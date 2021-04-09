В США это не первый случай, когда традиционный сценарий фильма или спектакля видоизменяется в угоду общественным принципам. Политика инклюзивности, которую неуклонно насаждают в Америке и Европе, выливается подчас в совершенный сюр и абсурд - взять хотя бы фильмы, в которых на главные роли приглашают актеров, чья раса не соответствует расе их героев. Так в британском сериале на роль супруги Генриха VIII выбрали темнокожую Джоди Тернер-Смит.

А Disney пошел дальше: в компании заявили, что выпустят фильм по мотивам сказки "Золушка" под названием Sneakerella, где главную роль сыграет актер-афроамериканец, звезда фильма "Оно" Чоузен Джейкобс.

Так что Золушка - негритянка в мюзикле - это, наверное, еще меньшее зло из возможного.