FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7700 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Моих детей унизили» в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели

«Моих детей унизили» в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели

Автор:
02 октября 2023 01:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   гопники   одежда   отец   шмот   
1656
1
1

Юношей попросили «пояснить за шмот».

В Новосибирске молодые люди пристали а к парням 16 и 17 лет. Им не понравился цвет их шнурков. И понеслось.

На подмогу подросткам бросился отец один из одного этих юношей и предложил им «поговорить». Как только только появились камера и батя, гопники сразу «слились».

Потом на улице мы поговорили. Их позиция была такова: вы должны воспитать своих детей правильно и должны объяснить им, что если они носят такую одежду, то они должны отвечать за свой вид. Моих детей унизили, тыкали пальцами. Это дикость.

Когда был молодым, я носил длинные волосы, тоже был неформальным и очень часто подвергался насилию со стороны сверстников. Простите меня, это были 90-е, и это было неадекватно. Сейчас мы живём в 2023 году, и сейчас по внешним признакам нельзя никого никак оскорблять или пытаться что-то выяснить.

И добавил:

Просто хочу, чтобы мои дети жили в безопасном обществе, чтобы они выглядели так, как им нравится, — до тех пор, пока это не нарушает общественные нормы. Если это бы нарушало общественные нормы, я бы сам не разрешил моим детям так ходить по улицам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Новосибирск   гопники   одежда   отец   шмот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Звёздный князь Час назад
Не понял прикола со шнурками. А что в их цвете не так? У нас на рынке кроссы со шнурками каких хочешь цветов и их спокойно раскупают и носят. Никаких преитензий у местных к цвету нет.
Или в Новосибирские какие-то особые требования к дресс-коду? Может я чего-то не знаю? Объясните кто-нибудь, а то автор поста как-то забыл про это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
895
333 Полчаса назад
какие н.а.х.у.й гопники
ссыклявые п.и.д.а.р.а.с.ы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Орёл 41 минуту назад
надо за его бороду козлиную и рожу дебелую предъявить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
распредвал Орёл 12 минут назад
раскалённой кочергой в анус ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Seryi_spb 55 минут назад
Дитяткам через год в армию, а они самостоятельно за шнурки ответить не могут? Мой бы отец максимум что сделал бы в такой ситуации, так это мать позвал спросить где вата лежит, чтоб в разбитый нос запихать. У самого сын такого возраста, ни разу таких вопросов не возникало. Я раньше думал что это яжематери-одиночки таких инфантилов воспитывают, оказывается и отцы не отстают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 59 минут назад
Надо было в ответ этому вафляну предъявить за питорскую поросль на роже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol Час назад
"гопникам" надо отметить этот день в календаре, попался бы им не этот "папа" они бы уже не на этом свете были.... Второй день рождения считай...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий Час назад
"Моих детей унизили, тыкали пальцами." Сильный аргумент. Гопник на Лёху Тищенко похож(Заслуженный мастер спорта России, двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
распредвал Час назад
надо было предложить съездить в лесополосу в багажнике ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии
20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии
Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами
Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с...
Набирающие популярность в сообществах
Джордж из «Аквариума»
Джордж из «Аквариума»
Художник Сергей Крупский
Художник Сергей Крупский
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#СССР#драка#сарказм#животные#Прикол#Новосибирск
#фото#Юмор#красота#полиция#новости#подборка#кража
#конфликт#история#дети#девушки#США#в мире
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней В Новосибирске молодая пара проснулась с незнакомкой в кровати В Новосибирске молодая пара проснулась с незнакомкой в кровати В Новосибирске горожане разорили установленные ко Дню города цветочные композиции В Новосибирске горожане разорили установленные ко Дню города цветочные композиции Кот выпал с 23 этажа и выжил Кот выпал с 23 этажа и выжил Батя года: американец закрыл ребёнка в раскалённой на жаре машине и забыл в ней ключи Батя года: американец закрыл ребёнка в раскалённой на жаре машине и забыл в ней ключи

На что жалуетесь?

Вернуться