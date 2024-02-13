Переписка в семейном чате, где тетя Марина явно проиграла

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Личная переписка из семейного чата стала достоянием общественности. Одна женщина (тетя Марина) решила поучить всех жизни. Но что-то пошло не так.
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