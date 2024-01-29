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"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия

"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия

Автор:
29 января 2024 16:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Наргиз   интересное   концерты   отмена концертов   певицы   фото   шоу бизнес   
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Ярая русофобка уверена, что власти РФ запретили европейским странам принимать у себя певицу.

Узбекская певица Наргиз Закирова, которая долго строила карьеру в России, теперь уверена, что именно власти РФ запретили Европе принимать её у себя. По мнению Закировой, организаторы отменяют концерты из-за распоряжения РФ. На видео певица восхваляет Максима Галкина* и уверяет, что обманули её и поклонников.

Ее тур по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Праги должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в начале декабря.

Однако, сами организаторы уверяют, что отменили концерты из-за того, что билеты плохо продавались и нет смысла устраивать концерты ради нескольких человек.

Наргиз Закирова, которая даже в России была не особо популярна, уверяет, что все билеты на её концерты были раскуплены. Также Закирова отослала всех, кто хочет понять, к Галкину*. Комика не пустили на Бали на паспортном контроле.

«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали», — пожаловался Галкин.


* Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Источник:

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Метки: Наргиз   интересное   концерты   отмена концертов   певицы   фото   шоу бизнес   
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57  комментариев
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91k
Доктор Джонс Час назад
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4k
Могвай 5 секунд назад
Голос хороший. Был. А вот мозгов в комплект не доложили.
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52k
Вероника Минуту назад
Какое у неё самомнение! Как бы щёки не лопнули.
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17k
a_komolow 2 минуты назад
Кому эта страхолюдина нужна !
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5k
Харон 3 минуты назад
Хочешь поднять свою значимость, мол САМ КРЕМЛЬ запрещает твои концерты?
Да кому ты нахрен нужна?
Я удивлюсь, если в Кремле вообще знают кто это такая.
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3k
Игорь 4 минуты назад
Европа подчиняется России????
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977
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Там просто испугались, что после такого увиденного рыла у страховых денег на психиатрию не хватит.
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7k
Нестерин Сергей 6 минут назад
Лучший её концерт тот, о котором НИКТО не знает.
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22k
Killgrave 6 минут назад
Страшное уёпище, рожа которого просит удара совковой лопатой.
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9k
Zhora 7 минут назад
Мне кажется, она сильно переоценивает свою значимость. В России точно всем насрать на неё. А в Европе тем более
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7k
Андрей Крылов 10 минут назад
Как вообще такие "артисты" могут собирать залы? Это же дичайший отстой! Те, кто ходит на концерты к родобным, сами хуже таких! Помню, как она участвовала в "Голосе". Позорище! Пропихивали явно, и совсем не за талант. Пела отвратительно. И вообще выглядела довольно мерзопакостно. Вся в татухах, эпатажно - ублюдочная... Но её тащили буквально. Тьфу на неё.
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2k
Igor Grishaev 10 минут назад
Опять Боширов и Петров фулиганят
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4k
Walther 10 минут назад
Европа Европой, а слабо с такой разрисованной рожей в родном Узбекистане появиться?
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48
Саша 11 минут назад
А может дело в том что ты там на...х никому не нужна, как впрочем и тут!
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3k
Старожил 16 минут назад
Какое самомнение

Какой Владимир наш Путин всемогущий
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287
Bocman 18 минут назад
В Европе наоборот назло России все бы разрешили.....но тут какбэ реально на это создание никто билеты покупать не хочет.
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790
igor_kvik 19 минут назад
Нешто кто-то ходит смотреть и слушать эту татуированную лысую жабу? Да посрать на нее...
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1k
Иванов Петров Сидоров 23 минуты назад
Если это и сделала Россия, то правильно. Рожа как у мужика-пидopa
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4k
Руслан 23 минуты назад
В забугорье своих фриков хватает, позаковыристей.
И такие недоумки, как всякие Наргиз, Галкин просто никому нах не нужны там. Простая и очевидная мысль же
Но, уверенные в своей исключительности, по причине скудоумия, певички и певуны ртом, никак не могут до этой простой истины дойти.
Их проблемы
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1k
Андрей Еделькин 24 минуты назад
Сидят два ковбоя и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. Один ковбой другому:
Билл?
Да, Гарри?
Что это было, Билл?
Это был Неуловимый Джо, Гарри.
А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
Потому что его никто не может поймать, Гарри.
А почему его никто не может поймать, Билл?
Потому что он [мат] никому не нужен, Гарри.
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6k
Alex Полчаса назад
Какой все-таки Путин могущественный человек... Вот он даже не собирался блокировать Наргиз, и даже вряд ли особо знал о ее существовании - а заблокировал! Ух! Аж мороз пробирает!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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