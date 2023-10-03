Вместо дома престарелых супруги из Австралии отправились в круиз, потому что это дешевле

Это ли не райская жизнь, учитывая разнообразные впечатления от остановок в живописных местах планеты?

"Теперь нам больше не нужно мыть посуду или заправлять кровать", - с восторгом говорит Марти. Каждый день они начинают с игры в пинг-понг и с удовольствием открывают пару бутылок пива, чтобы посидеть на балконе и полюбоваться видами. Супруги с удовольствием осваивают новые хобби: к примеру, Джесс занимается бальными танцами и танцами хула, ну а Марти просто заводит новых друзей.