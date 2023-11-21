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Шакира избежала тюремного заключения за неуплату налогов

Шакира избежала тюремного заключения за неуплату налогов

Автор:
21 ноября 2023 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Испания   мошенничество   налоги   певица   суд   шакира   
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Колумбийская певица достигла соглашения с испанскими властями по делу о налоговом мошенничестве. Изначально прокуроры хотели посадить Шакиру в тюрьму на восемь лет и оштрафовать на 23,8 млн евро (более 2,3 млрд рублей). Тем не менее, 46-летняя мать двоих детей предстала перед судом 20 ноября и согласилась выплатить штраф в размере 7 млн евро (более 676 млн рублей).

"Я приняла решение окончательно урегулировать этот вопрос, руководствуясь интересами моих детей, - объясняет поп-звезда. - Я почувствовала готовность защищать свою невиновность. Но это не триумф, если у тебя украли столько лет жизни".

Исполнительница хита "Hips Don't Lie" отрицает любые правонарушения: "На протяжении всей своей карьеры я стремилась поступать правильно и быть хорошим примером. Это означает, что принимая деловые и личные финансовые решения я всегда обращалась за советом к ведущим мировым налоговым консультантам PricewaterhouseCoopers International Limited и Ernst & Young Global Limited, которые помогали мне во время всего этого процесса".

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"К сожалению, несмотря на все усилия, налоговые органы Испании возбудили против меня дело, как они уже делали это против многих профессиональных спортсменов и других высокопоставленных лиц, отнимая у этих людей энергию, время и спокойствие".

"Хотя я была полна решимости отстаивать свою невиновность в судебном процессе, который, как были уверены мои адвокаты, должен был завершиться в мою пользу, я приняла решение окончательно решить этот вопрос в интересах моих детей, которые не хотят, чтобы их мама жертвовала собой в этой борьбе".

"Мне нужно забыть о стрессе и эмоциональном напряжении последних нескольких лет и сосредоточиться на том, что я люблю - на своих детях и на музыкальной карьере, включая предстоящее мировое турне и новый альбом. Я восхищаюсь теми, кто до конца борется с этой несправедливостью, но сегодня для меня победа - это появившееся время для моих детей и музыки".

Прокуроры Испании обвинили латиноамериканскую звезду в неуплате 6,7 млн евро в 2018 году. По мнению властей, она не задекларировала миллионные авансовые платежи за свой мировой тур El Dorado World Tour и другие источники дохода, а также уходила от уплаты налогов с помощью офшорной компании.

"Пока мы с Жераром встречались, я находилась в мировом турне", - рассказала Шакира в интервью Elle.

"Я провела за пределами Испании более 240 дней, поэтому я никак не могла претендовать на статус резидента. Испанские налоговые органы увидели, что я встречаюсь с гражданином их страны, и начали пускать слюни".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   мошенничество   налоги   певица   суд   шакира   
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София Полчаса назад
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