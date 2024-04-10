FISHKINET
Сообщество Криминал 2858 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Тайна писем Сёрклвилля: скелеты в шкафу добропорядочных жителей маленького городка

Тайна писем Сёрклвилля: скелеты в шкафу добропорядочных жителей маленького городка

Автор:
10 апреля 2024 16:20
Сообщество : Криминал
Метки: Автор   Мэри Гиллиспи   Сёрклвилль   анонимка   дело   информация   криминал   отправитель   письмо   преступление   
874
10

Эта история, приключившаяся ещё в доинтернетную эпоху, в очередной раз доказала, что самая величайшая ценность – это информация. С её помощью можно возвысить и уничтожить.

В небольшом городке Сёрквилле, что в штате Огайо, произошла серия событий, привлёкшая внимание как жителей, так и любопытных зрителей извне. Все началось в 1976 году, когда в почтовые ящики горожан стали приходить загадочные письма без опознавательных знаков.

×

Эти письма с личной информацией и обвинениями вызвали волну беспокойства в обществе. Особенно интригующим феноменом писем из Сёрквилля стала точность деталей, содержащихся в этих анонимных записках, что наводило на мысль о том, что автор – человек, хорошо знакомый с личной жизнью большинства горожан.

Ключевой фигурой истории стала местная жительница Мэри Гиллиспи. Женщина работала водителем школьного автобуса, не была публичной персоной типа политика или модели.

В письмах её обвиняли во внебрачной связи со школьным директором Гордоном Мэсси, которую она категорически отрицала. Её муж, Рон Гиллиспи, также получил письма. Сначала супруги их игнорировали. Но ситуация накалялась: аноним перешёл к угрозам и заявил, что обнародует информацию – расклеит объявления по всему городу и закажет рекламу на радио.

В результате шантаж закончился трагедией: летом 1977 году Рону поступил анонимный звонок. После чего он уехал из дома, захватив пистолет. Мужчину обнаружили мёртвым: он врезался в дерево, не справившись с управлением. Эксперты установили, что незадолго до гибели из его пистолета был произведён выстрел.

К делу подключилась полиция. Поскольку, несмотря на смерть одного из главных действующих лиц, письма продолжали поступать. А их содержание становилось всё более угрожающим.

Директору аноним пообещал испортить тормоза в машине. А потом таинственный отправитель распоясался до того, что стал угрожать расправой дочери-подростку Мэри и Рона. Письма получали и другие жители города. Причём, с совершенно шокирующей информацией: местного доктора отправитель обвинял в сексуальных домогательствах в отношении пациентов, а шерифа – в коррупции.

Измученная Мэри призналась в романе. Но и это не помогло: на женщину было организовано хитроумное покушение. У автобуса кто-то оставил адресованную ей табличку с очередной порцией гадостей, закреплённую на коробке. Что-то подсказало женщине не трогать «подарок». Внутри оказался хитроумно закреплённый пистолет, который выстрелил бы при попытке её открыть.

Полиции удалось вычислить владельца пистолета. Им оказался… муж сестры Рона – Пол Фрешур. В ходе предварительного расследования нашлись десятки улик, доказывающих его причастность. В том числе совпадение почерка. Состоялся суд, и Пол отправился за решётку на 25 лет.

Он сидел, а письма продолжали приходить, раскрывая всё новые и новые грязные секреты…

В городе были те, кто не верил в вину Пола. Одни считали автором писем Карен – его жену, за которой осталось всё имущество после вынесения приговора бывшему мужу. Другие были уверены, что отправителем был Дэвид Лонгберри – коллега Мэри, который неровно дышал по отношению к женщине и был обозлён её отказом.

Письма продолжали приходить до тех пор, пока Пол не вышел из тюрьмы в 1994 году. После этого отправка резко прекратилась.

А дело, в котором так и не была поставлена окончательная точка, осталось в истории преступлений ярким свидетельством того, какое сильное влияние могут оказать анонимные угрозы на общество. И какие глубокие шрамы в сознании способен оставить шантаж. Шрамы, которые никогда не затянутся полностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Автор   Мэри Гиллиспи   Сёрклвилль   анонимка   дело   информация   криминал   отправитель   письмо   преступление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2335 постов (2071 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях
20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Набирающие популярность в сообществах
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#история#забавно#Автовсячина#кот#кино#собака
#животные#автомир#интересно#интересное#аварии#люди#милота#конфликт#позитив#фильм
#Прикол#Юмор#в мире#Россия#ДТП#авто аварии#Реакция#дети#подборка#Китай
Антидепрессивные советы Антидепрессивные советы "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро Жуткая история Джудит Барси: сыграла в кино своё будущее Жуткая история Джудит Барси: сыграла в кино своё будущее Жуткая трансформация одной обычной семьи Жуткая трансформация одной обычной семьи Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти&nbsp; убийцу сына Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти  убийцу сына Аргентинский пионер дактилоскопии и его вклад в развитие криминалистики Аргентинский пионер дактилоскопии и его вклад в развитие криминалистики

На что жалуетесь?

Вернуться