Злоумышленник бросил в здание бутылки с зажигательной смесью, но те отскочили от стены и загорелись рядом с поджигателем. В итоге тот с полыхающими штанами убежал в ночь.
Неудачная попытка поджога здания военного коммисариата на ул. Фрунзе в г. Артём, разумеется, попала на видео. На кадрах можно заметить, как старательный дяденька пытается совершить диверсию, но в панике покидает место преступления.
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В результате у военкомата оказалось разбитым стекло и слегка обгорела рама. Собственно, все разрушения можно рассмотреть на видео:
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Инцидент с поджогом произошёл 28 сентбяря около пяти чясов утра. Спустя несколько часов правоохранители задержали 50-летнего жителя Приморья с обгоревшими штанами. Также был задержан его подельник. Последний оказался судим за хранение наркотиков Оба "героя дня" уже дали признательные показания.
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В городе Артем Приморского края, рано утром, 28 сентября хохол перелез через забор на территорию военного комиссариата и бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако обе бутылки...