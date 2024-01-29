"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия

Ярая русофобка уверена, что власти РФ запретили европейским странам принимать у себя певицу.
Узбекская певица Наргиз Закирова, которая долго строила карьеру в России, теперь уверена, что именно власти РФ запретили Европе принимать её у себя. По мнению Закировой, организаторы отменяют концерты из-за распоряжения РФ. На видео певица восхваляет Максима Галкина* и уверяет, что обманули её и поклонников.
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Ее тур по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Праги должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в начале декабря.
Однако, сами организаторы уверяют, что отменили концерты из-за того, что билеты плохо продавались и нет смысла устраивать концерты ради нескольких человек.
Наргиз Закирова, которая даже в России была не особо популярна, уверяет, что все билеты на её концерты были раскуплены. Также Закирова отослала всех, кто хочет понять, к Галкину*. Комика не пустили на Бали на паспортном контроле.
«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали», — пожаловался Галкин.
* Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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Да кому ты нахрен нужна?
Я удивлюсь, если в Кремле вообще знают кто это такая.
Какой Владимир наш Путин всемогущий
Билл?
Да, Гарри?
Что это было, Билл?
Это был Неуловимый Джо, Гарри.
А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
Потому что его никто не может поймать, Гарри.
А почему его никто не может поймать, Билл?
Потому что он [мат] никому не нужен, Гарри.