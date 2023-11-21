Шакира избежала тюремного заключения за неуплату налогов

Колумбийская певица достигла соглашения с испанскими властями по делу о налоговом мошенничестве. Изначально прокуроры хотели посадить Шакиру в тюрьму на восемь лет и оштрафовать на 23,8 млн евро (более 2,3 млрд рублей). Тем не менее, 46-летняя мать двоих детей предстала перед судом 20 ноября и согласилась выплатить штраф в размере 7 млн евро (более 676 млн рублей).
Шакира достигла соглашения с налоговыми органами Испании и избежала дальнейшего судебного разбирательства
"Я приняла решение окончательно урегулировать этот вопрос, руководствуясь интересами моих детей, - объясняет поп-звезда. - Я почувствовала готовность защищать свою невиновность. Но это не триумф, если у тебя украли столько лет жизни".
Исполнительница хита "Hips Don't Lie" отрицает любые правонарушения: "На протяжении всей своей карьеры я стремилась поступать правильно и быть хорошим примером. Это означает, что принимая деловые и личные финансовые решения я всегда обращалась за советом к ведущим мировым налоговым консультантам PricewaterhouseCoopers International Limited и Ernst & Young Global Limited, которые помогали мне во время всего этого процесса".
"К сожалению, несмотря на все усилия, налоговые органы Испании возбудили против меня дело, как они уже делали это против многих профессиональных спортсменов и других высокопоставленных лиц, отнимая у этих людей энергию, время и спокойствие".
В прошлом году певица утверждала, что не может считаться резидентом Испании, поскольку провела за пределами страны более 240 дней, путешествуя по миру
"Хотя я была полна решимости отстаивать свою невиновность в судебном процессе, который, как были уверены мои адвокаты, должен был завершиться в мою пользу, я приняла решение окончательно решить этот вопрос в интересах моих детей, которые не хотят, чтобы их мама жертвовала собой в этой борьбе".
"Мне нужно забыть о стрессе и эмоциональном напряжении последних нескольких лет и сосредоточиться на том, что я люблю - на своих детях и на музыкальной карьере, включая предстоящее мировое турне и новый альбом. Я восхищаюсь теми, кто до конца борется с этой несправедливостью, но сегодня для меня победа - это появившееся время для моих детей и музыки".
Прокуроры Испании обвинили латиноамериканскую звезду в неуплате 6,7 млн евро в 2018 году. По мнению властей, она не задекларировала миллионные авансовые платежи за свой мировой тур El Dorado World Tour и другие источники дохода, а также уходила от уплаты налогов с помощью офшорной компании.
Поп-звезда, ныне проживающая в Майами, некоторое время жила в Барселоне со своим бывшим мужем, футболистом Жераром Пике, и их двумя детьми
"Пока мы с Жераром встречались, я находилась в мировом турне", - рассказала Шакира в интервью Elle.
"Я провела за пределами Испании более 240 дней, поэтому я никак не могла претендовать на статус резидента. Испанские налоговые органы увидели, что я встречаюсь с гражданином их страны, и начали пускать слюни".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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