Преступление и наказание: на сайте бесплатных объявлений пытаются продать долг пенсионера в 426 миллиона

Не спешите жалеть старичка, он успел "заработать" себе на старость.
На сайте объявлений выставили на продажу долг пенсионера в целых 426 миллионов. За 7 миллионов покупатель получает право на получение выплат, а в будущем претендовать на недвижимость должника за 13 миллионов.
В ожидании кончины заёмщика можно довольствоваться выплатами в 17 тысяч рублей ежемесячно. Правда, придётся поделиться деньгами с налоговой, которая тоже имеет претензии к пенсионеру.
Квартира, которая стоит около 13 миллионов, достанется покупателю после смерти заёмщика. Родственники недвижимость не получат, так как долговое отягощение им ни к чему. Да и после смерти должника в приоритете кредиторы, сообщает Lenta.
Однако жалеть старичка с таким огромным долгом не стоит. Дедуля был не чист на руку: когда он был генеральным директором, то втихаря выводил деньги юридической фирмы. Дед попался.
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