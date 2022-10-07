Пострадали машины двух женщин, которые вообще не были знакомы с пироманом.
В Уссурийске "сверхразум" захотел насолить давнему недругу. Он приготовил зажигательную смесь и ночью пришёл на парковку, где его неприятель оставлял машину. Вот только всё перепутал и бросил спичку не туда.
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В результате пострадали два машины абсолютно не знакомых пироману автовладельцев.
Одна сгорела полностью, второй "повезло" чуть больше, однако у её хозяйки большие сомнения, подлежит ли она восстановлению. Ущерб составил соответственно 1800000 и 800000 рублей.
В результате в активе у мстителя - сожженные Nissan Juke , Subaru XV и перспектива провести ближайшие пять лет в колонии. Впрочем, 35-летний поджигатель ранее уже был судим, так что пойдет по проторенной дорожке.
СМИ сообщают, что на приморца заведено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога). Сейчас герой дня находится под подпиской о невыезде.
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АНТИФИШКИ
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не он же?)
Или может вы КАСКО путаете с ОСАГО?