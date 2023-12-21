В Омской области пенсионер обманул мошенников и сдал полиции

На домашний телефон 88-летнему жителю Тары позвонили мошенники и пытались развести на деньги по стандартной схеме. Пенсионеру позвонила женщина и представилась адвокатом его дочери. Потом трубку взяла другая женщина, и представившись дочерью заявила, что переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП. Теперь ей нужно 900 тысяч, чтобы не попасть в тюрьму.

×

×

Пенсионер сразу понял, что его пытаются развести, но посылать мошенников не стал. Вместо этого дед заявил, что пойдёт к соседям занимать деньги, а сам в это время позвонил в полицию.

Пока полицейские ехали, с пенсионером снова связались мошенники. Он рассказал им что, смог занять только 100 тысяч у соседей и ещё 20 тысяч у него было. Злоумышленников это устроило. Почуяв добычу, мошенники послали к деду курьера, который должен был забрать его деньги. К тому времени подошли полицейские и схватили курьера.

Посыльным оказался 19-летний житель Омска. У него нашли 9 банковских карт, 82 тысячи рублей, а также пакет с вещами. Выяснилось, что до 88-летнего мужчины подозреваемый посетил ещё одного жителя г. Тары и 75-летнюю жительницу д. Чекрушево, забрав у них в общей сложности 220 тысяч рублей.