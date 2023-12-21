8-летняя шахматистка победила на чемпионате Европы, обыграв соперницу на 30 лет старше нее

Британская школьница вошла в историю шахмат, завоевав главную награду на европейском турнире в возрасте всего восьми лет. Бодхана Сиванандан из Лондона была признана лучшим игроком среди женщин на чемпионате Европы по блицу, проходившем в Загребе, Хорватия.
Бодхана начала играть в шахматы в пять лет, во время пандемии. Девочка говорит, что хочет стать гроссмейстером, самым молодым олимпийским чемпионом Англии и со временем завоевать титул чемпиона мира.
В предпоследнем туре она победила своего первого международного мастера, 39-летнюю Лорин Д'Коста, тренера женской сборной Англии, а в заключительном туре сыграла вничью с двукратным чемпионом Румынии 54-летним Владиславом Неведничим.
Если в раунде по быстрым шахматам (рапиде) она показала результат 5/11, то ее выступление в 13-раундовом блице было названо коллегами просто феноменальным.
30-летняя Ирина Булмага, румынский международный мастер и женщина-гроссмейстер, которая также присутствовала на соревнованиях, сказала, что для восьмилетней девочки это «невероятный результат», добавив: «Выиграть первый приз среди женщин, опередив меня и кучу других опытных игроков! Она просто феномен!».
Лоренс Трент, шахматный комментатор и международный мастер, высказался так: «Бодхана Сиванандан — один из величайших талантов, которые я наблюдал за последнее время. От зрелости ее игры просто захватывает дух. Я не сомневаюсь, что она станет сильнейшим игроком Англии и, скорее всего, одним из лучших мастеров, которых когда-либо видела шахматная игра».
Доминик Лоусон, президент Английской шахматной федерации, сказал в интервью Times, что выступление Бодханы на соревнованиях по скоростным шахматам было «совершенно замечательным, но не удивительным, потому что она — феномен».
«Это необычный результат для восьмилетнего ребенка, такого мы еще не видели в этой стране, — объяснил он. — У нее удивительно зрелый стиль игры, стратегический и терпеливый. Ее можно назвать "длинной игрой"».
В одном из интервью Бодхана рассказала, как начала играть в шахматы. Ей понравилась шахматная доска с фигурами, которую хотели отдать на благотворительность, и она забрала их себе. Дело было во время пандемии, когда все сидели дома и было много свободного времени. «Фигуры меня очаровали. Все время задавала папе вопросы, и тогда он научил меня играть с помощью уроков на YouTube», — сказала она.
Затем отец, увидев такой интерес дочери к шахматам, начал водить ее на занятия в местный шахматный клуб в Хэрроу.
Бодхана стала первой за 25 лет чемпионкой мира среди молодежи в Англии, завоевав титулы в классическом турнире, рапиде и блице.
В настоящее время Бодхана занимает третье место в мире по классическим шахматам среди игроков 2015 года рождения. Уже через несколько дней, 28 декабря, она примет участие в Международном шахматном конгрессе в Гастингсе, Восточный Сассекс.
В прошлом году Найджел Шорт, претендент на титул чемпиона мира 1993 года и самый известный игрок Англии, предсказал, что Бодхана станет известным именем в шахматном мире.
Игрок, который также был вундеркиндом в свои девять лет, написал следующее: «Я стараюсь не сглазить молодых игроков, чрезмерно расхваливая их, но она выглядит как действительно большой талант».
Рассказывая о своем последнем успехе, Бодхана скромно говорит: «Я очень гордилась собой, когда заняла первое место в европейском блице. Я всегда стараюсь изо всех сил побеждать в играх, иногда это получается, иногда нет».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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