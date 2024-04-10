Тайна писем Сёрклвилля: скелеты в шкафу добропорядочных жителей маленького городка

К делу подключилась полиция. Поскольку, несмотря на смерть одного из главных действующих лиц, письма продолжали поступать. А их содержание становилось всё более угрожающим.

Директору аноним пообещал испортить тормоза в машине. А потом таинственный отправитель распоясался до того, что стал угрожать расправой дочери-подростку Мэри и Рона. Письма получали и другие жители города. Причём, с совершенно шокирующей информацией: местного доктора отправитель обвинял в сексуальных домогательствах в отношении пациентов, а шерифа – в коррупции.