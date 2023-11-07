Семилетняя девочка из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях - но достижение не зарегистрировали, потому что у родителей нет денег

Как говорит мама будущей чемпионки: «На это нужно больше месячной зарплаты».
7-летняя Лидия Котельникова живёт в Перми и ежедневно занимается на брусьях - проводит семь обычных тренировок в неделю и одну дополнительную. К рекорду она готовилась три месяца: девочка отжалась на брусьях 8 раз, с 5-литровой бутылью воды на поясе.
Лидочке 7 лет, она учится в первом классе. С четырёх лет она занимается акробатикой, с пяти лет - дзюдо, и в этом году начала заниматься греко-римской борьбой. Лидия тренируется восемь раз в неделю. К рекорду готовились три месяца, ей очень нравится побеждать, она мечтает стать самой сильной в мире. Бутыль, наполненная водой, была использована для наглядности - она прозрачная, и видно количество жидкости. Если использовать гирю или блин от штанги, недоброжелатели начнут писать, что они пенопластовые и все в таком духе, - рассказала мама юной спортсменки.
И добавила:
Насчет регистрации рекорда пока сказать ничего не могу, так как это очень дорогое удовольствие. Для понимания, эта сумма больше моей месячной зарплаты.
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Примерно так и закаляются будущие олимпийские чемпионы. А потом вырастают и рвут всех на татами, ринге, спортивных снарядах, да не важно где, лишь бы было с кем соревноваться. И кого побеждать.
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Согласно Реестру рекордов России – рекорд по наибольшему количеству отжиманий на брусьях принадлежит Рахиму Куриеву – шестилетнему мальчику из Чечни. За один подход он отжался 330 раз. Также Рахиму принадлежит еще один рекорд – 3202 отжимания за два с половиной часа.
По сути, не дает ровным счетом ничего
Контора сугубо частная.
Это для тех всепропальщиков, кто сразу поспешит заныть что «Государство не поощряет»