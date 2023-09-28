Аргентинский пионер дактилоскопии и его вклад в развитие криминалистики

В распоряжении современных криминалистов множество методик и систем, в том числе цифровых, позволяющих раскрыть преступление даже по незначительным уликам. Но так было не всегда.
29 июня 1892 года в трущобах Некочеа – городка на юго-востоке Аргентины в провинции Буэнос-Айрес произошло страшное преступление. Простой рабочий Пончано Карабальо вернулся домой и не смог открыть дверь в спальню, где находились жена и дети.
Мужчина обожал своих малышей – 6-летнего Понсиано Эрнесто и малышку Фелизу, которой было всего 4 года. А их мать 27-летняя Франциска в последнее время всё чаще выражала недовольство: слишком мало денег, не хватает на нормальную жизнь.
Испуганный Карабальо бросился за помощью к соседу. Вдвоём они взломали дверь, которая оказалась подперта лопатой изнутри. И увидели страшную картину: на кровати лежали Франциска и малыши с перерезанным горлом. Молодой женщине повезло, и её рана оказалась не смертельной. Дети были мертвы.
Как только женщина пришла в себя, то стала кричать, что на неё напал сосед. Тот самый Рамон Веласкес, который помог мужу вскрыть дверь спальни. Он давно уже оказывал женщине знаки внимания, но она хранила верность супругу. А когда отказала последний раз, то он в ярости расправился с детьми. А сама Франциска выжила лишь чудом.
Подозреваемого арестовали. И применили обычную для того времени технику дознания – банальные пытки. Мужчину сильно избили и дополнили физическое воздействие психологическим – оставили на ночь в камере вместе с окровавленными телами детей.
Но Веласкес, несмотря на истязания, продолжал настаивать на своей невиновности. Местные полицейские растерялись, ведь с такими упрямыми преступниками сталкивались не часто. Для оказания помощи в Некочеа из столицы провинции прибыл инспектор Эдуард Альварес.
Он осмотрел место преступления, обнаружил недостающие улики, изучил отчёт. Естественно, насторожился, узнав, что дверь комнаты была подперта изнутри. Как оттуда выбрался убийца? Стал бестелесным духом? Или отрастил крылья и упорхнул в окно? Пострадавшая утверждала, что Рамон ударил её лопатой, но на теле женщины не было никаких ран кроме поверхностного пореза на горле.
Он, как и раны детей, был нанесён кухонным ножом. Тогда как разъярённый мужчина скорее использовал бы нож для сельхозработ, который всегда висел на поясе. Или он был не настолько зол из-за отказа, что взял себя в руки, спокойно спустился в кухню, взял нож, а женщина с детьми ждала его в спальне, ничего не предпринимая?
У колодца инспектор нашёл окровавленную тряпку, которой убийца вытер руки, и нож. Внимание Альвареса привлёк отпечаток пальца на двери, оставленный кровью. Улику полицейский тоже изъял для более подробного изучения. Снял отпечаток с помощью чернил и штемпельной подушечки и отправил своему наставнику в Ла-Плату.
В столице провинции уже имелась первая в мире рабочая база отпечатков данных, сбором которой занимался Хуан Вучетич. Изначально мужчина занимался бухучётом и статистикой, а потом по распоряжению руководства открыл кабинет антропологии и занялся изучением дактилоскопии.
Английский учёный Эдвард Гальтон добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников в Англии. И Вучетич взял на вооружение его метод, упростил его и создал собственную систему классификации, которая базировалась на четырёх типах отпечатков. К моменту совершения этого преступления он располагал почти 1,5 тыс. отпечатков.
Он сравнил образец с имеющимися в базе. И обнаружил совпадение: отпечаток принадлежал Франциске. Перед неопровержимостью улик женщина начала рыдать, кричать, что убила детей, поскольку муж грозил их забрать, и оклеветала соседа. Но в действительности история оказалась старой как мир: у женщины был любовник, который не горел желанием тащить в новую жизнь напоминание о прошлых отношениях возлюбленной. И Франциска решила избавиться от детей. Женщина отправилась в тюрьму.
В 1902 году в Аргентине изучение отпечатков пальцев было признано главным методом идентификации при расследовании уголовных дел. Вскоре примеру последовали и другие страны.
Вучетич возглавил Центр дактилоскопии в Буэнос-Айресе и написал две книги о разработанных им методиках. В честь пионера аргентинских дактилоскопических исследований была названа аргентинская полицейская академия и центр судебной экспертизы в Хорватии, откуда Вучетич был родом.
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