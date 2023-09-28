Аргентинский пионер дактилоскопии и его вклад в развитие криминалистики

Мужчина обожал своих малышей – 6-летнего Понсиано Эрнесто и малышку Фелизу, которой было всего 4 года. А их мать 27-летняя Франциска в последнее время всё чаще выражала недовольство: слишком мало денег, не хватает на нормальную жизнь.

Испуганный Карабальо бросился за помощью к соседу. Вдвоём они взломали дверь, которая оказалась подперта лопатой изнутри. И увидели страшную картину: на кровати лежали Франциска и малыши с перерезанным горлом. Молодой женщине повезло, и её рана оказалась не смертельной. Дети были мертвы.

Как только женщина пришла в себя, то стала кричать, что на неё напал сосед. Тот самый Рамон Веласкес, который помог мужу вскрыть дверь спальни. Он давно уже оказывал женщине знаки внимания, но она хранила верность супругу. А когда отказала последний раз, то он в ярости расправился с детьми. А сама Франциска выжила лишь чудом.