После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд

В суде было доказано, что на протяжении 30 лет брака, супруга была тем человеком, который заботился о доме и готовил еду для партнера. Это привело к обогащению мужа, потому что позволило ему извлекать выгоду из результатов деятельности жены без затрат и вложений.



Финансовая стоимость домашней работы была рассчитана путем умножения минимальной заработной платы на 360 месяцев (30 лет брака). Треть этой суммы вычли как расходы женщины за этот период.