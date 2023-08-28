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16 самых коротких браков знаменитостей

16 самых коротких браков знаменитостей

Автор:
28 августа 2023 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   голливуд   звезда   знаменитость   развод   расставание   
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В Голливуде браки заключаются так же быстро, как и распадаются. Герои этой подборки разочаровались в своем выборе в рекордно короткие сроки.

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Бритни вышла замуж за друга детства в Лас-Вегасе 3 января 2004 года. Спустя 55 часов певица опомнилась и аннулировала брак.

Светская львица вышла замуж за баскетболиста в 2011 году. Брак продержался 72 дня.


Взбалмошная парочка обменялась клятвами в любви и верности в 2006 году. Через 4 месяца пути Памелы и Кида разошлись.

Певица и актер связали себя узами брака в 2018 году. Спустя 8 месяцев после свадьбы Майли и Лиам расстались.

Коллеги по актерскому цеху поженились в 2005 году, а объявили о разводе спустя 5 месяцев.

В ноябре 1998 года модель стала женой упешного баскетболиста, но уже через 9 дней подала на развод.

Дженнифер вышла замуж за танцора в 2001 году и распрощалась с ним через 9 месяцев.


Актриса узаконила отношения с партнером по "Ангелам Чарли" в 2001 году. Спустя 6 месяцев Том подал на развод.

Звезды поженились в 2002 году, их брак продержался 4 месяца.


Мерфи женился на кинопродюсере Трейси Эдмондс 1 января 2008 года. Через 15 дней пара объявила о расставании.

Пара сыграла свадьбу в 2009 году, а рассталась незадолго до первой годовщины.


В 2001 году Колин и Амелия устроили символическую церемонию бракосочетания. Их семья просуществовала всего 4 месяца.

Актер женился на модели в 2014 году. Спустя 10 месяцев Пачеко подала на развод.

В 2005 году Зеллвегер вышла замуж за музыканта Чесни, однако четыре месяца спустя их брак был аннулирован.

В 2006 году Дженнифер и Брэдли поклялись в вечной любви. Четыре месяца спустя Эспозито поставила точку в их отношениях.

Актер взял в жены визажистку в марте 2019 года, а спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   голливуд   звезда   знаменитость   развод   расставание   
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Сергей 23 минуты назад
Живут по принципу.
Чё только не сделаешь, чтоб о тебе пресса не забыла.
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