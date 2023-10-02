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"Будем по рублю отправлять": участница шоу "Четыре свадьбы" развела подписчиков с путёвками в Дубай

"Будем по рублю отправлять": участница шоу "Четыре свадьбы" развела подписчиков с путёвками в Дубай

Автор:
02 октября 2023 16:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Татарстан   Четыре свадьбы   аферисты   блогер   мошенничество   туризм   шоу   
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Девушка, став популярной после участия с телепроекте, стала продавать путёвки в ОАЭ через свой личный блог. Отдохнуть сумели только счастливчики. Остальных нагрели на десятки тысяч рублей.


Илюса Миннегалеева из Татарстана стала участницей популярного проекта "Четыре свадьбы", после которого проснулась местной знаменитостью.


Девушка быстро раскрутила свои странички в соцсетях, набрала кучу подписчиков и решила заняться бизнесом. Сначала она позиционировала себя как коуч, продавала места в платном Телеграм-канале. На проекте "Школа эмоций" транслировались уроки для родителей, которые потом могли помочь ребёнку правильно узнавать, "что такое радость и что такое грусть". Месяц участия стоил 12 тысяч рублей.


Также Илюса с мужем зазывали на школу блогеров в Арабских Эмиратах, семидневное обучение в которой стоило 500 тысяч рублей. Однако все эти сомнительные мероприятия не приносили особого дохода. А потом блогерша внезапно стала уделять внимание религии, транслировала ролики, в которых она совершает намаз, сообщила, что "покрылась", т.е. теперь носит хиджаб. Правоверные мусульмане были в восторге, и количество подписчиков у молодой женщины возросло.


В феврале пара переехала в Дубай, и странички соцсетей молодожёнов запестрели новыми картинками отдыха, роскошных небоскрёбов, встреч с родителями, которых супруги приглашали к себе в гости.


А потом Илюса опубликовала пост, в котором рассказала, что она и её команда стали учредителями официального международного туроператора.




Илюса начала продавать путёвки, включавшие трансфер, квартиру и питание в Дубае. Самый бюджетный вариант стоил около 29 тысяч за человека. Регулярно размещала объявления об акциях, когда цена на путёвки падала до 10-15 тысяч. Разумеется, чтоль щедрые варианты отдыха привлекли внимание небогатых россиян.




Блогерша уверяла, что низкая стоимость её путёвок обоснована тем, что нет никаких накруток от турагентств. Блогерша божилась, что знает, как сделать всё правильно, а аттракцион невиданной щедрости связан с её желанием помочь бывшим соотечественникам из Казани позволить себе отдых мечты.


Однако съездить в отпуск по путёвкам новоявленной турагентши успел только первый поток желающих (они опубликовали хорошие отзывы - на них и ориентировались клиенты, покупавшие путёвки), а затем начались сложности. Деньги у мечтающих об отдыхе туристах Илюса брала, а выходить на связь перестала.


Когда вновь объявлялась, сетовала, что отдых откладывается из-за сложностей и уговаривала перенести отпуск или ждать возврата денег.


Если путешественник был недоволен, урожала максимально длительным возвратом средств.


Блогер уверяет, что её оскорбляют, причём не по делу. И от ответственности она не бежит, но отвечать за свои дела будет не перед людьми, а перед Всевышним.



Обманутые путешественники, среди которых есть и родителей детей с особенностями, обратились в суд. Известный казанский адвокат Руслан Нагиев сообщает, что на сегодняшний день от рук блогеров-мошенников пострадали 788 человек. Сумма ущерба оценивается в 21 млн 410 тыс. рублей.


Адвокат рассказывает о том, что привлечь к ответственности Миннегалеевых будет непросто, хотя и возможно:

"Порядок такой: у нас возбуждается уголовное дело, их приглашают приехать и дать объяснения. Если они игнорируют просьбу, могут объявить в розыск, в том числе и в международный. ОАЭ может их экстрадировать и выдать России в рамках уголовного дела. Конечно, этот процесс может занять годы, но действовать в любом случае нужно. Может быть, когда против них возбудят дело, они сами одумаются и начнут возвращать средства. Или позже их задержат на границе при попытке выехать из Эмиратов".

Пострадавшие же намерены во что бы то ни стало наказать блогершу, которая, по словам потерпевших, шикует, покупая на их кровно заработанные деньги туфельки Balenciaga!

" Только наказание, тюрьма и бедная жизнь им. Мы в режиме реального времени видим, как на наши деньги жрут красную икру и покупают брендовые вещи," — возмущается одна из тех, кто перевёл деньги на отдых и не получил ни путешествия, ни даже извинений.


Интересно, что подавляющее большинство пострадавших переводили деньги на личную карту блогерши или на карты членов её команды ( в составе которой была подруга и сестра Илюсы), однако в ответ не получалиникаких официальных документов или чеков. Но у некоторых всё-таки нашлись некие подобия договора, в которых говорится, что туристические услуги им оказывала ИП Хайруллина Гульназ Ильгизовна. Какое отношение к туризму имеет этот человек, в прошлом занимавшийся розничной торговлей, а сейчас - дополнительным образованием детей - совершенно неясно.



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Метки: Татарстан   Четыре свадьбы   аферисты   блогер   мошенничество   туризм   шоу   
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17  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
7 дней дубай за 100к на 5 человек?

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6k
Андрей Крылов 2 минуты назад
Мало ли что ль таких мошенников? А [мат] они подобных себе. Потому мне не жаль "пострадавших". Но и мошеннице на оправдываю. Обе стороны друг друга стОят.
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1k
Яна Усачева 10 минут назад
А у неё что, Всевышний туры покупал, что она вдруг перед ним отвечать собралась? Нет, дорогуша, перед людьми, обманутыми тобой людьми ответишь. И перед людским судом. А что там с тебя на том свете спросят - сама узнаешь, когда помрёшь. И нечего прятаться за свой хиджаб - не поможет.
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40k
Notan Blaine 21 минуту назад
Люди перекрывающиеся религией, Богом, Всевышним на самом деле в него не верят и плевать они хотели на остальных людей. Это нужно с одной единственной целью, использовать истинно верующих, чтобы они заступились за "невинную" жертву. В данном случае, вот прямо уверен, что уже готовят заявления, что все русские исламофобы, ненавидят мусульман и наговаривают.
Хотите увидеть истинно верующего, езжайте в отдаленные города и зайдите в церковь или мечеть, где все держится на священники или муфтии и их прихожанах, а не миллионах государственных денег.
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249
EDRENA ZA NOGU 37 минут назад
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
Кто-то в детстве плохо смотрел сказку "Приключения Буратино".
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7k
Echo 47 минут назад
Эти глаза не могут лгать
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 54 минуты назад
Тут в агентстве с многолетней историей-то брать туры страшно!
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18k
Shtoppi 55 минут назад
<<набрала кучу подписчиков и решила заняться бизнесом. Сначала она позиционировала себя как коуч, продавала места в платном Телеграм-канале. На проекте "Школа эмоций" транслировались уроки для родителей, которые потом могли помочь ребёнку правильно узнавать, "что такое радость и что такое грусть". Месяц участия стоил 12 тысяч рублей.>>
--------------
ни история, ни жизненные примеры дурачков ничему не учат. складывается ощущение что дебилы сидят и ждут очередного разводилу, чтобы ринуться как мухи на дерьмо, по первому говенному зову.
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32k
БамбарбияКиргуду 59 минут назад
На лицо прям божий одуванчик.
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4k
Alex Час назад
Надо быть не очень умным, что бы связаться с бабищей с таким еб**льником.
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5k
Григорий 2 часа назад
ну раз эта жирная страхолюдина хочет ответить перед всевышним, может ей билет вне очереди?
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