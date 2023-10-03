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Вместо дома престарелых супруги из Австралии отправились в круиз, потому что это дешевле

Вместо дома престарелых супруги из Австралии отправились в круиз, потому что это дешевле

Автор:
03 октября 2023 10:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Coral Princess   Princess Cruises   Австралия   Видео   кругосветные путешествия   круизный лайнер   морской круиз   отдых   пенсионеры   туризм   
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Пожилая пара после долгой изоляции из-за ковида отправились в путешествие, и с тех пор провели в морских круизах более 450 дней.

Марти и Джесс Ансен отправились в свой первый круиз 16 июня 2022 года. Супруги подсчитали, что кругосветное плавание обойдётся им дешевле оплаты дома престарелых. К тому же, на больших лайнерах есть всё, что может потребоваться пенсионеру: вкусная еда, врач и куча развлечений. А еще есть горничные, которые готовы по первому требованию сменить постельное белье, принести еду из ресторана, если вдруг хочется пообедать в каюте.


Это ли не райская жизнь, учитывая разнообразные впечатления от остановок в живописных местах планеты?


"Теперь нам больше не нужно мыть посуду или заправлять кровать", - с восторгом говорит Марти. Каждый день они начинают с игры в пинг-понг и с удовольствием открывают пару бутылок пива, чтобы посидеть на балконе и полюбоваться видами. Супруги с удовольствием осваивают новые хобби: к примеру, Джесс занимается бальными танцами и танцами хула, ну а Марти просто заводит новых друзей.


Эта супружеская пара провела на борту на борту судна Coral Princess компании Princess Cruises более 450 дней — это дольше, чем большая часть команды, включая капитанов. На этом австралийцы не остановятся - они рассчитывают остаться на борту корабля в течение двух лет. Всё, что для этого нужно - просто забронировать еще несколько круизов.


Для экипажа судна они стали настоящей семьёй, и капитан корабля, а также стюарды и все, кто работает на лайнере Coral Princess с удовольствием приветствуют пенсионеров каждый раз, когда они отправляются в новый круиз.


«Все знают их на корабле, они, по сути, знаменитости на борту», — сказал менеджер корабля Рен ван Ройен. А если захочется повидаться с родными, это можно сделать по видеосвязи и когда лайнер зайдёт в порт, расположенный неподалеку от дома.


Кстати, эти пенсионеры не единственные, кто решил остаток жизни провести в морских круизах. Ричард и Анджелин Бёрк из Сиэтла, штат Вашингтон трудились всю жизнь, экономили и откладывали, чтобы на пенсии наслаждаться роскошным отдыхом. К маю 2021 года они уволились с работы, продали свой дом и ушли в море с двумя чемоданами на двоих. Пока у пары нет планов обосноваться в каком-нибудь месте и жить на суше.


Они планируют круиз один за другим, подсчитав, что пребывание на роскошном лайнере обходится в 89 долларов в день на двоих, и это куда меньше, чем платить ипотеку за дом. К тому же, в стоимость круиза включена куча услуг, поэтому можно наслаждаться жизнью и не задумываться о необходимости готовить еду, убирать комнату, заниматься стиркой и другими домашними делами. «Это неторопливое путешествие без сложностей с бронированием отелей, ресторанов и транспорта, но в рамках нашего бюджета. Где ещё вы найдёте курорт, который переносит вас в разные страны, пока вы отдыхаете у бассейна или спите в удобной кровати?» — замечают супруги.

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Метки: Coral Princess   Princess Cruises   Австралия   Видео   кругосветные путешествия   круизный лайнер   морской круиз   отдых   пенсионеры   туризм   
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