Учёные хотят сделать лекарство из паука, чей укус вызывает железную эрекцию

Его укус вызывает необычный эффект - стальной «стояк». О такой особенности Phoneutria прекрасно знали местные индейцы, но вот учёные занялись им совсем недавно. И немедленно начали экспериментировать.

Но дело в том, что Phoneutria - самый ядовитый паук в мире. Его укус очень болезненный, люди буквально орут. У них повышается давление и начинает ломить всё тело. А если ещё и ослаблен иммунитет, могут и вовсе умереть. Так что возбуждение полового органа - лишь побочный эффект. К тому же яд паука вовсе не аналог «Виагры». Он вызывает приапизм: длительную эрекцию, которую ничем не уймёшь. Половой орган может «стоять» до 5-7 часов, в медицине бывали случаи, когда после приступа приапизма мужикам ампутировали пенис. Это если вовремя не обратились к врачу.

Например, в Австрии случился настоящий «шухер», когда этого паука нашли в ящике с заморскими бананами. Супермаркет, где его обнаружили, закрыли и вызвали учёных, которые в перчатках и крайне осторожно изловили восьминогого.