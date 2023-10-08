В Новосибирске мужчина с ножом ограбил контору микрозаймов на 4,5 тысячи

Он ворвался в помещение и, угрожая сотруднице ножом, потребовал отдать ему деньги. Похитив из офиса 4,5 тысяч рублей, злоумышленник сбежал. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.
– При просмотре записей с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении, установлено, что хищения были совершены мужчиной, по приметам схожими с разыскиваемым фигурантом в аналогичных преступлениях. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску и отдела полиции № 7 «Ленинский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
К моменту задержания новосибирец уже спустил украденные деньги.
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