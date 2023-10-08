FISHKINET
Сообщество Криминал 2240 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Новосибирске мужчина с ножом ограбил контору микрозаймов на 4,5 тысячи

В Новосибирске мужчина с ножом ограбил контору микрозаймов на 4,5 тысячи

Автор:
08 октября 2023 10:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   деньги   микрозайм   нож   ограбление   угроза   
722
1
1

Он ворвался в помещение и, угрожая сотруднице ножом, потребовал отдать ему деньги. Похитив из офиса 4,5 тысяч рублей, злоумышленник сбежал. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

– При просмотре записей с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении, установлено, что хищения были совершены мужчиной, по приметам схожими с разыскиваемым фигурантом в аналогичных преступлениях. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску и отдела полиции № 7 «Ленинский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.


К моменту задержания новосибирец уже спустил украденные деньги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Новосибирск   деньги   микрозайм   нож   ограбление   угроза   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Fat boy slim is * in a heaven 44 минуты назад
Ограбил грабителей. Он Робин Гуд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
sos1960sos Полчаса назад
Ограбил микро-контору с микро-ножом на микро-деньги ради макро-срока...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Полчаса назад
Украл-выпил итд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1163340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 октября
Когда не стесняешься собственной тупости
Когда не стесняешься собственной тупости
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#факты#Юмор#в мире#дети#новости#забавно#соцсети
#животные#автомобили#СССР#шоу бизнес#Прикол#интересное#Китай#сарказм#кино#Фотографии
#интересно#автомир#США#Автовсячина#природа#полиция#люди#Израиль#ретро#чечня
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) Вооруженный мужчина с&nbsp;сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин Вооруженный мужчина с сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин Казанец стащил выручку из местного алкомаркета Казанец стащил выручку из местного алкомаркета Шанс погибнуть от лап кошки ничтожно мал, но никогда не равен нулю Шанс погибнуть от лап кошки ничтожно мал, но никогда не равен нулю Попытка вооружённого ограбления в Эквадоре попала на видео Попытка вооружённого ограбления в Эквадоре попала на видео

На что жалуетесь?

Вернуться