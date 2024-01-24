Девушки до и после преображения с помощью макияжа

Мужчины боятся, когда к ним приходят девушки при полном параде на первое свидание. Ведь они не знают, как выглядят их спутницы без косметики. И порой можно и правда кардинально преобразиться! Всё об этом знает Матильда Бойда - польский визажист. Её работы наглядно показывают, как с помощью тонального средства и стрелок можно измениться до неузнаваемости.