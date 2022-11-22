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"Всё зависит от тебя": как украинские телефонные мошенники набирают сотрудников для развода граждан РФ

"Всё зависит от тебя": как украинские телефонные мошенники набирают сотрудников для развода граждан РФ

Автор:
22 ноября 2022 14:31
Сообщество : Мошенничество
Метки: Украина   аферисты   вымогатели   деньги   колл-центры   мошенники   мошенничество   
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Не секрет, что львиная доля звонков "специалистов безопасности банка", которые обманом вытягивают деньги из доверчивых людей, производится с территории Украины. В соцсетях рассказали о том, как происходит набор "сотрудников" в эти колл-центры.

В Телеграм-паблике рассказали, как украинские мошенники набирают желающих на работу с клиентами по телефону. Работодатели предлагают неплохие условия: офис в центре Харькова, в ТЦ "Протон", рядом с метро, могут взять человека без опыта и всему научить на месте. Зарплату обещают неплохую - от 5000 гривен в неделю. Колллектив молодой и дружный. В общем, работа мечты!


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Рассчитывать на"нее могут молодые людив возрасте от 18 до 30 лет. Главное, чтобы речь была грамотной, а сердцем претендент на вакансию был с ВСУ, т.к. часть заработка отправляется в фонд украинских бойцов.


Новичков разбивают на группы по 15 человек, рассаживают за персональные компьютеры, дают наушники с микрофонами, заготовленный текст — и вперёд. Согласно новой методичке, мошенники уже не представляются работниками банка, а звонят от имени сотрудников МВД и ФСБ. Диалог ведется строго по указивке, в которой собраны ответы на любые вопросы собеседника. Т.к. у новичков на начальном этапе могут быть проблемы с коммуникацией, главная цель для них - сбор данных собеседника, после чего трубка передаётся более опытному разводиле, который начинает вытягивать деньги. Кстати, за безопасность сотрудников мошеннических колл-центров работодатели не отвечают:"Всё зависит от тебя. Если не будешь всем рассказывать, как кого-то заскамил, всё будет хорошо".


И хотя в ходе СВО был ликвидирован ряд мошеннических колл-центров Украины и звонков стало меньше, расслабляться не стоит.Аферисты довольно быстро меняют сценарии, и, как выясняется, могут втереться в доверие кому угодно. Не так давно дочь экс-президента "Газпромбанка" перевела мошенникам 49 миллионов рублей. Телеведущая Лера Кудрявцева тоже стала жертвой собственной беспечности, отправив якобы знакомой по ее просьбе 180 тысяч рублей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   аферисты   вымогатели   деньги   колл-центры   мошенники   мошенничество   
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11  комментариев
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26k
albedo Час назад
Мне позвонил такой "следователь".
Мобильный номер у меня уже 23 года - многократно утекал в базы.

Сделал я замечание этому следователю:
У вас совсем не осталось говорящих по русски без акцента?
Обиделся свидомый, обещал встретиться со мной в следственном изоляторе.
Жалко не сказал он в каком будет сидеть
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116
kost 18 минут назад
По Протону уже прилетало весной. УкроСМИ говорило, что военных объектов там не было. А потом выяснилось то тут то там, что его территорию отжал фолькштурм, не пуская туда арендаторов.
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1k
Шурман 39 минут назад
Они и в Риге тоже самое делают , слава богу до старушки Европы не дошли . У Катлов очень большие проблемы с изучением языков , они свой толком не знают а здесь придется внятно говорить на французском , нидерландском ( это еще если на флама из деревни нарвется то там еще и фламандский чистый ) и немецкий с английским . Сейчас у зубного был а она мне говорит ой а думала ты в Россию уехал , спросил ее а зачем мне туда уезжать если я бельгиец :)
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40k
Сергей 44 минуты назад
Вот ГосУслуги пишут: По данным МВД, за первое полугодие 2022 года телефонные мошенники похитили у россиян около 39 млрд  .
Тут у нас нас народ деньги , одежду и продукты собирает для мужиков на СВО.
.
И возникает резонный ВОПРОС: Доколе?
Господа военные, выделите уже для этих свидомых липовых следователей хоть ОДНУ РАКЕТУ и расху...ярте их офис к ё6...й матери.
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23k
Serg2001 Час назад
Речь то может быть и грамотная, но всегда выдает южнорусский выговор и гвалт дешевого борделя на заднем плане. А вообще то в последнее время они заметно активизировались . Мне за последний месяц 3 раза звонили. Новую фишку используют для убедительности: перед началом разговора запускают запись типа "Вас приветствует банк ВТБ. В вашем личном кабинете только что поменялся контактный телефон. Если это были не вы, то поговорите с нашим оператором". Стараюсь как можно дольше с этими упырями говорить, чтобы на доверчивых пенсионеров у них меньше времени оставалось.
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20k
Will2006 Час назад
У меня рекорд удерживания "старшего следователя по особо важным делам подполковника Какого-то" на трубке - 49 минут

Сколько бабушек они могли за это время развести?
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8k
Аргуша Час назад
очень надеюсь, что тц Протон откалибруют!
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ну хоть какой то бизнес на Украине за эти годы развился
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28k
Levyathan 2 часа назад
Ха, звонил мне такой утырок, примерно месяц назад. Молодой наглый голос, еще и картавый. Представился начальником отдела дознавателей какого то МВД. Требовал, чтобы я записал его ФИО и координаты. Я говорю, наш разговор и так пишется,чего мне еще писать? Он осекся,задумался.Потом снова за свое. В итоге обложил я его самым гнусным матом, на который был способен. Жалко он не дослушал,бросил трубку.
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