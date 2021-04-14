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Аферисты придумали новую схему обмана россиян с участием карты "Магнит"

Аферисты придумали новую схему обмана россиян с участием карты "Магнит" (3 фото)

Автор:
14 апреля 2021 15:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Магнит   афера   аферисты   мошенничество   подарочные карты   схема обмана   
3246
3
И месяца не проходит, как у мошенников появляются новые схемы отъема денег или сбора персональных данных у населения. На этот раз аферисты предлагают поучаствовать в розыгрыше на приз от сети "Магнит".

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Метки: Магнит   афера   аферисты   мошенничество   подарочные карты   схема обмана   
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4k
Димыч 3 часа назад
Личные данные сливают все банки, ФНС, другие службы. Супруге на днях позвонили из какого-то банка с очень выгодным предложением. Причем, обратились по ФИО. Жена задала один вопрос, который заставил оператора забуксовать: откуда у вас мой номер телефона и мои персональные данные?? Я НИКОГДА к вам не обращалась..
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5k
Александр Иванов 43 минуты назад
Покуда есть на свете дураки...
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26
vova old 2 часа назад
мне в Штатах пришло тоже самое на русском языке от амазона В чём ссылка была даже Не на сайт амазона а на какой-то okdraw club
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2k
Max Lu 2 часа назад
пакетом личных данных обзоведётся, если те кликнут на сообщение, которое было разослано. а вообще о каком серьёзном мошенничестве тут идёт речь? уже со слов "разослать за минуты, чтоб получить приз" всё понятно.
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8k
Атеист 3 часа назад
Знакомый тоже прислал подобную ссылочку. Стало интересно.
Короче, там даже рассылать не обязательно. Открываешь с пк эту ссыль, тыкаешь на кнопку отправки через ваццап, закрываешь окно "через что открыть" и опля, тебе засчитывается отправка.
для пущей эффективности через новое окно браузера с адаптивным дизайном с измененным useragent на мобильный хром, открывал ссылку. Ну ясень пень все отсылки "отправил". Появилась кнопка "скачать приложение", тыкаю и перекидывает на новую "игру", где опять предлагают крутануть барабан и сделать рассылку))

А если с телефона, то скорей всего скачается какой-то вирусняк.

Короче бред собачий, но судя по всему, народ ведется.
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3k
Алекс Таворотов 3 часа назад
этот фуфел и про К&Б и про Ленту рассылают
говорят в конце всех манипуляций люди самостоятельно скачивают вирусняк на телефон
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