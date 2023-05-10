Как выглядели бы герои «Рика и Морти» и каких актёров могли взять на их роли

Мультипликационный сериал «Рик и Морти» многие любят за отменный юмор и крутой сюжет.
Забавная минималистичная рисовка тоже привлекает внимание. А что, если бы «Рика и Морти» решили экранизировать? Нейромастер Егор Фецич поколдовал с помощью нейросети и представил общественности реалистичных персонажей мультика. Что интересно, в версии от нейросети вы можете увидеть схожесть с некоторым актёрами.
Рик Санчез
По мнению мастера и нейросети, на роль Рика отлично подошёл бы Роберт Дауни — младший.
Морти Смит
А вот Том Холланд справился бы с ролью немного нервного Морти.
Саммер Смит
Саммер — крутая девчонка, которую могла бы сыграть не менее крутая Эмма Стоун.
Птичья личность
Есть подозрение, что нейросеть работает на Netflix, иначе как объяснить выбор актёра Идриса Эльбы на роль Птичьей личности? Упс!
Джерри Смит
Эд Хелмс и Джерри Смит, Джерри Смит и Эд Хелмс — идеальное сочетание персонажа и актёра!
Бет Смит
Красотку с винишком Бет могла бы с лёгкостью сыграть Элизабет Бэнкс. Если, конечно, мы правильно угадали.
Источник:
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это можно сравнить с дискомфортом который многие геймеры испытывают когда у них в играх fps меньше 60ти