Люди, которые изменили жизнь, когда занялись зубами

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Проблемы с зубами - нередкая проблема. Порой люди долго откладывают решение, но вот герои нашей подборки вплотную занялись челюстью - и ни о чём не жалеют. Они стали увереннее и счастливее!
1. Брекеты - ортодонтические несъёмные конструкции, которые помогают решить множество проблем: кривые зубы, неправильный прикус
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