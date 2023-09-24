Как в Китае делают из канализационных отходов масло

Однако, как известно, в большинстве случаев суровость наказания или его неотвратимость пугает слабо, и поэтому в погоне за легкой прибылью все большее количество китайских горе-предпринимателей организуют подпольные производства, где хорошенько вываривают маслянистую жидкость из канализационных стоков, а затем сдают ее не менее подпольным или полулегальным производителям растительного масла, поскольку не имея специального оборудования получить полноценный продукт невозможно.

Поэтому участвуют в данной авантюре всегда две стороны: одна добывает маслянистую массу из стоков, а другая, собственно, владельцы производственного оборудования, осуществляет очистку и выпускает готовый продукт. И, как правило, выходят на рынок эти полулегальные масла под видом известных и хорошо зарекомендовавших себя брендов – китайцы, что с них взять!