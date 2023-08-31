"На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане

О проблемах с организацией концертов представитель шоумена заявлял еще в июне. Выступления планировались в Алматы и Астане в октябре 2023. Вроде бы сначала всё шло неплохо и даже билеты потихоньку продавались, однако после концерты отменили без объяснения причин.





После публикации видео в Управлении культуры Алматы объяснили отмену концерта. Оказалось, что никаких официальных договоров с Дворцом культуры, где Галкин* хотел провести концерт, не было заключено. А между тем, билеты уже продавались, что абсолютно незаконно. В Астане на желаемую шоуменом дату уже был запланирован другой концерт. Повторных обращений от представителей артиста с предложением других дат выступления не было.





Так что говоря о кулуарных заговорах и негласных запретах на уровне высшей власти, Галкин* скорее всего сильно себе польстил. Не того уровня фигура.





* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента