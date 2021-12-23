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"Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал

"Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авто   интересное   нижний новгород   парковка   соседские войны   фото   
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В Нижнем Новгороде мужчина обиделся и решил отомстить женщине, которая поставила машину на его место. Он взял лопату и накидал около машины сугроб, чтобы на следующий день она не смогла выехать. В сети пользователи разделились на два лагеря: кто-то защищает мать-одиночку, а кто-то уверяет, что наличие детей не причина занимать чужое парковочное место.

Мужчина во дворе специально почистил место для своего авто. Однако приехал вечером домой и обнаружил на месте автомобиль своей соседки - матери-одиночки. Мужчина разозлился и решил отомстить. Он взял лопату и накидал снег сзади машины, чтобы женщина не смогла выехать. В этот момент владелица машины снимала его действия из окна квартиры.

"Во дурак. Ну да, это очень мужской поступок. Закапытвать машину девушки с ребёнком одинокой, которой даже некому помочь. Это прям да, это очень по-мужски. В наши дни. Так оно и есть. Я бы ему врезала.", - комментирует девушка его действия, обращаясь к маме.

Ролик оказался в сети. Похоже, девушка решила опозорить мужчину, но не вышло. На её сторону встало всего несколько людей. Остальные поддержали мужика.

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Метки: Россия   авто   интересное   нижний новгород   парковка   соседские войны   фото   
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26k
Григорий 36 минут назад
Кто раньше приехал того и тапки. Если кто-то говорит, что это его место, то посылаем в сторону йуха.
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10k
Linuksoid 2 минуты назад
Тупой поступок от баб - вот бич нашего времени!
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38k
Лесли 🥰 4 минуты назад
Ну тоже наехали на мужика. Вот у нас соседка молодая женщина, ей 41 год. Она живет с сыном пятилеткой. Водит машину. И не ноет, что ей нужна помощь. У нас около подъезда снег чистят по очереди мужики. Она свое место под тачкой тоже чистит сама, лопатой! Когда мужики ей почистят, когда она сама. Говорит, что ничего сложного в этом нет, что это типа зарядки, разминки для нее. Да и она тоже работает как и все и точно также устает. А тут прям мученицу сделали из тетки..
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5k
SuperTroll 7 минут назад
Эти дворовые войны еще существуют? Он рассчитывал, что утром почистит и до вечер будет свободно? Я же мать тоже все должны? Все смешалось кони люди...
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7k
Ф Ив 8 минут назад
Давайте исходить не из того у кого сколько детей, а из буквы закона. Придомовая территория это общедомовое имущество, а раз так, то любой имеет полное право ставить туда свою машину. То что кто-то расчистил место не наделяет его какими-то особыми правами на этот участок.
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1k
SavageTi 10 минут назад
Я не оправдываю поступок мужчины в этом видео. Он творит дичь.
НО!
Трахаются по малолетству и пьяни в кустах, выскакивают замуж за первого встречного, рожают детей, а потом разводятся, потому что (неожиданно) муж не совпал с тем идеальным романтичным образом, которые себе в башке нарисовали.
Ну и, само собой, весь мир им должен по факту наличия вагины и ребенка. И не забывают постоянно всем об этом напоминать, по любому поводу. Уступите, я с ребенком. Помогите, я с ребенком. Подвиньтесь, я с ребенком. Отойдите, я с ребенком. Подойдите и помогите, разве вы не видите - я с ребенком.
Ваш ребенок, дорогие разведенки - это ваша проблема, это результат вашей тупости и сиюминутных желаний. Учитесь брать ответственность за свою жизнь.
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38k
Лесли 🥰 12 минут назад
автомобиль своей соседки - матери-одиночки... вот не пойму, что конкретно ей это дает? Зачем сделан этот акцент? Она же не инвалид без рук и ног. А всего лишь мамаша с дитем)) Ну тоже интересная такая, мужик чистил, а она заехала на все готовое.
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10k
Antique computer 13 минут назад
В Америке мужик почистил парковочное место, пока шел до машины, чтобы положить в нее лопату - на это место заехала другая машина (а чо, почищено же).

Мужик достал ствол и расстрелял того, кто заехал.

Так что пусть радуется, дура.
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20k
Добрый Алабай 14 минут назад
Конечно, место не куплено. Конечно, кто первый, тот и прав. Но, что-то мне подсказывает, что эта баба ни разу в жизни не почистила ни одного парковочного места, но с удовольствием паркуется на почищенное.
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14k
Booka1a 16 минут назад
логика на пятерочку. почистить, уехать и надеяться, что в переполненном дворе никто место не займет...
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11k
Karelian 21 минуту назад
Отличная идея. Он чистил - чистил, тратил своё время и силы. Пусть теперь она займётся тем же.
У нас во дворе такого нет. Я приехал, почистил место, встал. Другой приехал, почистил себе, тоже встал. И так практически все. На другой день уже все перетусовались, но никто не в претензии.
Здесь же, похоже, любительница халявы - яжмамкаодиночка, которой все и всегда должны.
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51k
doker 22 минуты назад
Странно интересная ситуация.
Виноваты коммунальные службы, так как снег не убран - это раз. Второе, виноват мужик - место он не купил. И третье - виновата баба, так как не смогла создать "семейный очаг".

Действительно, парадокс.


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2k
Алексей 22 минуты назад
То есть, если ты почистил снег на парковочном месте, то это место становится твоим навеки, и больше никто не имеет права на него ставить машину. Я правильно понял логику этого мужика?
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52
Raingold Fischer 23 минуты назад
Всё более Фишки начинают напоминать Экспресс Газету, юмор уже не тот....
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511
parhi Полчаса назад
Для скольких еще обделенных он должен интересно почистить парковочное место?
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3k
Ivan Полчаса назад
Когда был в том году снегопал, надо было в Москву, в квартиру заехать. Взял из дома с собой лопату и расчистил 3 места. Для себя, и по бокам, чтоб чайники не "свалились" или жопой не вильнули. И это просто чтоб пол дня постоять нормально. Почистил и забыл. Делов на 15 минут...
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
ЛОПАТА зимой ... КАК ОРУДИЕ РАЗДОРА
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4k
Владимир Полчаса назад
задолбали эти самозахватчики земель.трактор нанять за пару тысяч чтоли,почистить двор,и поставить шлагбаум,трясти деньги.а что я почистил,мои места.
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9
ftax54 Полчаса назад
Ну конечно, если этот дятел придумал , что вот это его место, без документов , из-за того что он решил так, то все вокруг должны моментально проникнуться и понять.
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Открылся сезон "МОЁ место!" и "Я чистил".
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1k
Glassy Полчаса назад
Я так понимаю, что место находится в собственности или аренде у данного мужчины? Если нет, то его можно привлечь за умышленное ограничение движения :).
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