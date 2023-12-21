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8-летняя шахматистка победила на чемпионате Европы, обыграв соперницу на 30 лет старше нее

8-летняя шахматистка победила на чемпионате Европы, обыграв соперницу на 30 лет старше нее

Автор:
21 декабря 2023 13:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бодхана Сиванандан   Великобритания   вундеркинд   феномен   чемпионка   шахматистка   шахматы   юная шахматистка   
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Британская школьница вошла в историю шахмат, завоевав главную награду на европейском турнире в возрасте всего восьми лет. Бодхана Сиванандан из Лондона была признана лучшим игроком среди женщин на чемпионате Европы по блицу, проходившем в Загребе, Хорватия.


Бодхана начала играть в шахматы в пять лет, во время пандемии. Девочка говорит, что хочет стать гроссмейстером, самым молодым олимпийским чемпионом Англии и со временем завоевать титул чемпиона мира.


В предпоследнем туре она победила своего первого международного мастера, 39-летнюю Лорин Д'Коста, тренера женской сборной Англии, а в заключительном туре сыграла вничью с двукратным чемпионом Румынии 54-летним Владиславом Неведничим.


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Если в раунде по быстрым шахматам (рапиде) она показала результат 5/11, то ее выступление в 13-раундовом блице было названо коллегами просто феноменальным.


30-летняя Ирина Булмага, румынский международный мастер и женщина-гроссмейстер, которая также присутствовала на соревнованиях, сказала, что для восьмилетней девочки это «невероятный результат», добавив: «Выиграть первый приз среди женщин, опередив меня и кучу других опытных игроков! Она просто феномен!».


Лоренс Трент, шахматный комментатор и международный мастер, высказался так: «Бодхана Сиванандан — один из величайших талантов, которые я наблюдал за последнее время. От зрелости ее игры просто захватывает дух. Я не сомневаюсь, что она станет сильнейшим игроком Англии и, скорее всего, одним из лучших мастеров, которых когда-либо видела шахматная игра».


Доминик Лоусон, президент Английской шахматной федерации, сказал в интервью Times, что выступление Бодханы на соревнованиях по скоростным шахматам было «совершенно замечательным, но не удивительным, потому что она — феномен».


«Это необычный результат для восьмилетнего ребенка, такого мы еще не видели в этой стране, — объяснил он. — У нее удивительно зрелый стиль игры, стратегический и терпеливый. Ее можно назвать "длинной игрой"».


В одном из интервью Бодхана рассказала, как начала играть в шахматы. Ей понравилась шахматная доска с фигурами, которую хотели отдать на благотворительность, и она забрала их себе. Дело было во время пандемии, когда все сидели дома и было много свободного времени. «Фигуры меня очаровали. Все время задавала папе вопросы, и тогда он научил меня играть с помощью уроков на YouTube», — сказала она.


Затем отец, увидев такой интерес дочери к шахматам, начал водить ее на занятия в местный шахматный клуб в Хэрроу.


Бодхана стала первой за 25 лет чемпионкой мира среди молодежи в Англии, завоевав титулы в классическом турнире, рапиде и блице.


В настоящее время Бодхана занимает третье место в мире по классическим шахматам среди игроков 2015 года рождения. Уже через несколько дней, 28 декабря, она примет участие в Международном шахматном конгрессе в Гастингсе, Восточный Сассекс.


В прошлом году Найджел Шорт, претендент на титул чемпиона мира 1993 года и самый известный игрок Англии, предсказал, что Бодхана станет известным именем в шахматном мире.


Игрок, который также был вундеркиндом в свои девять лет, написал следующее: «Я стараюсь не сглазить молодых игроков, чрезмерно расхваливая их, но она выглядит как действительно большой талант».


Рассказывая о своем последнем успехе, Бодхана скромно говорит: «Я очень гордилась собой, когда заняла первое место в европейском блице. Я всегда стараюсь изо всех сил побеждать в играх, иногда это получается, иногда нет».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бодхана Сиванандан   Великобритания   вундеркинд   феномен   чемпионка   шахматистка   шахматы   юная шахматистка   
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7  комментариев
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Инженер 40 минут назад
британская? с точкой во лбу?))) Колонии начинают захват колонизаторов)
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simiola Инженер 24 минуты назад
Россия тоже многонациональная страна , в будущем президентом может стать например якут, что то против имеешь?
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5k
Serj81 36 минут назад
Точно чемпионат Европы а не Индии?
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VPJ Час назад
У них премьер индус и шахматесса индуска. За инденно и за гангеноо.
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