В Приморье укронацист попытался поджечь военкомат и загорелся сам

В городе Артем Приморского края, рано утром, 28 сентября хохол перелез через забор на территорию военного комиссариата и бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако обе бутылки...