Руки на стол: нейросеть сгенерировала знаменитостей в женских образах

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Женские версии актеров-мужчин получились довольно миловидными, но в то же время узнаваемыми. Вот несколько особенно удачных примеров.
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