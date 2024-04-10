Тайна писем Сёрклвилля: скелеты в шкафу добропорядочных жителей маленького городка

Эта история, приключившаяся ещё в доинтернетную эпоху, в очередной раз доказала, что самая величайшая ценность – это информация. С её помощью можно возвысить и уничтожить.
В небольшом городке Сёрквилле, что в штате Огайо, произошла серия событий, привлёкшая внимание как жителей, так и любопытных зрителей извне. Все началось в 1976 году, когда в почтовые ящики горожан стали приходить загадочные письма без опознавательных знаков.
Эти письма с личной информацией и обвинениями вызвали волну беспокойства в обществе. Особенно интригующим феноменом писем из Сёрквилля стала точность деталей, содержащихся в этих анонимных записках, что наводило на мысль о том, что автор – человек, хорошо знакомый с личной жизнью большинства горожан.
Ключевой фигурой истории стала местная жительница Мэри Гиллиспи. Женщина работала водителем школьного автобуса, не была публичной персоной типа политика или модели.
В письмах её обвиняли во внебрачной связи со школьным директором Гордоном Мэсси, которую она категорически отрицала. Её муж, Рон Гиллиспи, также получил письма. Сначала супруги их игнорировали. Но ситуация накалялась: аноним перешёл к угрозам и заявил, что обнародует информацию – расклеит объявления по всему городу и закажет рекламу на радио.
В результате шантаж закончился трагедией: летом 1977 году Рону поступил анонимный звонок. После чего он уехал из дома, захватив пистолет. Мужчину обнаружили мёртвым: он врезался в дерево, не справившись с управлением. Эксперты установили, что незадолго до гибели из его пистолета был произведён выстрел.
К делу подключилась полиция. Поскольку, несмотря на смерть одного из главных действующих лиц, письма продолжали поступать. А их содержание становилось всё более угрожающим.
Директору аноним пообещал испортить тормоза в машине. А потом таинственный отправитель распоясался до того, что стал угрожать расправой дочери-подростку Мэри и Рона. Письма получали и другие жители города. Причём, с совершенно шокирующей информацией: местного доктора отправитель обвинял в сексуальных домогательствах в отношении пациентов, а шерифа – в коррупции.
Измученная Мэри призналась в романе. Но и это не помогло: на женщину было организовано хитроумное покушение. У автобуса кто-то оставил адресованную ей табличку с очередной порцией гадостей, закреплённую на коробке. Что-то подсказало женщине не трогать «подарок». Внутри оказался хитроумно закреплённый пистолет, который выстрелил бы при попытке её открыть.
Полиции удалось вычислить владельца пистолета. Им оказался… муж сестры Рона – Пол Фрешур. В ходе предварительного расследования нашлись десятки улик, доказывающих его причастность. В том числе совпадение почерка. Состоялся суд, и Пол отправился за решётку на 25 лет.
Он сидел, а письма продолжали приходить, раскрывая всё новые и новые грязные секреты…
В городе были те, кто не верил в вину Пола. Одни считали автором писем Карен – его жену, за которой осталось всё имущество после вынесения приговора бывшему мужу. Другие были уверены, что отправителем был Дэвид Лонгберри – коллега Мэри, который неровно дышал по отношению к женщине и был обозлён её отказом.
Письма продолжали приходить до тех пор, пока Пол не вышел из тюрьмы в 1994 году. После этого отправка резко прекратилась.
А дело, в котором так и не была поставлена окончательная точка, осталось в истории преступлений ярким свидетельством того, какое сильное влияние могут оказать анонимные угрозы на общество. И какие глубокие шрамы в сознании способен оставить шантаж. Шрамы, которые никогда не затянутся полностью.
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