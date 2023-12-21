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В Омской области пенсионер обманул мошенников и сдал полиции

В Омской области пенсионер обманул мошенников и сдал полиции

Автор:
21 декабря 2023 17:25
Сообщество : Мошенничество
Метки: Омск   Россия   Хитрость   интересное   мошенник   обман   пенсионер   фото   
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Мошенники хотели обмануть 88-летнего жителя Тары, но в итоге он заманил к себе их курьера и сдал полицейским.

На домашний телефон 88-летнему жителю Тары позвонили мошенники и пытались развести на деньги по стандартной схеме. Пенсионеру позвонила женщина и представилась адвокатом его дочери. Потом трубку взяла другая женщина, и представившись дочерью заявила, что переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП. Теперь ей нужно 900 тысяч, чтобы не попасть в тюрьму.

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Пенсионер сразу понял, что его пытаются развести, но посылать мошенников не стал. Вместо этого дед заявил, что пойдёт к соседям занимать деньги, а сам в это время позвонил в полицию.

Пока полицейские ехали, с пенсионером снова связались мошенники. Он рассказал им что, смог занять только 100 тысяч у соседей и ещё 20 тысяч у него было. Злоумышленников это устроило. Почуяв добычу, мошенники послали к деду курьера, который должен был забрать его деньги. К тому времени подошли полицейские и схватили курьера.


Посыльным оказался 19-летний житель Омска. У него нашли 9 банковских карт, 82 тысячи рублей, а также пакет с вещами. Выяснилось, что до 88-летнего мужчины подозреваемый посетил ещё одного жителя г. Тары и 75-летнюю жительницу д. Чекрушево, забрав у них в общей сложности 220 тысяч рублей.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что информацию о работе курьером нашёл на сайте бесплатных объявлений. Связавшись с автором публикации, он по его указанию выехал в город Тару. В обязанности задержанного входило забирать наличные у обманутых граждан и переводить неустановленным сообщникам, оставляя себе в качестве вознаграждения небольшой процент от суммы, - сообщили в ОМВД России по Тарскому району.


Источник:

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Метки: Омск   Россия   Хитрость   интересное   мошенник   обман   пенсионер   фото   
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5  комментариев
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6k
livaneth 43 минуты назад
Ну логично. Наняли дурачка работать курьером, это как наняли дурочка работать закладчиком. Сядет этот, придет другой. Вот хозяина накрыть бы.
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38k
russger 16 минут назад
Молодец дед. Мы тоже своих "стариков" учим не вестись на подобную херню и сразу сдавать этих уепанов в полицию.
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1k
Михаил 24 минуты назад
Ну любитель халявного заработка должен ответить перед законом. Поработать на швейном производстве в пользу государства пару лет.
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10k
Дмитрий 53 минуты назад
Сломал систему!
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