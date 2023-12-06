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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 999 постов • 45 подписчиков подписаться
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Мужчина полез в драку с водителем автобуса, держа ребёнка на руках

Мужчина полез в драку с водителем автобуса, держа ребёнка на руках

Автор:
06 декабря 2023 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Конфлит   в Екатеринбурге   драа   отец   ребенок   
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Водитель не разрешил пассажиру с сыном сесть на место рядом с кабиной. Молодому отцу это не понравилось, поэтому он сразу затеял драку.

Агрессивный мужчина потребовал у сотрудника выйти на улицу и продолжить разборку, не обращая внимания на пассажиров и ребёнка на руках.


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Метки: Видео   Конфлит   в Екатеринбурге   драа   отец   ребенок   
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10  комментариев
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58k
dima423 2 часа назад
Да че ж за быдланы вокруг...)
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15k
Alex 14 минут назад
"- Молодой человек, успокойтесь."- да, блин, не работает это на вот таких вот быдланов. А вот это работает:
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976
Дмитрий Полчаса назад
Поколение дебилов, жертвы ЕГЭ и лихих 90-х. Ни морали, ни нравственности, ни норм поведения в обществе.
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Отец года. Надеюсь му***ом заинтересуются компетентные органы!
Ребенка жалко что отец, полный му**к!!!
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41k
Aleks 40 минут назад
Животное...
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288
Серега Час назад
Как же достали эти черно*пые.
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6k
Babangdida Час назад
А на это место страховка есть?
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2k
Илья 2 часа назад
Такие буйные нужны на СВО.
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2k
Илья 2 часа назад
Принципе он специально подвергал жизнь и здоровье своего ребёнка опасности. Как минимум на учёт поставить семью должны, а папаше лично 15 суток.
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