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«Государство использовало моё имя»: российская шахматистка сменила спортивное гражданство для выступлений на турнирах, но предателем себя не считает

«Государство использовало моё имя»: российская шахматистка сменила спортивное гражданство для выступлений на турнирах, но предателем себя не считает

Автор:
29 сентября 2023 15:14
Сообщество : Спорт
Метки: Александра Костенюк   Видео   Швейцария   гражданство   чемпионка   шахматы   
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И вот как она это объяснила.

Чемпионка России, Европы и мира, Александра Костенюк. Родилась в Перми, затем её семья переехала в Москву. Там Костенюк и строила свою карьеру в шахматах. Параллельно окончила Российский государственный университет физкультуры и спорта и поступила в магистратуру. По её словам, тогда она гордилась, что на международных турнирах её «называют российской спортсменкой». А 30 декабря 2022 года Костенюк заявила, что уезжает из России и с 2024 года будет выступать под швейцарским флагом.

Я не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало моё имя.

Постоянно - «российская шахматистка выиграла». Раньше я даже гордилась – вот российская шахматистка одержала победу на чемпионате мира, а когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех. И в спорте тоже».

Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты – это неверное решение. И мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом, это протест, но это и бегство.

И добавила:

Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину.

Её позицию прокомментировал тогда российский гроссмейстер Сергей Карякин:

Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию. Все её дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит. Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа — потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе. Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с её позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения.

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Метки: Александра Костенюк   Видео   Швейцария   гражданство   чемпионка   шахматы   
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13  комментариев
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37k
Александр 37 минут назад
Как же бесят такие..... слов нет. Государство это не Путин и ко, государство это люди вокруг тебя, твои, сука учителя, твои тренера, твои друзья, твои родители. Это не ты такая вся распрекрасная родилась, это люди вокруг тебя сделали тебя такой, а ты им, мразь, йухом по губам поводила, использовали они твое имя поганое (((
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244
Михаил 44 секунды назад
Ну скажем так, втихую сменить и выступать предварительно договориться с начальством так сказать и потом всплыло наружу еще можно как-то объяснить и простить... А такое показалово неуважения к Родине... лишать гражданства таких и тех кто их поддерживает...
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3k
Руслан Минуту назад
Предателей нигде не любят. И, думается мне, что закончится её карьера шахматистки гораздо раньше, чем она думает.
Сейчас попользуют её в политических целях, да и пнут под зад коленом за ненадобностью. И будем мы читать слезливые слова про тоску по берёзкам)
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9k
uehl 3 минуты назад
Шлюха драная, это и есть настоящее предательство! Тебе страна дала всё, вырастила, выучила, а ты... слов нет.
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11k
Андрей Ма-С 3 минуты назад
шкура обыкновенная, продажная. Она и там не будет своей и мотаться ее теперь как говно в проруби всю жизнь ну или пока не повесится
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1k
Mikhail K 5 минут назад
Странно, что люди обласканные властью, так предают Родину. Когда с неба на тебя сыпят деньги, а ты их переводишь за границу, то там где они лежат, там становиться новая Родина. Может надо запретить переводить огромные суммы денег за бугор?
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6k
Jora Kyky(Kukunaher) 12 минут назад
Сергей Карякин, вот настоящий русский, россиянин. Мог бы стать чемпионом мира, всё к этому шло, но отказался выступать под нейтральным флагом и осудить СВО. Наоборот, высказал полную поддержку и в марте 2022 года организовал сбор средств для защитников ДНР и ЛНР. Организовал шахматный турнир в зоне СВО для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО). На днях от своего фонда передал 6 грузовых автомобилей «Урал» бойцам, направляющимся в зону проведения СВО. Там много можно перечислять и броники, и дроны, и сухпаи, до фига чего.
А эта сучка крашенная Костенюк, просто перхоть подзалупная.
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17k
Голос Вселенной 21 минуту назад
Карякин всегда красава... И здесь тоже - коротко, лаконично, по-спортивному, но меж строк все же читается "Туда ей и дорога!"
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6k
Бу Полчаса назад
мразь
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27k
Matrosskin Полчаса назад
"Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину. " - говно ты без родины, куда лопатой подкинут - туда и полетишь. А в Россию ехать не надо, у нас не помойка. И да - деньги за обучение верни.
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937
Илья Полчаса назад
Запретите им въезд на территорию РФ , заморозить все счета и имущество. Почему у спортсменов нет присяги как у военных.
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28k
Lehoia 47 минут назад
Ляя ты крыса!
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