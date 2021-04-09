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Худрук театра заявил, что он является поклонником разнообразия, а потому к "Золушке" вернется, когда привлечет к спектаклю больше артистов из категории меньшинств. Правда, есть одна загвоздка: в городе, в котором находится театр, население преимущественно белое.
В городе Чанхассен отменена постановка классического мюзикла Роджерса и Хаммерстайна «Золушка» по причине малого разнообразия рас среди актеров. 98% занятых в музыкальном спектакле - белые. Собственно, других и взять негде - город вообще относится к тем немногочисленным местам Америки, в которых цветных жителей почти нет. По последней переписи населения, подавляющее большинство Чанхассена составляют белые (92%).
Сцена из мюзикла "Золушка"
Однако этот факт художественного руководителя театра не заботит. Майкл Бриндизи заявил, что является поклонником инклюзивности, а потому для решения проблемы нанял консультанта по расовому разнообразию, чтобы отныне проводить кастинги осознано и привлекать к работе больше представителей меньшинств.
Это решение коснется не только актеров - над будущими спектаклями и мюзиклами будут работать цветные художники и костюмеры (если таковых, конечно, найдут). А пока вместо "Золушки" в театре поставят другой мюзикл «Footloose».
Это решение коснется не только актеров - над будущими спектаклями и мюзиклами будут работать цветные художники и костюмеры (если таковых, конечно, найдут). А пока вместо "Золушки" в театре поставят другой мюзикл «Footloose».
В США это не первый случай, когда традиционный сценарий фильма или спектакля видоизменяется в угоду общественным принципам. Политика инклюзивности, которую неуклонно насаждают в Америке и Европе, выливается подчас в совершенный сюр и абсурд - взять хотя бы фильмы, в которых на главные роли приглашают актеров, чья раса не соответствует расе их героев. Так в британском сериале на роль супруги Генриха VIII выбрали темнокожую Джоди Тернер-Смит.
А Disney пошел дальше: в компании заявили, что выпустят фильм по мотивам сказки "Золушка" под названием Sneakerella, где главную роль сыграет актер-афроамериканец, звезда фильма "Оно" Чоузен Джейкобс.
Так что Золушка - негритянка в мюзикле - это, наверное, еще меньшее зло из возможного.
А Disney пошел дальше: в компании заявили, что выпустят фильм по мотивам сказки "Золушка" под названием Sneakerella, где главную роль сыграет актер-афроамериканец, звезда фильма "Оно" Чоузен Джейкобс.
Так что Золушка - негритянка в мюзикле - это, наверное, еще меньшее зло из возможного.
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Я может чего не понимаю, но в другом мюзикле "разнообразие" не нужно?
Население: 25 тыс.
Очень важные новости из очень важного города от FoxNews.