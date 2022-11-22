"Всё зависит от тебя": как украинские телефонные мошенники набирают сотрудников для развода граждан РФ

Новичков разбивают на группы по 15 человек, рассаживают за персональные компьютеры, дают наушники с микрофонами, заготовленный текст — и вперёд. Согласно новой методичке, мошенники уже не представляются работниками банка, а звонят от имени сотрудников МВД и ФСБ. Диалог ведется строго по указивке, в которой собраны ответы на любые вопросы собеседника. Т.к. у новичков на начальном этапе могут быть проблемы с коммуникацией, главная цель для них - сбор данных собеседника, после чего трубка передаётся более опытному разводиле, который начинает вытягивать деньги. Кстати, за безопасность сотрудников мошеннических колл-центров работодатели не отвечают:"Всё зависит от тебя. Если не будешь всем рассказывать, как кого-то заскамил, всё будет хорошо".

И хотя в ходе СВО был ликвидирован ряд мошеннических колл-центров Украины и звонков стало меньше, расслабляться не стоит.Аферисты довольно быстро меняют сценарии, и, как выясняется, могут втереться в доверие кому угодно. Не так давно дочь экс-президента "Газпромбанка" перевела мошенникам 49 миллионов рублей. Телеведущая Лера Кудрявцева тоже стала жертвой собственной беспечности, отправив якобы знакомой по ее просьбе 180 тысяч рублей.