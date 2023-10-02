"Будем по рублю отправлять": участница шоу "Четыре свадьбы" развела подписчиков с путёвками в Дубай

Девушка, став популярной после участия с телепроекте, стала продавать путёвки в ОАЭ через свой личный блог. Отдохнуть сумели только счастливчики. Остальных нагрели на десятки тысяч рублей.
Илюса Миннегалеева из Татарстана стала участницей популярного проекта "Четыре свадьбы", после которого проснулась местной знаменитостью.
Девушка быстро раскрутила свои странички в соцсетях, набрала кучу подписчиков и решила заняться бизнесом. Сначала она позиционировала себя как коуч, продавала места в платном Телеграм-канале. На проекте "Школа эмоций" транслировались уроки для родителей, которые потом могли помочь ребёнку правильно узнавать, "что такое радость и что такое грусть". Месяц участия стоил 12 тысяч рублей.
Также Илюса с мужем зазывали на школу блогеров в Арабских Эмиратах, семидневное обучение в которой стоило 500 тысяч рублей. Однако все эти сомнительные мероприятия не приносили особого дохода. А потом блогерша внезапно стала уделять внимание религии, транслировала ролики, в которых она совершает намаз, сообщила, что "покрылась", т.е. теперь носит хиджаб. Правоверные мусульмане были в восторге, и количество подписчиков у молодой женщины возросло.
В феврале пара переехала в Дубай, и странички соцсетей молодожёнов запестрели новыми картинками отдыха, роскошных небоскрёбов, встреч с родителями, которых супруги приглашали к себе в гости.
А потом Илюса опубликовала пост, в котором рассказала, что она и её команда стали учредителями официального международного туроператора.
Илюса начала продавать путёвки, включавшие трансфер, квартиру и питание в Дубае. Самый бюджетный вариант стоил около 29 тысяч за человека. Регулярно размещала объявления об акциях, когда цена на путёвки падала до 10-15 тысяч. Разумеется, чтоль щедрые варианты отдыха привлекли внимание небогатых россиян.
Блогерша уверяла, что низкая стоимость её путёвок обоснована тем, что нет никаких накруток от турагентств. Блогерша божилась, что знает, как сделать всё правильно, а аттракцион невиданной щедрости связан с её желанием помочь бывшим соотечественникам из Казани позволить себе отдых мечты.
Однако съездить в отпуск по путёвкам новоявленной турагентши успел только первый поток желающих (они опубликовали хорошие отзывы - на них и ориентировались клиенты, покупавшие путёвки), а затем начались сложности. Деньги у мечтающих об отдыхе туристах Илюса брала, а выходить на связь перестала.
Когда вновь объявлялась, сетовала, что отдых откладывается из-за сложностей и уговаривала перенести отпуск или ждать возврата денег.
Если путешественник был недоволен, урожала максимально длительным возвратом средств.
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Блогер уверяет, что её оскорбляют, причём не по делу. И от ответственности она не бежит, но отвечать за свои дела будет не перед людьми, а перед Всевышним.
Обманутые путешественники, среди которых есть и родителей детей с особенностями, обратились в суд. Известный казанский адвокат Руслан Нагиев сообщает, что на сегодняшний день от рук блогеров-мошенников пострадали 788 человек. Сумма ущерба оценивается в 21 млн 410 тыс. рублей.
Адвокат рассказывает о том, что привлечь к ответственности Миннегалеевых будет непросто, хотя и возможно:
"Порядок такой: у нас возбуждается уголовное дело, их приглашают приехать и дать объяснения. Если они игнорируют просьбу, могут объявить в розыск, в том числе и в международный. ОАЭ может их экстрадировать и выдать России в рамках уголовного дела. Конечно, этот процесс может занять годы, но действовать в любом случае нужно. Может быть, когда против них возбудят дело, они сами одумаются и начнут возвращать средства. Или позже их задержат на границе при попытке выехать из Эмиратов".
Пострадавшие же намерены во что бы то ни стало наказать блогершу, которая, по словам потерпевших, шикует, покупая на их кровно заработанные деньги туфельки Balenciaga!
" Только наказание, тюрьма и бедная жизнь им. Мы в режиме реального времени видим, как на наши деньги жрут красную икру и покупают брендовые вещи," — возмущается одна из тех, кто перевёл деньги на отдых и не получил ни путешествия, ни даже извинений.
Интересно, что подавляющее большинство пострадавших переводили деньги на личную карту блогерши или на карты членов её команды ( в составе которой была подруга и сестра Илюсы), однако в ответ не получалиникаких официальных документов или чеков. Но у некоторых всё-таки нашлись некие подобия договора, в которых говорится, что туристические услуги им оказывала ИП Хайруллина Гульназ Ильгизовна. Какое отношение к туризму имеет этот человек, в прошлом занимавшийся розничной торговлей, а сейчас - дополнительным образованием детей - совершенно неясно.
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Хотите увидеть истинно верующего, езжайте в отдаленные города и зайдите в церковь или мечеть, где все держится на священники или муфтии и их прихожанах, а не миллионах государственных денег.
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
Кто-то в детстве плохо смотрел сказку "Приключения Буратино".
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ни история, ни жизненные примеры дурачков ничему не учат. складывается ощущение что дебилы сидят и ждут очередного разводилу, чтобы ринуться как мухи на дерьмо, по первому говенному зову.