Какие игрушки из 1990-х и 2000-х являются самыми опасными

Люди, чьё детство пришлось на 90-е и 2000-е с особой теплотой вспоминают игрушки, которые тогда появлялись в их доме и дарили незабываемые впечатления. Тамагочи, йо-йо, фишки с картинками и многое другое делали то время действительно особенным.
Однако иногда кроме радости игрушки дарили ещё и неприятные впечатления (правда, их в основном отмечали только взрослые). С этим фактом, увы, ничего не поделать. В прошлом производители действительно уделяли не слишком много внимания вопросам физической и психологической безопасности.
Сайт Ranker решил узнать у пользователей интернета, какие игрушки тех лет они считают наиболее опасными или сомнительными. Получившийся список вы можете увидеть ниже.
Интерактивные игрушки Furby
Агентство национальной безопасности США запретило Furbies из-за опасения, что игрушки записывают конфиденциальную информацию.
Кукла Джибба Джаббер
Особенность Джиббы Джаббера заключалась в том, что он издавал булькающие и смешные звуки, когда его душили. Консультативный совет США по вопросам жестокого обращения с детьми был убеждён, что игрушка потенциально может привести к тому, что малыши невольно начнут воспроизводить ту же форму «игры» на своих младших братьях и сёстрах. Производитель добавил к игрушке брошюру, предупреждающую о недопустимости такого поведения.
Детские автомобили Power Wheels
Такие игрушки часто приводили к возгоранию из-за перегрева аккумуляторной батареи. Также дети нередко травмировались, когда не могли остановить автомобиль из-за неисправности электрооборудования.
Набор сотрудника криминалистической лаборатории
В комплект игрушки входил порошок для снятия отпечатков пальцев, содержащий до 7% тремолита — одного из самых опасных видов асбеста.
Световой меч
Такая игрушка была невероятно популярна в 1999 году. Что уж говорить, она пользуется спросом и сегодня. Однако при покупке игрушечного светового меча нужно быть крайне внимательным. Батарейки в нём могут перегреться и взорваться, приведя к ожогам.
Реактивная водная ракета
Ракета была отозвана производителями в 1997 году, после того как стало известно, что она может взорваться при наполнении водой и разлететься на множество опасных осколков.
Водяные шарики йо-йо
С осени 2002 года по лето 2003 года в США было продано двадцать миллионов подобных водяных шариков. Однако родители считали эту игрушку крайне небезопасной, так как дети постоянно стремились намотать её себе на шею или попробовать на вкус токсичную жидкость, содержавшуюся внутри.
Летающие куклы Sky Dancers
Около 9 миллионов летающих кукол были отозваны в 2000 году, после того как появились сообщения о том, что они оставляют царапины, выбивают зубы и даже наносят травмы головы.
Надувные водные трассы slip-n-slide
Игрушка была снята с производства в конце 70-х из-за множественных сообщений о травмах и ушибах. Однако в 1982 году она снова появилась на рынке.
Игрушечная печь для выпечки
Мини-печки были отозваны только в 2007 году. Основные жалобы касались ожогов и травм пальцев.
Фишки
Фишки запрещали в школах из-за сходства с азартными играми.
Тамагочи
Психологи уверены, что дети, которые слишком привязывались к своим тамагочи, могли иметь долгосрочные эмоциональные последствия.
Плюшевые игрушки Beanie Baby
Эти игрушки настолько нравились детям (и даже взрослым), что приводили к настоящему помешательству, связанному с их коллекционированием.
Палочки для дайвинга
В 1999 году 19 миллионов палочек для дайвинга были отозваны после того, как производители стали получать множественные жалобы. Как оказалось, дети часто травмируются об игрушки, размещая их на мелководье.
Источник:
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ракета может взорваться? Да ну...