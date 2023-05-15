«Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и западное ТВ

Артемий Лебедев - владелец дизайнерского агентства, которое делает проекты для «Сбера», властей Москвы, «Яндекса» и множества других именитых заказчиков. Заодно ведёт блог, ещё недавно, на Ютуб-каналы Артемия было подписано больше миллиона человек. Когда их заблокировали, Лебедев переключился на Телеграм, ВК, Дзен и остальные соцсети. В общем, человек не унывает.

Периодически Артемий даёт интервью. В одном из них он высказался о ТВ-передачах, в частности, о «Пусть говорят».