Бразильские спасатели подняли в воздух вертолёт, чтобы вовремя доставить пациента на пересадку почки

23 сентября было тепло и солнечно. Это был прекрасный день, чтобы отправиться в поход по национальному парку Серра-дуз-Органс, одному из крупнейших в Бразилии.

Заповедник Серра-дуз-Органс — удивительное творение природы, достигающее высоты примерно 2300 метров над уровнем моря. Многие местные жители и туристы посещают его, чтобы полюбоваться захватывающими видами и отправиться в пеший поход по горным тропам. Тропа Педра-ду-Сино, как известно, одна из самых сложных.