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Учёные хотят сделать лекарство из паука, чей укус вызывает железную эрекцию

Учёные хотят сделать лекарство из паука, чей укус вызывает железную эрекцию

Автор:
29 сентября 2023 16:47
Сообщество : Наука
Метки: Эрекция   виагра   исследователи   лекарство   паук   ученые   южная америка   
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Но у «чудо-средства» есть и обратная сторона.

В Южной Америке есть странствующий паучок (Phoneutria fera).

Его укус вызывает необычный эффект - стальной «стояк». О такой особенности Phoneutria прекрасно знали местные индейцы, но вот учёные занялись им совсем недавно. И немедленно начали экспериментировать.

Но дело в том, что Phoneutria - самый ядовитый паук в мире. Его укус очень болезненный, люди буквально орут. У них повышается давление и начинает ломить всё тело. А если ещё и ослаблен иммунитет, могут и вовсе умереть. Так что возбуждение полового органа - лишь побочный эффект. К тому же яд паука вовсе не аналог «Виагры». Он вызывает приапизм: длительную эрекцию, которую ничем не уймёшь. Половой орган может «стоять» до 5-7 часов, в медицине бывали случаи, когда после приступа приапизма мужикам ампутировали пенис. Это если вовремя не обратились к врачу.

Например, в Австрии случился настоящий «шухер», когда этого паука нашли в ящике с заморскими бананами. Супермаркет, где его обнаружили, закрыли и вызвали учёных, которые в перчатках и крайне осторожно изловили восьминогого.

Ну а исследователи хотят выделить яд паучка, убрать его болезненные свойства и снизить концентрацию. Чтобы мужской орган поднимал одеяло не 7 часов, а именно столько, сколько надо.

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Метки: Эрекция   виагра   исследователи   лекарство   паук   ученые   южная америка   
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Ego sum qui sum 48 минут назад
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iskra 50 минут назад
А сколько надо? Минуту? Полчаса? Три часа?
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