Пользователи поделились своими "пунктиками", которые остальным кажутся странными

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У разных людей есть свои приколы. Кто-то ненавидит грязную посуду, другие помешаны на узоре в виде ромашек. Пользователи поделились своими пунктиками, которые всем остальным могут показаться странными.
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А у вас есть пунктики по жизни?
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Есть тут на "Фишках" некий "Альбедо". Так у него истерика начинается, если к нему в переписке обратиться на ТЫ.
Так и хочется пяткой прописать :)
Я понимаю, что для быдла начать разговор с незнакомым человеком на "ты" некая норма, то для нормального человека некая дистанция в общении приходит с воспитанием и образованием. Личное. от этого дискомфорта не испытываю, просто понимаю для себя кем имею дело.
А еще это может быть элементарная "вилка": получится жить бесплатно - хорошо, начнет выселять - можно будет дочке на уши присесть, какой у нее муж "плохой".
Если все ограничивается некоторым внутренним дискомфортом - это одно.
А если человек за "одень шапку" готов бить в лицо, то это повод посетить специалиста.
И если покопаться, подобных пунктиков после 35-40 лет у каждого свой "букет".