"Всё зависит от тебя": как украинские телефонные мошенники набирают сотрудников для развода граждан РФ

Не секрет, что львиная доля звонков "специалистов безопасности банка", которые обманом вытягивают деньги из доверчивых людей, производится с территории Украины. В соцсетях рассказали о том, как происходит набор "сотрудников" в эти колл-центры.
В Телеграм-паблике рассказали, как украинские мошенники набирают желающих на работу с клиентами по телефону. Работодатели предлагают неплохие условия: офис в центре Харькова, в ТЦ "Протон", рядом с метро, могут взять человека без опыта и всему научить на месте. Зарплату обещают неплохую - от 5000 гривен в неделю. Колллектив молодой и дружный. В общем, работа мечты!
Рассчитывать на"нее могут молодые людив возрасте от 18 до 30 лет. Главное, чтобы речь была грамотной, а сердцем претендент на вакансию был с ВСУ, т.к. часть заработка отправляется в фонд украинских бойцов.
Новичков разбивают на группы по 15 человек, рассаживают за персональные компьютеры, дают наушники с микрофонами, заготовленный текст — и вперёд. Согласно новой методичке, мошенники уже не представляются работниками банка, а звонят от имени сотрудников МВД и ФСБ. Диалог ведется строго по указивке, в которой собраны ответы на любые вопросы собеседника. Т.к. у новичков на начальном этапе могут быть проблемы с коммуникацией, главная цель для них - сбор данных собеседника, после чего трубка передаётся более опытному разводиле, который начинает вытягивать деньги. Кстати, за безопасность сотрудников мошеннических колл-центров работодатели не отвечают:"Всё зависит от тебя. Если не будешь всем рассказывать, как кого-то заскамил, всё будет хорошо".
И хотя в ходе СВО был ликвидирован ряд мошеннических колл-центров Украины и звонков стало меньше, расслабляться не стоит.Аферисты довольно быстро меняют сценарии, и, как выясняется, могут втереться в доверие кому угодно. Не так давно дочь экс-президента "Газпромбанка" перевела мошенникам 49 миллионов рублей. Телеведущая Лера Кудрявцева тоже стала жертвой собственной беспечности, отправив якобы знакомой по ее просьбе 180 тысяч рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мобильный номер у меня уже 23 года - многократно утекал в базы.
Сделал я замечание этому следователю:
У вас совсем не осталось говорящих по русски без акцента?
Обиделся свидомый, обещал встретиться со мной в следственном изоляторе.
Жалко не сказал он в каком будет сидеть
Тут у нас нас народ деньги , одежду и продукты собирает для мужиков на СВО.
.
И возникает резонный ВОПРОС: Доколе?
Господа военные, выделите уже для этих свидомых липовых следователей хоть ОДНУ РАКЕТУ и расху...ярте их офис к ё6...й матери.
Сколько бабушек они могли за это время развести?