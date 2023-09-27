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Пользователи поделились своими "пунктиками", которые остальным кажутся странными

Пользователи поделились своими "пунктиками", которые остальным кажутся странными

Автор:
27 сентября 2023 11:46
Сообщество : Истории
Метки: из твиттера   интересно   пунктик   соцсети   факты   фетиш   фото   
2922
13

У разных людей есть свои приколы. Кто-то ненавидит грязную посуду, другие помешаны на узоре в виде ромашек. Пользователи поделились своими пунктиками, которые всем остальным могут показаться странными.

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А у вас есть пунктики по жизни?

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Метки: из твиттера   интересно   пунктик   соцсети   факты   фетиш   фото   
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44  комментария
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну хз, исходя из написанного мужик баран какой то... так то теще мог бы и бесплатно дать пожить, ну если уж финансы так жмут, то не понимаю в чем проблема если она предлагает за деньги) Тем более когда чужих селишь, вероятность того что убьют квартиру, очень велика)
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58k
Олег 3 минуты назад
у меня пунктик на кукурузине - вижу очередной бредовый высер и меня бесит от глупости
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2k
jazzz 13 минут назад
У меня половина этих "зехеров".
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17k
Голос Вселенной 22 минуты назад
Комментарий к фото
Аналогично! Это, пожалуй, самая главная причина, почему мы с женой спим раздельно в разных комнатах. Она любит зашториться наглухо, а я люблю с полностью открытыми шторами.
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37k
russger Полчаса назад
Сборище долбяшек ))
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3k
Руслан Полчаса назад
Про темные шторы на ночь: мелатонин вырабатывается в темное время суток в процессе сна. Особенно актуально задергивать шторы наглухо в летнее время, когда светает рано. Так что смысл в этом есть, потому что гормон мелатонин очень важен для организма.
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1k
Aleksei Полчаса назад
вещи лежат в строгом порядке - это не пунктик,а аутизм.
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79
ruslan d 39 минут назад
Часто протираю клавиатуру , мышку и планшет , телефон 2 раза в день точно )))
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23k
hebpat 40 минут назад
у меня тоже пунктик, никогда не покупаю обычную воду, не представляю как можно отдавать деньги если это просто вода, ведь можно открыть кран и налить почти бесплатно из крана сколько тебе хочется, у нас в городе вода шикарная, водохранилище находится в горах, питается дождевой водой и родниками, но многие воду покупают, для меня это дико
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11k
DumDum Час назад
Комментарий к фото
Бывает. Если проснуться в темноте когда солнце давно взошло. Если вставать до зари - не бывает.
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну это уже из области психиатрии...)
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91k
7guest Час назад
К пункту 1.
Есть тут на "Фишках" некий "Альбедо". Так у него истерика начинается, если к нему в переписке обратиться на ТЫ.
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79
ruslan d 7guest 38 минут назад
О, я сталкивался ))) Тут таких не мало )))
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79
ruslan d russger 17 минут назад
Вот )) +1
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79
ruslan d russger 16 минут назад
Кстати , учитывая , что "russger" , это ник, еще не факт , что не пили
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11k
Б.Касторский Час назад
На счёт "тыканья", порядка (я про посуду в данном случае) и чистоплотность не совсем понял, если остальное можно назвать какими-то отклонениями, то в чём они здесь? Нормальное человеческое отношение и поведение.
Я понимаю, что для быдла начать разговор с незнакомым человеком на "ты" некая норма, то для нормального человека некая дистанция в общении приходит с воспитанием и образованием. Личное. от этого дискомфорта не испытываю, просто понимаю для себя кем имею дело.
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56k
dima423 Час назад
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Во, а у меня как раз обратный пунктик, люблю глухие шторы на ночь закрывать чтобы с утра норм поспать, а то с первыми лучами солнца просыпаюсь)
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24k
SolomonA Час назад
А теща - та еще хитрая жопа!
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58k
alertol 2 часа назад
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Походу это моя сестра близнец
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58k
alertol 2 часа назад
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Прав. Если уступит, то рано или поздно начнутся свистопляски. Причём скорее всего рано.
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58k
alertol 2 часа назад
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Можно оскорбить на вы, а можно похвалить на ты. Мне важнее что именно говорят. Особенно в неделовом общении, первый раз всегда говорю на вы, но если собеседник младше то предлагаю перейти на ты.
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7k
ekarataev 2 часа назад
Тащусь от выкидывания мусора.
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Спасибо друг, я то думал, я один такой

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16k
banzai7 2 часа назад
Большинство этих пунктиков близки к патологии, берущей начало в детском возрасте.
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Спелая кукурузинка

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