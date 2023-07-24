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Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик

Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик

Автор:
24 июля 2023 11:19
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   люди   парик   помощь   поступок   собака   
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Женщина, ехавшая по своему привычному маршруту на автомобиле, внезапно увидела, что на дороге валяется чей-то старый парик. Она остановилась, вышла посмотреть, но парик внезапно зашевелился. Оказалось, что это живое существо!

“Париком” была собака, которая лежала на шоссе. Она находилась в ужасном состоянии. Сначала женщина посигналила животному, но оно никак не отреагировало. Потом автоледи подошла ближе и увидела, что собака все-таки дышит. Тогда она подобрала ее и отвезла в Mac’s Mission - организацию, которая занимается бездомными животными.

Основательница организации Рошель Штеффен долго не могла поверить, что это живая собака! Настолько она выглядела плохо. «Это был какой-то гигантский, спутанный комок меха. Казалось, она даже не могла ходить или видеть. У нее не хватало одного глаза… Собака была очень спокойной, и ее было легко держать и мять, чего обычно при подобных спасениях животные не допускают», - рассказывает Рошель.

Спасенную собаку назвали красивым именем Пиа. Сотрудники Mac’s Mission решили привести ее в порядок: для начала подстричь, удалить колтуны и искупать. И только потом можно было задуматься о поиске хозяев и нового дома. На наведение красоты у специалистов ушло несколько часов.

«За все это время она ни разу не пикнула и не пошевелилась. Она казалась такой грустной, или, может быть, это было облегчение от того, что ее наконец-то полюбили и позаботились о ней. После ванны она уютно устроилась прямо в моих объятиях, просто положила голову мне на колени и глубоко вздохнула», - вспоминает основательница организации.

Уже на следующий день Пиа осмотрел ветеринар. Врач отметил, что собака достаточно взрослая. Но хорошая новость: никаких серьезных заболеваний у нее нет. Так что теперь Пиа ждет своих новых хозяев.



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Метки: добро   животные   люди   парик   помощь   поступок   собака   
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