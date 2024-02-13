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Переписка в семейном чате, где тетя Марина явно проиграла

Переписка в семейном чате, где тетя Марина явно проиграла

Автор:
13 февраля 2024 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   переписка   семеный чат   фото   
2523
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Личная переписка из семейного чата стала достоянием общественности. Одна женщина (тетя Марина) решила поучить всех жизни. Но что-то пошло не так.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   переписка   семеный чат   фото   
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15  комментариев
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Там, я смотрю, многие пропускали уроки русского языка(
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3k
Fiverknot 5 минут назад
У кого хватило мозгов создать общесемейный чат, да ещё с родными дядями,тетями, племянниками и племянницами?
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52k
Aleksandr Полчаса назад
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295
ruslan d Полчаса назад
Родня дело такое , чем дальше , тем лучше
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18k
banzai7 52 минуты назад
Такая тётя Марина всем встречалась. Хоть раз в жизни.
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17k
Совранский Час назад
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60k
dima423 Час назад
Кровь из глаз от "грамотности" т. Марины))
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4k
xbrat Час назад
Обидно, когда все вокруг не восхищаются сыном "маминой подруги" тети)))
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25k
сеньор Леонсио Час назад
Нафуй все эти чаты! Сколько ситуаций, что потом это мордобоем или поножовщиной заканчивается!
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GoodNeon

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