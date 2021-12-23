"Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал

Мужчина во дворе специально почистил место для своего авто. Однако приехал вечером домой и обнаружил на месте автомобиль своей соседки - матери-одиночки. Мужчина разозлился и решил отомстить. Он взял лопату и накидал снег сзади машины, чтобы женщина не смогла выехать. В этот момент владелица машины снимала его действия из окна квартиры.

"Во дурак. Ну да, это очень мужской поступок. Закапытвать машину девушки с ребёнком одинокой, которой даже некому помочь. Это прям да, это очень по-мужски. В наши дни. Так оно и есть. Я бы ему врезала.", - комментирует девушка его действия, обращаясь к маме.