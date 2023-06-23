Дети без детства

Джози, Берта и Софи были чистильщицами устриц. Каждый день они начинали работать в 4 часа утра. Как и другие дети в компании девочки трудились четыре часа до школы и три после. Оплата зависела от того, кому сколько кастрюлек устриц удастся перебрать, в среднем получалось от 9 до 15 долларов в неделю. Детям как правило платили заметно меньше, чем взрослым – при одинаково выполненной норме. И даже среди детей царило неравенство – мальчики получали больше просто по факту.