Супруги-пенсионеры решили провести остаток жизни на борту круизного лайнера

Благодаря тому, что они планируют свои круизы один за другим, садясь на следующий лайнер там, где причаливает предыдущий, они могут по пальцам одной руки подсчитать, сколько раз ночевали на суше за последний год. В редких случаях, когда сроки круизов не совпадают, Ричард и Анджелин проводят недолгое время на суше, обычно навещая семью или друзей.



На данный момент они совершили 50-дневный круиз по Адриатическому морю, осматривая достопримечательности Европы, а еще один 51-дневный круиз привел их из Сиэтла в Сидней. Некоторые из их любимых направлений включают Италию, Канаду, Исландию и Багамы, но если бы им нужно было выбрать одно любимое направление, это был бы Сингапур.