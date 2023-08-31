"На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане

Иноагенту Галкину* не объяснили, по какой причине сорвались его гастроли в Казахстане. Максимушка недоумевает.
Максим Галкин* вынужден выступать в странах, где его еще помнят и зритель не забыл русский язык. Гастроли в Прибалтике особых барышей не дают, зато Казахстан с огромным количеством русскоязычного населения для артиста мог бы стать неплохой компенсацией. Да вот незадача - все концерты шоумена там внезапно отменили без объяснения причин.
Галкин* старается не обижаться, но недоумевает.
"И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет" - сетует он.
А еще артист уверен, что власти страны установили "негласный запрет" на его выступления.
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О проблемах с организацией концертов представитель шоумена заявлял еще в июне. Выступления планировались в Алматы и Астане в октябре 2023. Вроде бы сначала всё шло неплохо и даже билеты потихоньку продавались, однако после концерты отменили без объяснения причин.
После публикации видео в Управлении культуры Алматы объяснили отмену концерта. Оказалось, что никаких официальных договоров с Дворцом культуры, где Галкин* хотел провести концерт, не было заключено. А между тем, билеты уже продавались, что абсолютно незаконно. В Астане на желаемую шоуменом дату уже был запланирован другой концерт. Повторных обращений от представителей артиста с предложением других дат выступления не было.
Так что говоря о кулуарных заговорах и негласных запретах на уровне высшей власти, Галкин* скорее всего сильно себе польстил. Не того уровня фигура.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Тогда не понимаю, зачем освещать то, что происходит с этим дерьмом (это касается не только этого клоуна)? Всё оно уже утекло, может пора уже забыть и не вспоминать? Слишком много внимания к этим мразям!