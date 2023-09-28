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Преступление и наказание: на сайте бесплатных объявлений пытаются продать долг пенсионера в 426 миллиона

Преступление и наказание: на сайте бесплатных объявлений пытаются продать долг пенсионера в 426 миллиона

Автор:
28 сентября 2023 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авто   долг   интересное   объявления   пенсионер   фото   
1449
4

Не спешите жалеть старичка, он успел "заработать" себе на старость.

На сайте объявлений выставили на продажу долг пенсионера в целых 426 миллионов. За 7 миллионов покупатель получает право на получение выплат, а в будущем претендовать на недвижимость должника за 13 миллионов.

В ожидании кончины заёмщика можно довольствоваться выплатами в 17 тысяч рублей ежемесячно. Правда, придётся поделиться деньгами с налоговой, которая тоже имеет претензии к пенсионеру.

Квартира, которая стоит около 13 миллионов, достанется покупателю после смерти заёмщика. Родственники недвижимость не получат, так как долговое отягощение им ни к чему. Да и после смерти должника в приоритете кредиторы, сообщает Lenta.

Однако жалеть старичка с таким огромным долгом не стоит. Дедуля был не чист на руку: когда он был генеральным директором, то втихаря выводил деньги юридической фирмы. Дед попался.

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Метки: Россия   авто   долг   интересное   объявления   пенсионер   фото   
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7  комментариев
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3k
Наталья Час назад
в ожидании наследства
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389
player50057 18 минут назад
Оч интересно что за дед )
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4k
Natalia 42 минуты назад
а как он квартиру получит по наследству, если ее также и заберут (как и у родственников)
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17k
Голос Вселенной Час назад
то 17 тыс написано, то 172 тыс. не совсем понятно, где именно опечатка.
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59k
Похабыч Час назад
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56k
dima423 2 часа назад
А сколько лет то дедку? Так то интересное предложение)
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