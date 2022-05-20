Супруги-пенсионеры решили провести остаток жизни на борту круизного лайнера

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Вот план выхода на пенсию, о котором вы, возможно, не слышали: провести остаток своей жизни, исследуя мир по морю, переходя с одного круизного лайнера на другой с одним-единственным чемоданом. Звучит как мечта, а для Ричарда и Анджелин Бёрк из Сиэтла, штат Вашингтон, это реальность, над которой они упорно трудились.
«Всю свою жизнь мы экономно откладывали и инвестировали для достижения нашей цели», — говорит Анджелин. «Мы занимаемся не материалистическими вещами, а переживаниями».
В свои 50 лет тяжелая работа пары и тщательное планирование окупились с лихвой, поскольку теперь они могут вести образ жизни своей мечты, путешествуя по морю и по суше, имея возможность посещать места по всему миру, не садясь в самолет. «Мы любим путешествовать и искали способ продолжать путешествовать на пенсии, который имел бы финансовый смысл», — говорит Анджелин. Хотя они всегда надеялись провести пенсионные деньки в путешествиях, их первоначальный план состоял в том, чтобы жить в разных странах по месяцу и, в конце концов, закончиться круизными лайнерами, когда они станут старше.
В свои 50 лет тяжелая работа пары и тщательное планирование окупились с лихвой, поскольку теперь они могут вести образ жизни своей мечты, путешествуя по морю и по суше, имея возможность посещать места по всему миру, не садясь в самолет. «Мы любим путешествовать и искали способ продолжать путешествовать на пенсии, который имел бы финансовый смысл», — говорит Анджелин. Хотя они всегда надеялись провести пенсионные деньки в путешествиях, их первоначальный план состоял в том, чтобы жить в разных странах по месяцу и, в конце концов, закончиться круизными лайнерами, когда они станут старше.
Но когда Анджелин, бухгалтер, начала подсчитывать точный возраст, в котором они могли бы позволить себе отправиться в круиз, математика преподнесла захватывающий сюрприз: используя членство в программе лояльности и пользуясь преимуществами распродаж, пара могла отправиться в плавание немедленно. Не теряя времени, они спланировали своё первое путешествие, уволились с работы и выставили дом на продажу. К маю 2021 года они навсегда ушли в море с двумя чемоданами на двоих. Анджелин говорит: «Мы не планируем в будущем постоянно жить на суше».
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Учитывая все затраты, эта математика имеет смысл. Если проживание на круизном лайнере обходится паре в 89 долларов за ночь, то это 32 485 долларов в год. Средняя цена дома в Сиэтле составляет около 900 000 долларов, а средняя ипотека — от 36 000 до 50 000 долларов. Пара всегда планирует заранее и тщательно всё рассчитывает, чтобы быть уверенными в том, что они смогут продолжать наслаждаться всем, что может предложить круизный образ жизни на долгие годы.
«В настоящее время в этом году мы обеспечили 86 круизных дней со средней общей стоимостью 89 долларов в день для нас обоих», — сказала Анджелин CNN. Сюда входят каюта, еда, развлечения, транспорт, чаевые, портовые сборы и налоги. «Это неторопливое путешествие без сложностей с бронированием отелей, ресторанов и транспорта, но в рамках нашего бюджета», — отмечает она.
Благодаря тому, что они планируют свои круизы один за другим, садясь на следующий лайнер там, где причаливает предыдущий, они могут по пальцам одной руки подсчитать, сколько раз ночевали на суше за последний год. В редких случаях, когда сроки круизов не совпадают, Ричард и Анджелин проводят недолгое время на суше, обычно навещая семью или друзей.
На данный момент они совершили 50-дневный круиз по Адриатическому морю, осматривая достопримечательности Европы, а еще один 51-дневный круиз привел их из Сиэтла в Сидней. Некоторые из их любимых направлений включают Италию, Канаду, Исландию и Багамы, но если бы им нужно было выбрать одно любимое направление, это был бы Сингапур.
На данный момент они совершили 50-дневный круиз по Адриатическому морю, осматривая достопримечательности Европы, а еще один 51-дневный круиз привел их из Сиэтла в Сидней. Некоторые из их любимых направлений включают Италию, Канаду, Исландию и Багамы, но если бы им нужно было выбрать одно любимое направление, это был бы Сингапур.
Прошел уже год их нового образа жизни, и пара по-прежнему без ума от путешествий. Они уверены, что не зря копили деньги и планировали этот уникальный выход на пенсию.
«Где ещё вы найдёте курорт, который переносит вас в разные страны, пока вы отдыхаете у бассейна или спите в удобной кровати?», — говорит Анджелин.
«Где ещё вы найдёте курорт, который переносит вас в разные страны, пока вы отдыхаете у бассейна или спите в удобной кровати?», — говорит Анджелин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всего не просчитаешь. Здоровья,денег,случаев.
К тому же человек существо не постоянное, сегодня хочет одного а завтра другого.
Или это громкий заголовок про "прожить остаток жизни"?