Девушки до и после преображения с помощью макияжа

1339
14
Мужчины боятся, когда к ним приходят девушки при полном параде на первое свидание. Ведь они не знают, как выглядят их спутницы без косметики. И порой можно и правда кардинально преобразиться! Всё об этом знает Матильда Бойда - польский визажист. Её работы наглядно показывают, как с помощью тонального средства и стрелок можно измениться до неузнаваемости.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Люди, которые решились на пластику - и теперь любуются своим отражением в зеркале
- Удивительное преображение: стилист превратил бездомного мужчину в красавца
- 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса
- 14 людей, которые решились на пластику - и вообще не пожалели
- 26 «гадких утят», которые похвастались своим превращением в прекрасных лебедей
Новости партнёров
реклама
- умываться
- использовать какие то легкие средства который помогают избавляться от угрей и прыщей
- подобрать нормальную диету, чаще начать правильно питаться, так как зачастую все эти прыщи на лице это следствие проблем с ЖКТ