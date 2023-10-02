Радиоактивный человек, феерия цинизма и онкология, которой не было

Пациент CAL-1. Обычный американец вошёл в историю под этим кодовым именем и стал известен всему миру как человек, переживший максимальную накопленную дозу излучения.
Весной 1945 года в больницу Сан-Франциско обратился маляр Альберт Стивенс. 59-летний мужчина жаловался на боли в животе, и медики поставили ему диагноз – рак печени. Диагноз был ошибочным, и пациент об этом не знал. Зато узнали исследователи-ядерщики, которым нужен был доброволец для исследования.
Ну, как доброволец – подопытный кролик, дни которого были сочтены. Поскольку исследовать они собирались действие на организм плутония, который был открыт в 1941 году.
Главой команды, занимавшейся секретными исследованиями, стал доктор Йозеф Гилберт Хэмильтон. А на роль объекта выбрали Стивенса, которому, как считали медики, оставалось жить не более года. Исследователи уведомили врачей, что берут на себя лечение мистера Стивенса. И 14 мая 1945 года под видом витаминного раствора мужчине была сделана инъекция. Которая в действительности состояла из смеси – 0,2 микрограммов плутония-238 и 0,75 микрограммов плутония-239. Доза в разы превышала ту, что указывалась в методических рекомендациях того времени как смертельная для человека.
Одновременно со Стивенсом рабочая группа тестировала ещё 18 человек со смертельными заболеваниями. Восемь из них ушли из жизни в течение пары лет. Остальные позднее, но причиной смерти стали смертельные болезни, изначально выявленные у подопытных.
Вышло так, что именно Альберт получил максимальную дозу плутония, которая многократно превосходила смертельную. В ходе лечения мужчина согласился на операцию. В результате вмешательства пациенту частично удалили желудок, часть печени и лимфоузлы. А заодно выяснили, что диагноз был ошибочным, и вместо онкологии обнаружилась язва желудка. Серьёзная, но не угрожающая жизни. Но эксперимент уже был начат, и пациент не узнал, что в его крови плещется смертельно опасная смесь, а сам он против воли стал лабораторной крысой.
Якобы для контроля за течением болезни ему объявили о еженедельной сдаче анализов. Альберт не протестовал, поскольку за каждый из них получал небольшую сумму. Ему объяснили это проводимым научным исследованием.
Поразительно, но в течение 10 лет с организмом было всё более или менее нормально. Только спустя указанное время после инъекции стали наблюдаться первые признаки дегенерации костной ткани, межпозвоночных дисков поясничного отдела и внутренних органов.
Стивенс прожил после смертельной инъекции 20 лет. И за этот период накопил дозу радиации в 6400 Бэр при разовой смертельной в 500 Бэр. Скончался человек, значившийся в секретных документах как CAL-1, в 1966 году от болезни сердца. Мужчине было 79 лет, последние 20 из которых он сражался с несуществующим раком и не подозревал, что стал участником программы по испытанию воздействия радиации на человека.
В 1975 году кремированные останки Альберта забрали для изучения в лабораторию, но к месту последнего упокоения – в часовню прах так и не вернулся.
Источник:
- Странная история венесуэльской семьи
- Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений
- Лежать всегда, лежать везде: какую цель преследователи организаторы «лежачего» эксперимента?
- Полакомившиеся хлебом с галлюциногенами французы прыгали из окон с криками «Я лечу!» и прятались от чудовищ
- Знакомые знакомых: как работает теория шести рукопожатий