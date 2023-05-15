«Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и западное ТВ

По его словам, он не может больше двух минут смотреть на орущих друг на друга людей.
Артемий Лебедев - владелец дизайнерского агентства, которое делает проекты для «Сбера», властей Москвы, «Яндекса» и множества других именитых заказчиков. Заодно ведёт блог, ещё недавно, на Ютуб-каналы Артемия было подписано больше миллиона человек. Когда их заблокировали, Лебедев переключился на Телеграм, ВК, Дзен и остальные соцсети. В общем, человек не унывает.
Периодически Артемий даёт интервью. В одном из них он высказался о ТВ-передачах, в частности, о «Пусть говорят».
Это абсолютно полный ****** [ужас], абсолютное позорище и абсолютный кринж. Вместо того, чтобы это все запретить, продолжают выделять на эту ***** [чушь] деньги, потому что это нравится электорату.
А в другой беседе он рассказал, что вообще думает о российском телевидении и различных «шоу».
Это невыносимо абсолютно. Это просто ниже моего достоинства. Там же у них сейчас концепция «кто кого переорёт». Я вообще не могу смотреть на орущих людей больше двух минут.
И заметил, что в Англии и Германии передачи выглядят не так «кринжово»: там реже перебивают друг друга и ведут себя поспокойнее:
Сначала один высказался, потом другой ему контраргумент выдвигает — это немецкое телевидение, у них вот такое уважение. Каждый имеет право на слово, - заявил Лебедев.
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Да ни хрена подобного. В политических ток-шоу там частенько одновременно начинают говорить, не слушая собеседника. Вообще невозможно порой разобрать, кто что говорит, ибо эти "звуковые дорожки" не разделить.
Сам-то чем лучше? Разводит людей на бабки, рисуя каракули. К тому же еще и выглядит, как школьник-переросток.
Вот до кого Малахову далеко.
Впрочем нечто такое было у нас в начале 2000 Окна называлось вроде.
Пусть сначала научится логотипы рисовать.