или полулегальным производителям растительного масла, поскольку не имея специального оборудования получить полноценный продукт невозможно.
Поэтому участвуют в данной авантюре всегда две стороны: одна добывает маслянистую массу из стоков, а другая, собственно, владельцы производственного оборудования, осуществляет очистку и выпускает готовый продукт. И, как правило, выходят на рынок эти полулегальные масла под видом известных и хорошо зарекомендовавших себя брендов – китайцы, что с них взять!
Но надо сказать, что обычные граждане крайне негативно относятся к практике выпуска канализационного растительного масла, оно и неудивительно! И даже существует целый перечень рекомендаций и советов для потребителей, как отличить поддельное масло от настоящего. Так что, как видите, данная проблема стоит в Китае достаточно остро, правительство с ней активно борется, причем самыми радикальными методами, однако производители канализационного масла пока остаются на плаву. Как говорится, пока есть спрос – будет и предложение…
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только вот на этой фотке канализация лондона и ее "жирберги" (Fatberg)