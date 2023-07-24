Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик

“Париком” была собака, которая лежала на шоссе. Она находилась в ужасном состоянии. Сначала женщина посигналила животному, но оно никак не отреагировало. Потом автоледи подошла ближе и увидела, что собака все-таки дышит. Тогда она подобрала ее и отвезла в Mac’s Mission - организацию, которая занимается бездомными животными.

Основательница организации Рошель Штеффен долго не могла поверить, что это живая собака! Настолько она выглядела плохо. «Это был какой-то гигантский, спутанный комок меха. Казалось, она даже не могла ходить или видеть. У нее не хватало одного глаза… Собака была очень спокойной, и ее было легко держать и мять, чего обычно при подобных спасениях животные не допускают», - рассказывает Рошель.