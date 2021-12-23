"Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал

В Нижнем Новгороде мужчина обиделся и решил отомстить женщине, которая поставила машину на его место. Он взял лопату и накидал около машины сугроб, чтобы на следующий день она не смогла выехать. В сети пользователи разделились на два лагеря: кто-то защищает мать-одиночку, а кто-то уверяет, что наличие детей не причина занимать чужое парковочное место.
Мужчина во дворе специально почистил место для своего авто. Однако приехал вечером домой и обнаружил на месте автомобиль своей соседки - матери-одиночки. Мужчина разозлился и решил отомстить. Он взял лопату и накидал снег сзади машины, чтобы женщина не смогла выехать. В этот момент владелица машины снимала его действия из окна квартиры.
"Во дурак. Ну да, это очень мужской поступок. Закапытвать машину девушки с ребёнком одинокой, которой даже некому помочь. Это прям да, это очень по-мужски. В наши дни. Так оно и есть. Я бы ему врезала.", - комментирует девушка его действия, обращаясь к маме.
Ролик оказался в сети. Похоже, девушка решила опозорить мужчину, но не вышло. На её сторону встало всего несколько людей. Остальные поддержали мужика.
Источник:
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НО!
Трахаются по малолетству и пьяни в кустах, выскакивают замуж за первого встречного, рожают детей, а потом разводятся, потому что (неожиданно) муж не совпал с тем идеальным романтичным образом, которые себе в башке нарисовали.
Ну и, само собой, весь мир им должен по факту наличия вагины и ребенка. И не забывают постоянно всем об этом напоминать, по любому поводу. Уступите, я с ребенком. Помогите, я с ребенком. Подвиньтесь, я с ребенком. Отойдите, я с ребенком. Подойдите и помогите, разве вы не видите - я с ребенком.
Ваш ребенок, дорогие разведенки - это ваша проблема, это результат вашей тупости и сиюминутных желаний. Учитесь брать ответственность за свою жизнь.
Мужик достал ствол и расстрелял того, кто заехал.
Так что пусть радуется, дура.
У нас во дворе такого нет. Я приехал, почистил место, встал. Другой приехал, почистил себе, тоже встал. И так практически все. На другой день уже все перетусовались, но никто не в претензии.
Здесь же, похоже, любительница халявы - яжмамкаодиночка, которой все и всегда должны.
Виноваты коммунальные службы, так как снег не убран - это раз. Второе, виноват мужик - место он не купил. И третье - виновата баба, так как не смогла создать "семейный очаг".
Действительно, парадокс.