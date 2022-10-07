Возле башни "Федерация" в Москва-сити пироман поджег два автомобиля

Как сообщают пользователи соцсетей, неподалеку от башни "Федерация" в московском международном деловом центре "Москва-Сити", сгорели две машины. Возгорание произошло в одном автомобиле, затем...