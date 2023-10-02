"Будем по рублю отправлять": участница шоу "Четыре свадьбы" развела подписчиков с путёвками в Дубай

Девушка быстро раскрутила свои странички в соцсетях, набрала кучу подписчиков и решила заняться бизнесом. Сначала она позиционировала себя как коуч, продавала места в платном Телеграм-канале. На проекте "Школа эмоций" транслировались уроки для родителей, которые потом могли помочь ребёнку правильно узнавать, "что такое радость и что такое грусть". Месяц участия стоил 12 тысяч рублей.

Также Илюса с мужем зазывали на школу блогеров в Арабских Эмиратах, семидневное обучение в которой стоило 500 тысяч рублей. Однако все эти сомнительные мероприятия не приносили особого дохода. А потом блогерша внезапно стала уделять внимание религии, транслировала ролики, в которых она совершает намаз, сообщила, что "покрылась", т.е. теперь носит хиджаб. Правоверные мусульмане были в восторге, и количество подписчиков у молодой женщины возросло.

В феврале пара переехала в Дубай, и странички соцсетей молодожёнов запестрели новыми картинками отдыха, роскошных небоскрёбов, встреч с родителями, которых супруги приглашали к себе в гости.