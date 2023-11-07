Семилетняя девочка из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях - но достижение не зарегистрировали, потому что у родителей нет денег

7-летняя Лидия Котельникова живёт в Перми и ежедневно занимается на брусьях - проводит семь обычных тренировок в неделю и одну дополнительную. К рекорду она готовилась три месяца: девочка отжалась на брусьях 8 раз, с 5-литровой бутылью воды на поясе.

Лидочке 7 лет, она учится в первом классе. С четырёх лет она занимается акробатикой, с пяти лет - дзюдо, и в этом году начала заниматься греко-римской борьбой. Лидия тренируется восемь раз в неделю. К рекорду готовились три месяца, ей очень нравится побеждать, она мечтает стать самой сильной в мире. Бутыль, наполненная водой, была использована для наглядности - она прозрачная, и видно количество жидкости. Если использовать гирю или блин от штанги, недоброжелатели начнут писать, что они пенопластовые и все в таком духе, - рассказала мама юной спортсменки.

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