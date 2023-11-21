Шакира избежала тюремного заключения за неуплату налогов

"Я приняла решение окончательно урегулировать этот вопрос, руководствуясь интересами моих детей, - объясняет поп-звезда. - Я почувствовала готовность защищать свою невиновность. Но это не триумф, если у тебя украли столько лет жизни".

Исполнительница хита "Hips Don't Lie" отрицает любые правонарушения: "На протяжении всей своей карьеры я стремилась поступать правильно и быть хорошим примером. Это означает, что принимая деловые и личные финансовые решения я всегда обращалась за советом к ведущим мировым налоговым консультантам PricewaterhouseCoopers International Limited и Ernst & Young Global Limited, которые помогали мне во время всего этого процесса".