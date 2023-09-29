«Государство использовало моё имя»: российская шахматистка сменила спортивное гражданство для выступлений на турнирах, но предателем себя не считает

И вот как она это объяснила.
Чемпионка России, Европы и мира, Александра Костенюк. Родилась в Перми, затем её семья переехала в Москву. Там Костенюк и строила свою карьеру в шахматах. Параллельно окончила Российский государственный университет физкультуры и спорта и поступила в магистратуру. По её словам, тогда она гордилась, что на международных турнирах её «называют российской спортсменкой». А 30 декабря 2022 года Костенюк заявила, что уезжает из России и с 2024 года будет выступать под швейцарским флагом.
Я не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало моё имя.
Постоянно - «российская шахматистка выиграла». Раньше я даже гордилась – вот российская шахматистка одержала победу на чемпионате мира, а когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех. И в спорте тоже».
Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты – это неверное решение. И мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом, это протест, но это и бегство.
И добавила:
Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину.
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Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию. Все её дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит. Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа — потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе. Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с её позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения.
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А эта сучка крашенная Костенюк, просто перхоть подзалупная.
Мудро ведь Дюма писал словами своего героя "...меня дурно приняли бы здесь , на меня плохо посмотрели бы там..." (С)