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Супруги-пенсионеры решили провести остаток жизни на борту круизного лайнера

Супруги-пенсионеры решили провести остаток жизни на борту круизного лайнера

Автор:
20 мая 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: выход на пенсию   жизнь в сша   круиз   круизное судно   круизный лайнер   молодцы   морской круиз   пенсионеры   
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Вот план выхода на пенсию, о котором вы, возможно, не слышали: провести остаток своей жизни, исследуя мир по морю, переходя с одного круизного лайнера на другой с одним-единственным чемоданом. Звучит как мечта, а для Ричарда и Анджелин Бёрк из Сиэтла, штат Вашингтон, это реальность, над которой они упорно трудились.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выход на пенсию   жизнь в сша   круиз   круизное судно   круизный лайнер   молодцы   морской круиз   пенсионеры   
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6  комментариев
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3k
Дмитрий ! 36 минут назад
Интересно где бы они жили в 2020-2021, во время ковида? Круизов не было от слова совсем.
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6k
au3 2 минуты назад
89 баксов за каюту и питание на двоих? Что-то оч дешманское ....
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11k
Kostick 2 минуты назад
на сшп это довольно частое явление, бонусом к нахождению тушек в возрасте дожития, является прикопка за счет компании, если поцыент акуклицца во время круиза. а учитывая доступность этих круизов для большинства работающих граждан загибающейся америки, держать там пожилых родителей дешевле, нежели в пансионах для стариков.
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29
Mike Mike 14 минут назад
Это до первого шторма. Хотя и редко, но круизные суда в шторм всё-таки попадают. После этого охоту к круизам у многих отбивает начисто.
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1k
Sergius SPb 20 минут назад
Никогда не говори никогда.
Всего не просчитаешь. Здоровья,денег,случаев.
К тому же человек существо не постоянное, сегодня хочет одного а завтра другого.
Или это громкий заголовок про "прожить остаток жизни"?
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77k
parallax 52 минуты назад
Через месяц, другой, это занятие набъёт им оскомину и они захотят твердой земли под ногами с своим огородиком.
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