FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2015 постов • 778 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Бразильские спасатели подняли в воздух вертолёт, чтобы вовремя доставить пациента на пересадку почки

Бразильские спасатели подняли в воздух вертолёт, чтобы вовремя доставить пациента на пересадку почки

Автор:
28 сентября 2023 15:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Бразилия   добро   пересадка почек   помощь   служба спасения   спасатели   трансплантация   экстренная помощь   экстренная служба   
879
6
1

Удача — штука коварная: сегодня ваш бутерброд падает маслом вниз, а завтра вы неожиданно выигрываете в лотерею. К герою нашего рассказа Рикардо удача в тот день в итоге повернулась лицом, хотя поначалу казалось, что совсем другим местом...


23 сентября было тепло и солнечно. Это был прекрасный день, чтобы отправиться в поход по национальному парку Серра-дуз-Органс, одному из крупнейших в Бразилии.


Заповедник Серра-дуз-Органс — удивительное творение природы, достигающее высоты примерно 2300 метров над уровнем моря. Многие местные жители и туристы посещают его, чтобы полюбоваться захватывающими видами и отправиться в пеший поход по горным тропам. Тропа Педра-ду-Сино, как известно, одна из самых сложных.


Рикардо Медейрос де Оливейра решил провести субботу в походе по этой конкретной тропе. Из-за проблем с почками Рикардо в течение многих лет был вынужден регулярно проходить диализ – процедуру, которая негативно сказывается на организме. Тем не менее, он старается вести здоровый и активный образ жизни, чтобы укрепить свое здоровье и подготовиться к приключениям, на которые он надеялся после трансплантации.


Многие люди годами ждут пересадки органа. Хотя для кого-то это процедура, спасающая жизнь, для кого-то другого она означает конец жизни. Донорский орган должен идеально подходить, чтобы быть жизнеспособным, и Рикардо ждал его получения долгих девять лет.


Ему позвонили и сообщили, что в Жуис-де-Фора, штат Минас-Хенераль, его ожидает совместимая почка. Как только почка получена, ее необходимо как можно быстрее передать реципиенту, чтобы иметь наилучшие шансы на успешную операцию. На это отводится максимум три часа, и за это время пациент должен добраться до больницы и подготовиться к операции. Дорога каждая минута!


Часы тикали, и не было никаких шансов, что Рикардо успеет вовремя – он застрял посреди гор, и тяжелая для передвижения местность не позволяла быстро вернуться пешком. Рикардо начинал отчаиваться, что может упустить возможность, которая выпадает раз в жизни. Именно тогда служба экстренного реагирования из Рио примчалась на помощь. Эта служба известна тем, что не жалеет усилий, когда дело доходит до спасения жизней.



В ходе операции, которая очень напоминала блокбастер, для спасения Рикардо были мобилизованы все доступные ресурсы. Конечно, ему не угрожала непосредственная опасность, но эта операция спасла бы его жизнь и улучшила ее качество. Кто знает, как долго ему пришлось бы ждать снова, если бы он упустил этот шанс.


На выполнение сложного задания были немедленно отправлены десять спасателей и два вертолёта. Это были не просто полеты туда-сюда — операция требовала от спасательной команды точной техники, ловкости и быстрой реакции. Они вели себя как настоящие ангелы-хранители. Всё прошло гладко, и Рикардо добрался до больницы менее чем за два часа. Пересадка почки прошла успешно, и мужчина быстро выздоравливает.


Донорство органов – это не то, о чем нам нравится думать. Эта тема вызывает у многих людей дискомфорт по разным причинам, таким как религиозные убеждения или страх смерти. Однако это не должно быть табу – один донор органов может спасти и изменить жизни восьми человек. Печень, почки и даже роговица могут быть переданы другим людям.


В идеальном мире вообще не происходило бы потерь и смертей. К сожалению, в реальности может случиться что-то непредвиденное и жизнь оборвется в мгновение ока. Но наше наследие сохранится в памяти людей, которые любят нас, в нашем вкладе в развитие мира, и если мы решим стать донорами органов, оно сможет жить в других людях, гарантируя им более здоровую жизнь. Существует множество трогательных историй, например, о том, как родители слушали биение сердца своего умершего сына в груди человека, получившего его в результате пересадки.


Эта замечательная спасательная операция не только спасла жизнь Рикардо, но и продемонстрировала самоотверженный героизм, проявленный сотрудниками службы экстренного реагирования. Они бросились человеку на помощь, осознавая важность времени и подарив ему дар жизни, который при других обстоятельствах он, возможно, упустил бы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Бразилия   добро   пересадка почек   помощь   служба спасения   спасатели   трансплантация   экстренная помощь   экстренная служба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва 2 часа назад
рад за Рикардо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 3 минуты назад
Почка с Украины? У них там сейчас органов много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby 49 минут назад
Все доступные ресурсы бразильских экстренных служб, это вертолёт? Не, я рад что Рикардо повезло, на разве не для таких ситуаций создаются экстренные службы изначально? Разве, в наше время, применение вертолёта для экстренной доставки больного в больницу, должно быть чем-то из ряда вон выходящим!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 50 минут назад
А вот такой вот алчный вопрос, сколько это стоило ему? Страховка всё оплатила? Просто вот видел счёт за выезд скорой на дом и отправку пациента в больницу, вышло 650 евро (Германия). Страховка всё покрыла. Но всё равно. От больницы до "больного" минут 10 езды. Приехали, осмотрели, тоже минут 10, и отвезли. Вот и вышло, что получасовой выезд обычной бригады скорой стоит 650 европейских тугриков. А тут целых 2 вертолёта. Этот Рикардо потянет вообще? Или придётся эту новую почку продавать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109492



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Москвич заявил в полицию на девушку, которая не оплатила счёт в кафе на их свидании
Москвич заявил в полицию на девушку, которая не оплатила счёт в кафе на их свидании
Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов
Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов
Набирающие популярность в сообществах
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#аварии#Автовсячина#забавно#полиция#Москва#кино#США
#машина#интересное#животные#ДТП#интересно#история#Ynews#воры#милота#улыбнуло
#автомобили#Юмор#Прикол#авто аварии#позитив#факты#Россия#истории#сарказм#подборка
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных Московские спасатели помогли застрявшей кошке Московские спасатели помогли застрявшей кошке

На что жалуетесь?

Вернуться