Радиоактивный человек, феерия цинизма и онкология, которой не было

Ну, как доброволец – подопытный кролик, дни которого были сочтены. Поскольку исследовать они собирались действие на организм плутония, который был открыт в 1941 году.

Главой команды, занимавшейся секретными исследованиями, стал доктор Йозеф Гилберт Хэмильтон. А на роль объекта выбрали Стивенса, которому, как считали медики, оставалось жить не более года. Исследователи уведомили врачей, что берут на себя лечение мистера Стивенса. И 14 мая 1945 года под видом витаминного раствора мужчине была сделана инъекция. Которая в действительности состояла из смеси – 0,2 микрограммов плутония-238 и 0,75 микрограммов плутония-239. Доза в разы превышала ту, что указывалась в методических рекомендациях того времени как смертельная для человека.