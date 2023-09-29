«Государство использовало моё имя»: российская шахматистка сменила спортивное гражданство для выступлений на турнирах, но предателем себя не считает

Я не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало моё имя.

Постоянно - «российская шахматистка выиграла». Раньше я даже гордилась – вот российская шахматистка одержала победу на чемпионате мира, а когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех. И в спорте тоже».

Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты – это неверное решение. И мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом, это протест, но это и бегство.