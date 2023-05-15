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«Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и западное ТВ

«Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и западное ТВ

Автор:
15 мая 2023 17:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tv   Артемий Лебедев   Пусть Говорят   блогер   дизайнер   интервью   передачи   телевидение   шоу   
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По его словам, он не может больше двух минут смотреть на орущих друг на друга людей.

Артемий Лебедев - владелец дизайнерского агентства, которое делает проекты для «Сбера», властей Москвы, «Яндекса» и множества других именитых заказчиков. Заодно ведёт блог, ещё недавно, на Ютуб-каналы Артемия было подписано больше миллиона человек. Когда их заблокировали, Лебедев переключился на Телеграм, ВК, Дзен и остальные соцсети. В общем, человек не унывает.

Периодически Артемий даёт интервью. В одном из них он высказался о ТВ-передачах, в частности, о «Пусть говорят».

Это абсолютно полный ****** [ужас], абсолютное позорище и абсолютный кринж. Вместо того, чтобы это все запретить, продолжают выделять на эту ***** [чушь] деньги, потому что это нравится электорату.

А в другой беседе он рассказал, что вообще думает о российском телевидении и различных «шоу».

Это невыносимо абсолютно. Это просто ниже моего достоинства. Там же у них сейчас концепция «кто кого переорёт». Я вообще не могу смотреть на орущих людей больше двух минут.

И заметил, что в Англии и Германии передачи выглядят не так «кринжово»: там реже перебивают друг друга и ведут себя поспокойнее:

Сначала один высказался, потом другой ему контраргумент выдвигает — это немецкое телевидение, у них вот такое уважение. Каждый имеет право на слово, - заявил Лебедев.


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Метки: tv   Артемий Лебедев   Пусть Говорят   блогер   дизайнер   интервью   передачи   телевидение   шоу   
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25  комментариев
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Да что у нас, что у них для быдла одно и тоже творчество... а про япов вообще молчу.
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4k
Атомный Крот 59 секунд назад
"Сначала один высказался, потом другой ему контраргумент выдвигает это немецкое телевидение, у них вот такое уважение."

Да ни хрена подобного. В политических ток-шоу там частенько одновременно начинают говорить, не слушая собеседника. Вообще невозможно порой разобрать, кто что говорит, ибо эти "звуковые дорожки" не разделить.
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108
Иван Золотов 8 минут назад
к чему это жалкое лизоблюдство перед "западным ТВ"? эти передачи абсолютно все слизаны как раз там. Человек говорит абсолютно верно в части ублудочного состояния медиасреды, но подом тупо унижается ... двоякое ощущение
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1k
том 12 минут назад
Слабак этот Артемий, целых 2 минуты... я вообще не включаю где орут:))
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55k
Олег 13 минут назад
этот Мальвин прав. Нет интеллектуальных передач, нет молодежных программ, обучающих. Одна пошлятина
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13k
кира 16 минут назад
Все наши шоу - калька с зЗападных программ. А суть : чем поганее, тем привлекательнее. Грязь, ор, ненависть, неуважение. Один достойный внимания канал остался - это Культура.
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48k
Элек Мек 17 минут назад
Ну не знаю,Ёпрсту,то есть Эрнсту нравится...
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659
adssaf afasffdsga 17 минут назад
Поразительно, что все эти передачи слизаны с Европы и пиндостана. Причём стырены качественно - вплоть до тона фона. Впрочем, тезис его изначально ущербен - видели мы, как выступающих на трибуне было не слышно потому, что толпа не захотела слушать. И нет, это была не Россия, это была Германия и не так уж и давно.
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931
liveevil 19 минут назад
А кем эта Мальвина себя возомнила? Великим знатоком всего и вся?
Сам-то чем лучше? Разводит людей на бабки, рисуя каракули. К тому же еще и выглядит, как школьник-переросток.
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12k
Denissg 36 минут назад
Так снимают шоу только м*даки.
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14k
Мистер Фикс 39 минут назад
Редкий случай, когда я согласен с Татьянычем
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8k
Александр Маслов 43 минуты назад
Я блогера Лебедева не знаю, и желания расширить (в этом смысле) свой кругозор как-то не испытываю. Но, что ТВ (не только российское...) – полный отстой, согласен на все 100%.
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5k
Александр 57 минут назад
Чё за кекс из "улицы Сезам"?
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20k
Виталий Касандров 57 минут назад
Опра есть в сети .
Вот до кого Малахову далеко.
Впрочем нечто такое было у нас в начале 2000 Окна называлось вроде.
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30k
Владимир Час назад
А Лебедев себя в зеркало видел? Он похож на престарелого молодящегося педофила ток то. Зато как других учить..
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7k
Горец Ю Час назад
Лет 30 эта дичь твАрится.
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45
ЧЕбуратор Час назад
Вот это ГОЛУБОволосое чудовище считает себя гуру в телевидении?
Пусть сначала научится логотипы рисовать.
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11k
Sasa Час назад
Смотрят те, кому нравится. Кому не нравится, тот и не смотрит это гуано. Я телек включаю только тогда, когда вообще нечего делать и спать не хочется! А такие программы просто прощелкиваю на пульте...
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45
ЧЕбуратор Sasa Час назад
Я один раз в год: куранты не пропустить.
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28k
Юрьевич Час назад
Ну ему виднее. Я то вообще эту хрень не смотрю.
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976
ruslan d 2 часа назад
Так-то он прав ... года 4 не смотрю стандартный набор программ ... только "кабельные"...
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August

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