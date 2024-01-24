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Девушки до и после преображения с помощью макияжа

Девушки до и после преображения с помощью макияжа

Автор:
24 января 2024 11:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в жизни на фото   визажист   до и после   преображение   с макияжем и без   трансформация   
1339
14

Мужчины боятся, когда к ним приходят девушки при полном параде на первое свидание. Ведь они не знают, как выглядят их спутницы без косметики. И порой можно и правда кардинально преобразиться! Всё об этом знает Матильда Бойда - польский визажист. Её работы наглядно показывают, как с помощью тонального средства и стрелок можно измениться до неузнаваемости.

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Метки: в жизни на фото   визажист   до и после   преображение   с макияжем и без   трансформация   
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17  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
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15k
Александр Полчаса назад
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13k
Copycat 58 минут назад
Если говорить про фото молодых девушек, то тут просто подростковые проблемы с кожей, стоит:
- умываться
- использовать какие то легкие средства который помогают избавляться от угрей и прыщей
- подобрать нормальную диету, чаще начать правильно питаться, так как зачастую все эти прыщи на лице это следствие проблем с ЖКТ
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722
no. Час назад
были страшные. стали страшные, но очень сильно накрашенные.
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Да тут не красить нужно, а кожу лечить в большинстве случаев. Тогда и косметика то и не нужна будет в таком количестве, так,чисто "подчеркнуть"
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59k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Хиллари Клинтон до и после макияжа?
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Жирный бот Час назад
ну для фотосессии это может и катит, но вблизи - все видно.. Всегда на автосалоне поражало, красивые девушки у машин, а подойдешь поближе, там килограммы косметики.. Но на фото для журналов- красиво.
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6k
livaneth Час назад
Комментарий к фото
было пятнадцать - стало сорок пять
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19k
SandMANn Час назад
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19k
SandMANn Час назад
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91k
Доктор Джонс Час назад
Что у них с кожей?
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24k
сеньор Леонсио Час назад
Потом всё равно будут шантажировать, что если денег не дашь, то каждый день её такую видеть будешь!
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5k
Наталья 2 часа назад
Ужс
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15k
Antique computer 2 часа назад
Ни одна страшила лучше выглядеть не стала.
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3k
Илья 2 часа назад
Если накрасить уродину то получится накрашенная уродина.
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