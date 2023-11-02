FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1278 постов • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Люди, которые изменили жизнь, когда занялись зубами

Люди, которые изменили жизнь, когда занялись зубами

Автор:
02 ноября 2023 13:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: брекеты   до и после   до и после брекетов   интересно   ортодонт   стоматолог   
1023
13

Проблемы с зубами - нередкая проблема. Порой люди долго откладывают решение, но вот герои нашей подборки вплотную занялись челюстью - и ни о чём не жалеют. Они стали увереннее и счастливее!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: брекеты   до и после   до и после брекетов   интересно   ортодонт   стоматолог   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
530
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
4. кажется и сиськи выросли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Marlboro 16 минут назад
Все вот так красиво описано, но есть одно но... это делать надо в раннем детстве. Я сделал это, когда мне было под 40. В итоге - зубы красивые да, но! За это время зубы сносились под старый прикус. Новый прикус другой - передние зубы не перерезают пищу, как они должны делать. Поэтому укусить бутик а салями, или откусить спагетти - это просто мучение. Нижние зубы сточены больше обычного - и резцы не смыкаются. Поэтом есть 3-4 мм зазор, который не позволяет перекусить определенные вещи. Это реально напрягает. А еще свистеть пришлось переучиваться. Короче лично я, зная о последствиях, не делал бы себе брекеты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 18 минут назад
А где прейскурант? Там все цены 6-значные. Это вам не кариес удалить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
ruslan d 19 минут назад
Это реально работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62211



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"
Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
Вот это, я понимаю, турнир
Вот это, я понимаю, турнир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#кино#ДТП#фильм#история#полиция#в мире#сарказм
#машина#автомир#люди#интересное#авто аварии#факты#задержание#истории#Еда#США
#Прикол#животные#Юмор#аварии#подборка#позитив#Автовсячина#улыбнуло#знаменитости#Ynews
Mercedes-Maybach запустит сервис космического туризма (3 фото) Mercedes-Maybach запустит сервис космического туризма (3 фото) Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов Фото преобразившейся Москвы тогда и сейчас Фото преобразившейся Москвы тогда и сейчас Как выглядят знаменитости в молодости и сейчас Как выглядят знаменитости в молодости и сейчас Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса

На что жалуетесь?

Вернуться