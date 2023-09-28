Преступление и наказание: на сайте бесплатных объявлений пытаются продать долг пенсионера в 426 миллиона

В ожидании кончины заёмщика можно довольствоваться выплатами в 17 тысяч рублей ежемесячно. Правда, придётся поделиться деньгами с налоговой, которая тоже имеет претензии к пенсионеру.

Квартира, которая стоит около 13 миллионов, достанется покупателю после смерти заёмщика. Родственники недвижимость не получат, так как долговое отягощение им ни к чему. Да и после смерти должника в приоритете кредиторы, сообщает Lenta.