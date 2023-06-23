Дети без детства

В прошлом многие дети из бедных семей трудились от рассвета до заката за мизерную зарплату. Никому не пожелаешь такого детства.
Вы, возможно, видели этот кадр в сети. Нередко снимок используют в комических целях, мол, посмотрите, какие замарашки. Вера, Надежда и Любовь. Ха-ха, хи-хи. Но на самом деле никому не пожелаешь такого детства, как трем хмурым, усталым девочкам, которых сфотографировали в феврале 1911 года после тяжелой рабочей смены. Им всего лишь 6 и 10 лет! Слезы наворачиваются на глаза, когда разглядываешь фото с ними и понимаешь, как им жилось.
Джози и Берте по шесть, а Софи – десять. Место – крохотный городок Порт Ройал в Южной Каролине (там и сегодня живут меньше 15 тысяч человек). Несмотря на юный возраст, девочки – сотрудницы компании Maggioni Canning Co., специализирующейся на устрицах премиум-качества. Эта фирма работает по сей день и ей часто припоминают невыносимые условия труда работников 100-летней давности. Хотя… времена тогда были совсем другие и дети из бедных семей повсеместно занимались недетским трудом. В царской России, кстати, было абсолютно так же.
Джози, Берта и Софи были чистильщицами устриц. Каждый день они начинали работать в 4 часа утра. Как и другие дети в компании девочки трудились четыре часа до школы и три после. Оплата зависела от того, кому сколько кастрюлек устриц удастся перебрать, в среднем получалось от 9 до 15 долларов в неделю. Детям как правило платили заметно меньше, чем взрослым – при одинаково выполненной норме. И даже среди детей царило неравенство – мальчики получали больше просто по факту.
10-летняя Софи уже бросила школу. Мать, которая работала вместе с ней, объяснила, что некогда учиться, дочка всё время работает. Да и как можно толком учиться после утренней смены? Дети были вялые и расфокусированные. Они знали, что после школы снова работать и помогать родителям по хозяйству. Но выхода не было. Бедняки выживали, как могли.
Откуда снимки? Их сделал удивительный мужчина – Льюис Хайн. У фотографа душа болела за детей. Кем он только не притворялся, чтобы попасть на производство и заснять условия труда: поставщиком оборудования и даже продавцом Библий. Он снимал на заводах и улицах города и его фотографии повлияли на то, что ситуация с детским-недетским трудом постепенно начала меняться.
Снимки Хайна – исторические документы, демонстрирующие эпоху с неприглядной стороны. Как сложились жизни Джози, Берты и Софи? Воздалось ли им за тяжкий труд, обрели ли они счастье? Кто знает. Мы можем только надеяться, что да.
Источник:
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