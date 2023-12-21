8-летняя шахматистка победила на чемпионате Европы, обыграв соперницу на 30 лет старше нее

Лоренс Трент, шахматный комментатор и международный мастер, высказался так: «Бодхана Сиванандан — один из величайших талантов, которые я наблюдал за последнее время. От зрелости ее игры просто захватывает дух. Я не сомневаюсь, что она станет сильнейшим игроком Англии и, скорее всего, одним из лучших мастеров, которых когда-либо видела шахматная игра».

Доминик Лоусон, президент Английской шахматной федерации, сказал в интервью Times, что выступление Бодханы на соревнованиях по скоростным шахматам было «совершенно замечательным, но не удивительным, потому что она — феномен».

«Это необычный результат для восьмилетнего ребенка, такого мы еще не видели в этой стране, — объяснил он. — У нее удивительно зрелый стиль игры, стратегический и терпеливый. Ее можно назвать "длинной игрой"».