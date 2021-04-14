Аферисты придумали новую схему обмана россиян с участием карты "Магнит"

Потенциальные жертвы получают сообщения с приглашением участвовать в розыгрыше "Подарок на 30-летие компании "Магнит". В завлекательном тексте говорится, что каждый участник этого розыгрыша будет иметь шанс выиграть бесплатный подарок. Разумеется, количество призов ограничено, поэтому лучше не мешкать и поторопиться быть первым.



Участнику дается три попытки, чтобы выиграть желанный "приз". Как правило, две из них всегда оказываются неудачными, а вот в последний раз рискнувшему обязательно повезет. В сообщении будет сказано, что участник выиграл подарочную карту на сумму 10 тысяч рублей.



Но так просто желанный "приз" не отдадут - для этого придется рассказать о конкурсе пяти группам в Facebook или 20 друзьям в WhatsApp ". При этом рассылку нужно делать быстро, буквально за несколько минут - таковы условия "конкурса". Разумеется, никаких призов за старание его участник не получит, а вот устроитель этой "клоунады" обзаведется неплохим пакетом личных данных пользователей Сети.