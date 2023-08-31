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"На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане

"На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане

Автор:
31 августа 2023 18:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Казахстан   Максим Галкин*   алматы   иноагент Галкин   концерты   отмена концертов   шоу бизнес   
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Иноагенту Галкину* не объяснили, по какой причине сорвались его гастроли в Казахстане. Максимушка недоумевает.

Максим Галкин* вынужден выступать в странах, где его еще помнят и зритель не забыл русский язык. Гастроли в Прибалтике особых барышей не дают, зато Казахстан с огромным количеством русскоязычного населения для артиста мог бы стать неплохой компенсацией. Да вот незадача - все концерты шоумена там внезапно отменили без объяснения причин.

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Галкин* старается не обижаться, но недоумевает.

"И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет" - сетует он.

А еще артист уверен, что власти страны установили "негласный запрет" на его выступления.


О проблемах с организацией концертов представитель шоумена заявлял еще в июне. Выступления планировались в Алматы и Астане в октябре 2023. Вроде бы сначала всё шло неплохо и даже билеты потихоньку продавались, однако после концерты отменили без объяснения причин.


После публикации видео в Управлении культуры Алматы объяснили отмену концерта. Оказалось, что никаких официальных договоров с Дворцом культуры, где Галкин* хотел провести концерт, не было заключено. А между тем, билеты уже продавались, что абсолютно незаконно. В Астане на желаемую шоуменом дату уже был запланирован другой концерт. Повторных обращений от представителей артиста с предложением других дат выступления не было.


Так что говоря о кулуарных заговорах и негласных запретах на уровне высшей власти, Галкин* скорее всего сильно себе польстил. Не того уровня фигура.


* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   Максим Галкин*   алматы   иноагент Галкин   концерты   отмена концертов   шоу бизнес   
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16  комментариев
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Григорий 58 минут назад
Отлично! пусть в европках побирается гомося унылое.
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3k
Pioner76 55 секунд назад
Тварь продажная.
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6
Валентин Шинаков 2 минуты назад
Пусть хер без соли насасывает. Питушок.
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178
Александра С 3 минуты назад
Жрать не за что?
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5k
Sanar 13 минут назад
Да хер по нём, меня пугает другое, люди которые ходили на концерты его и ему подобных, платили за это деньги и они же до сих пор где-то среди нас.
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2k
Серёжа 24 минуты назад
Вы задумывались куду утекает дерьмо смытое в унитазе? Уверен что нет.
Тогда не понимаю, зачем освещать то, что происходит с этим дерьмом (это касается не только этого клоуна)? Всё оно уже утекло, может пора уже забыть и не вспоминать? Слишком много внимания к этим мразям!
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3k
Артур Котовой Полчаса назад
Дык в Европе же триллион людей собирает на концерте, не? А что ж так?
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13k
кира Полчаса назад
"Мы бьемся за проведение этих концертов..." За проведение концертов хорошего артиста биться не надо, его и так примут с распростертыми объятиями. Раз приходится БИТЬСЯ, значит не интересен. Вот ведь настырный, его за дверь, а он чрез окно. Никак не может смириться с тем, что ушло его время. ВСЕ! Рано или поздно закончатся и те крохи, которые ему еще достаются.
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31k
Владимир 45 минут назад
Чмо ушастое. Он поднялся в России и только благодаря России. Ну и бабку потрахивал, ага, та впрочем тоже исключительно за счет России хорошо живет. И этому ублюдку еще хватает наглости вякать на страну, на людей этой страны, которые фактически его обеспечили..
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3k
Наблюдатель 54 минуты назад
Короче... обосралкин
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