Мужчина полез в драку с водителем автобуса, держа ребёнка на руках

1191
1
1
Водитель не разрешил пассажиру с сыном сесть на место рядом с кабиной. Молодому отцу это не понравилось, поэтому он сразу затеял драку.
Агрессивный мужчина потребовал у сотрудника выйти на улицу и продолжить разборку, не обращая внимания на пассажиров и ребёнка на руках.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дарите детям хорошие воспоминания
- «Моих детей унизили»: в Новосибирске гопники привязались к парням из-за шнурков, но пожалели
- Мамаша неудачно скатилась вместе с ребёнком с горки
- Ребёнок, за которым нужен глаз да глаз
- В Омске мужчина уронил коляску с ребёнком с высокого бордюра
Новости партнёров
реклама
Ребенка жалко что отец, полный му**к!!!
лично видел его жопу?