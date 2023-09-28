Бразильские спасатели подняли в воздух вертолёт, чтобы вовремя доставить пациента на пересадку почки

Удача — штука коварная: сегодня ваш бутерброд падает маслом вниз, а завтра вы неожиданно выигрываете в лотерею. К герою нашего рассказа Рикардо удача в тот день в итоге повернулась лицом, хотя поначалу казалось, что совсем другим местом...
23 сентября было тепло и солнечно. Это был прекрасный день, чтобы отправиться в поход по национальному парку Серра-дуз-Органс, одному из крупнейших в Бразилии.
Заповедник Серра-дуз-Органс — удивительное творение природы, достигающее высоты примерно 2300 метров над уровнем моря. Многие местные жители и туристы посещают его, чтобы полюбоваться захватывающими видами и отправиться в пеший поход по горным тропам. Тропа Педра-ду-Сино, как известно, одна из самых сложных.
Рикардо отправился в сложный поход по горной тропе, когда получил звонок, изменивший его жизнь
Рикардо Медейрос де Оливейра решил провести субботу в походе по этой конкретной тропе. Из-за проблем с почками Рикардо в течение многих лет был вынужден регулярно проходить диализ – процедуру, которая негативно сказывается на организме. Тем не менее, он старается вести здоровый и активный образ жизни, чтобы укрепить свое здоровье и подготовиться к приключениям, на которые он надеялся после трансплантации.
Многие люди годами ждут пересадки органа. Хотя для кого-то это процедура, спасающая жизнь, для кого-то другого она означает конец жизни. Донорский орган должен идеально подходить, чтобы быть жизнеспособным, и Рикардо ждал его получения долгих девять лет.
Ему позвонили и сообщили, что в Жуис-де-Фора, штат Минас-Хенераль, его ожидает совместимая почка. Как только почка получена, ее необходимо как можно быстрее передать реципиенту, чтобы иметь наилучшие шансы на успешную операцию. На это отводится максимум три часа, и за это время пациент должен добраться до больницы и подготовиться к операции. Дорога каждая минута!
Часы тикали, и не было никаких шансов, что Рикардо успеет вовремя – он застрял посреди гор, и тяжелая для передвижения местность не позволяла быстро вернуться пешком. Рикардо начинал отчаиваться, что может упустить возможность, которая выпадает раз в жизни. Именно тогда служба экстренного реагирования из Рио примчалась на помощь. Эта служба известна тем, что не жалеет усилий, когда дело доходит до спасения жизней.
После 9 лет пребывания в списке ожидания Рикардо сообщили о том, что для него есть подходящая почка
В ходе операции, которая очень напоминала блокбастер, для спасения Рикардо были мобилизованы все доступные ресурсы. Конечно, ему не угрожала непосредственная опасность, но эта операция спасла бы его жизнь и улучшила ее качество. Кто знает, как долго ему пришлось бы ждать снова, если бы он упустил этот шанс.
На выполнение сложного задания были немедленно отправлены десять спасателей и два вертолёта. Это были не просто полеты туда-сюда — операция требовала от спасательной команды точной техники, ловкости и быстрой реакции. Они вели себя как настоящие ангелы-хранители. Всё прошло гладко, и Рикардо добрался до больницы менее чем за два часа. Пересадка почки прошла успешно, и мужчина быстро выздоравливает.
Донорство органов – это не то, о чем нам нравится думать. Эта тема вызывает у многих людей дискомфорт по разным причинам, таким как религиозные убеждения или страх смерти. Однако это не должно быть табу – один донор органов может спасти и изменить жизни восьми человек. Печень, почки и даже роговица могут быть переданы другим людям.
В идеальном мире вообще не происходило бы потерь и смертей. К сожалению, в реальности может случиться что-то непредвиденное и жизнь оборвется в мгновение ока. Но наше наследие сохранится в памяти людей, которые любят нас, в нашем вкладе в развитие мира, и если мы решим стать донорами органов, оно сможет жить в других людях, гарантируя им более здоровую жизнь. Существует множество трогательных историй, например, о том, как родители слушали биение сердца своего умершего сына в груди человека, получившего его в результате пересадки.
Служба экстренного реагирования Рио мобилизовала все доступные ресурсы, чтобы помочь Рикардо. Он добрался до больницы менее чем за два часа
Эта замечательная спасательная операция не только спасла жизнь Рикардо, но и продемонстрировала самоотверженный героизм, проявленный сотрудниками службы экстренного реагирования. Они бросились человеку на помощь, осознавая важность времени и подарив ему дар жизни, который при других обстоятельствах он, возможно, упустил бы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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