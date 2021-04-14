Аферисты придумали новую схему обмана россиян с участием карты "Магнит"

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И месяца не проходит, как у мошенников появляются новые схемы отъема денег или сбора персональных данных у населения. На этот раз аферисты предлагают поучаствовать в розыгрыше на приз от сети "Магнит".
Сейчас, когда, пожалуй, уже каждый знает, что на звонок из "службы безопасности Сбербанка" лучше не отвечать, мошенники изобрели новую схему обмана доверчивых граждан. Теперь - с участием подарочных карт супермаркетов "Магнит".
Потенциальные жертвы получают сообщения с приглашением участвовать в розыгрыше "Подарок на 30-летие компании "Магнит". В завлекательном тексте говорится, что каждый участник этого розыгрыша будет иметь шанс выиграть бесплатный подарок. Разумеется, количество призов ограничено, поэтому лучше не мешкать и поторопиться быть первым.
Участнику дается три попытки, чтобы выиграть желанный "приз". Как правило, две из них всегда оказываются неудачными, а вот в последний раз рискнувшему обязательно повезет. В сообщении будет сказано, что участник выиграл подарочную карту на сумму 10 тысяч рублей.
Но так просто желанный "приз" не отдадут - для этого придется рассказать о конкурсе пяти группам в Facebook или 20 друзьям в WhatsApp ". При этом рассылку нужно делать быстро, буквально за несколько минут - таковы условия "конкурса". Разумеется, никаких призов за старание его участник не получит, а вот устроитель этой "клоунады" обзаведется неплохим пакетом личных данных пользователей Сети.
Участнику дается три попытки, чтобы выиграть желанный "приз". Как правило, две из них всегда оказываются неудачными, а вот в последний раз рискнувшему обязательно повезет. В сообщении будет сказано, что участник выиграл подарочную карту на сумму 10 тысяч рублей.
Но так просто желанный "приз" не отдадут - для этого придется рассказать о конкурсе пяти группам в Facebook или 20 друзьям в WhatsApp ". При этом рассылку нужно делать быстро, буквально за несколько минут - таковы условия "конкурса". Разумеется, никаких призов за старание его участник не получит, а вот устроитель этой "клоунады" обзаведется неплохим пакетом личных данных пользователей Сети.
В "Магните" подтвердили, что подобные конкурсы устраиваются мошенниками часто. Имя ретейлера раскручено, и люди ведутся на розыгрыши, часто не подозревая, что становятся жертвами аферистов. На самом деле, информация обо всех реальных конкурсах всегда публикуется на официальных страницах "Магнита" в Сети.
Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева уверена, что подобные "конкурсы" и розыгрыши проводятся практически ежедневно. Создавать их несложно, а найти базы данных клиентов - еще проще. Некоторые из аферистов не останавливаются на сборе персональных сведений, а идут дальше, и мошенническим путем выманивают деньги у доверчивых участников розыгрыша. Как правило, вернуть утраченные таким образом средства, невозможно. Хотя если бы Банк России был наделен полномочиями блокировать ресурсы, которые проявляют признаки финансового мошенничества, считает Евгения Лазарева, подобные преступления в большинстве случаев могли бы быть предотвращены.
Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева уверена, что подобные "конкурсы" и розыгрыши проводятся практически ежедневно. Создавать их несложно, а найти базы данных клиентов - еще проще. Некоторые из аферистов не останавливаются на сборе персональных сведений, а идут дальше, и мошенническим путем выманивают деньги у доверчивых участников розыгрыша. Как правило, вернуть утраченные таким образом средства, невозможно. Хотя если бы Банк России был наделен полномочиями блокировать ресурсы, которые проявляют признаки финансового мошенничества, считает Евгения Лазарева, подобные преступления в большинстве случаев могли бы быть предотвращены.
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Короче, там даже рассылать не обязательно. Открываешь с пк эту ссыль, тыкаешь на кнопку отправки через ваццап, закрываешь окно "через что открыть" и опля, тебе засчитывается отправка.
для пущей эффективности через новое окно браузера с адаптивным дизайном с измененным useragent на мобильный хром, открывал ссылку. Ну ясень пень все отсылки "отправил". Появилась кнопка "скачать приложение", тыкаю и перекидывает на новую "игру", где опять предлагают крутануть барабан и сделать рассылку))
А если с телефона, то скорей всего скачается какой-то вирусняк.
Короче бред собачий, но судя по всему, народ ведется.
говорят в конце всех манипуляций люди самостоятельно скачивают вирусняк на телефон