Какие игрушки из 1990-х и 2000-х являются самыми опасными

Однако иногда кроме радости игрушки дарили ещё и неприятные впечатления (правда, их в основном отмечали только взрослые). С этим фактом, увы, ничего не поделать. В прошлом производители действительно уделяли не слишком много внимания вопросам физической и психологической безопасности.

Сайт Ranker решил узнать у пользователей интернета, какие игрушки тех лет они считают наиболее опасными или сомнительными. Получившийся список вы можете увидеть ниже.

Интерактивные игрушки Furby