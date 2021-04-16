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После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд

После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд (3 фото)

Автор:
16 апреля 2021 09:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: домашний труд   жена   забавно   истории   истории из жизни   муж   работа по дому   развод   
445
3
Верховный суд Португалии обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 60 тысяч евро (5,5 миллионов рублей) в качестве компенсации за уборку и готовку, которыми она занималась на протяжении 30 лет брака.

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Метки: домашний труд   жена   забавно   истории   истории из жизни   муж   работа по дому   развод   
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Треть этой суммы вычли как расходы женщины за этот период."
===============
Всего треть от минималки?!
Раз пошла такая пьянка, мужику надо подать встречный иск с расчетом стоимости продуктов, которые она съела за его счет, вина, одежды, белья, трат на отдых и компенсации аренды квартиры, за которую она не платила, проживая в ней. С учетом коммуналки, разумеется.
Ну и, как вишенкой на торте, расчитать по расценкам такси все ее передвижения на машине мужа.
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621
Алексей 21 минуту назад
А за секас чего не спросила?
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419
Duke_kir 51 минуту назад
там адекватные люди вообще остались?
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14k
Благородный дон Час назад
активистка движения BLM (Bitch Lives Matter)
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3k
Виталий Лынов 2 часа назад
Ипанутые
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Отсюда вывод:
- стиральная машина
- посудомойка
- курсы готовки
- наёмная убощица
- п.роститутки

А 14 и 15 страницы паспорта закрашиваются заранее в монотонный чёрный цвет и ламинируются насмерть
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4k
tamin 3 часа назад
Т.е. подарки, прописки и.т.д. все бесплатно, а вот уборка нихуа? Вообще, по моей логике, если измена не причина развода, то 2 варианта. Первый. Если совместно прожили лет 10 и начинали с 0, то пополам и отлично. А если года два-то кто с чем пришёл, с тем уходит
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1k
boom 3 часа назад
надо встречный иск - за проживание, охрану, и тд, и пересчитать все 30 лет по тарифу "мужа на час"
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515
Шурман 3 часа назад
Блин мне нужно с жены потребовать тоже :) я каждую пятницу убираю дом и мою полы , в магазин за продуктами она уже давно сама не ездила :) телеворкинг у нее :) короче все буду требовать часть ее зарплаты в свой карман :)
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18k
kamanch Шурман 2 часа назад
Так у вас жена - ты )))
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515
Шурман kamanch Час назад
Да только я так же на телеворкинге и ее отмазка простая :) почему я должна большие сумки в машину грузить :) или вторая дети за компом а мне с ними еще задания делать :) короче отмазок за год накопилось столько что сам офигеваю :)
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7k
Cornho 3 часа назад
Это ж надо быть такой мелочной! Я работу по дому выполняю, но мне и в голову не придёт требовать за это потом какую-то компенсацию. Низко это как-то.
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13k
KOSTELLO 3 часа назад
Бредятина какая то
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