"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия

Ее тур по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Праги должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в начале декабря.

Однако, сами организаторы уверяют, что отменили концерты из-за того, что билеты плохо продавались и нет смысла устраивать концерты ради нескольких человек.