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Руки на стол: нейросеть сгенерировала знаменитостей в женских образах

Руки на стол: нейросеть сгенерировала знаменитостей в женских образах

Автор:
28 сентября 2023 10:55
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   актеры   женский образ   забавно   красотки   мужчина   фото   
1805
12

Женские версии актеров-мужчин получились довольно миловидными, но в то же время узнаваемыми. Вот несколько особенно удачных примеров.

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Метки: Нейросеть   актеры   женский образ   забавно   красотки   мужчина   фото   
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16  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Когда кому-то не хрен делать... .
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103k
Валентина Разумова 17 минут назад
"А девкой был бы краше!"

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157
Liberman 17 минут назад
Уберите это! Аж тошно.
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7k
Кружок 22 минуты назад
Мой кот, когда ему нечего делать, более полезным занимается ...
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2k
Vergüenza Ajena 23 минуты назад
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6k
Alex Полчаса назад
Бенечка Камбербетч и Кианочка Ривз ниче такие выпеклись.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Женская версия Скалы )))
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639
MidMaster Полчаса назад
Киану клёвая :)
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16k
banzai7 Полчаса назад
Двоякое ощущение
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5k
Kozlodoev 39 минут назад
Без сисек минус.
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1k
Павел 39 минут назад
Бред Пит красотка
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
36k
Опаньки Час назад
Уилл какая милашка ))
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3k
Шапкин 2 часа назад
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918
idhr 2 часа назад
дастина хофмана, эдди мэрфи, робби уильямса ещё надо ... ах да, забыл, конечно же великолепен в женском образе был ещё олег палыч табаков ...
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