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Семилетняя девочка из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях - но достижение не зарегистрировали, потому что у родителей нет денег

Семилетняя девочка из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях - но достижение не зарегистрировали, потому что у родителей нет денег

Автор:
07 ноября 2023 19:39
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   брусья   девочка   отжимания   пермь   рекорд   чемпионка   
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Как говорит мама будущей чемпионки: «На это нужно больше месячной зарплаты».

7-летняя Лидия Котельникова живёт в Перми и ежедневно занимается на брусьях - проводит семь обычных тренировок в неделю и одну дополнительную. К рекорду она готовилась три месяца: девочка отжалась на брусьях 8 раз, с 5-литровой бутылью воды на поясе.

Лидочке 7 лет, она учится в первом классе. С четырёх лет она занимается акробатикой, с пяти лет - дзюдо, и в этом году начала заниматься греко-римской борьбой. Лидия тренируется восемь раз в неделю. К рекорду готовились три месяца, ей очень нравится побеждать, она мечтает стать самой сильной в мире. Бутыль, наполненная водой, была использована для наглядности - она прозрачная, и видно количество жидкости. Если использовать гирю или блин от штанги, недоброжелатели начнут писать, что они пенопластовые и все в таком духе, - рассказала мама юной спортсменки.

И добавила:

Насчет регистрации рекорда пока сказать ничего не могу, так как это очень дорогое удовольствие. Для понимания, эта сумма больше моей месячной зарплаты.

Примерно так и закаляются будущие олимпийские чемпионы. А потом вырастают и рвут всех на татами, ринге, спортивных снарядах, да не важно где, лишь бы было с кем соревноваться. И кого побеждать.

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Метки: Видео   брусья   девочка   отжимания   пермь   рекорд   чемпионка   
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6  комментариев
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
А без регистрации нельзя обойтись?Вот прям надо обязательно зарегистрировать?
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4k
Евгений Полчаса назад
Это шутка или опечатка? 8 раз? Рекорд России?
Согласно Реестру рекордов России – рекорд по наибольшему количеству отжиманий на брусьях принадлежит Рахиму Куриеву – шестилетнему мальчику из Чечни. За один подход он отжался 330 раз. Также Рахиму принадлежит еще один рекорд – 3202 отжимания за два с половиной часа.
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929
Дед Мазай Полчаса назад
Умничка какая! Здоровья тебе и успехов во всех твоих делах! Родителям - респект.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Эти «рекорды России», филиал рекордов Гиннеса.
По сути, не дает ровным счетом ничего
Контора сугубо частная.
Это для тех всепропальщиков, кто сразу поспешит заныть что «Государство не поощряет»
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32k
Teodor 2 часа назад
Эх, не там родилась, а то бы ей уже Мерс подарили...
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