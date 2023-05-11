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Сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс на 654 млн рублей

Сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс на 654 млн рублей

Автор:
11 мая 2023 13:33
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   алгоритмы   мошенничество   полиция   реклама   серое продвижение   
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Сотрудник IT-отдела придумал хитрую схему, по которой забирал себе деньги за рекламу продавцов.

Представители крупнейшего российского маркетплейса обратились в полицию для возбуждения уголовного дело в отношении сотрудников, которые, по предварительным данным, нанесли компании ущерб в размере 654,5 млн рублей.

Сначала СМИ сообщили, что злоумышленники влезли в систему и в несколько раз или на порядок снижали цену на некоторые товары, а затем сами их выкупали. Но на деле всё оказалось немного интересней. Некий айтишник, работающий в "Ягодках", создал "официальный" Telegram-бот, через который предлагал продавцам продвижение на сайте маркетплейса. Их он не обманывал, рекламу своих товаров на площадке они получали. А вот Wildberries свои деньги - нет. Ушлый айтишник настроил алгоритмы на "нулевой коэффициент", по которому услуги компании проходили бесплатно — мимо кассы, но в карман сотрудника через созданный им Telegram-бот.

Служба безопасности компании сообщила, что услугами "серого продвижения" на сторонних сервисах воспользовались около 300 продавцов. Точную сумму ущерба ещё предстоит выяснить. Появилась информация, что айтишник уже признался в преступлении. Однако в компании уверены, что он действовал не один.

И в качестве ягодки на торте: в компании сообщили, что продавцам, которые воспользовались "серой схемой" привлечения клиентов, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объёме.

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Метки: Wildberries   алгоритмы   мошенничество   полиция   реклама   серое продвижение   
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8  комментариев
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
"И в качестве ягодки на торте: в компании сообщили, что продавцам, которые воспользовались "серой схемой" привлечения клиентов, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объёме."
Пусть сначала докажут, что они понимали как это работает, они вполне могли считать, что это типичное "продвижение" без СМС и регистрации. Тем более если нет договора на предоставление услуг, непонятно как они будут считать недополученную прибыль.
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54k
Олег 36 минут назад
хватит пиарить эту помойку.
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254
устал я от вас 36 минут назад
молодцы!
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7k
Pravednik84 Час назад
Копните неглубоко, очень неглубоко - 99% что эта инициатива пришла не от iTшника, а с самого верху (необлагаемые налогами деньги всегда могут пригодиться).
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Продавцов они заплатить не заставят. Суд может обязать вернуть деньги только айтишника, но не продавцов. И судя по последнему абзацу, айтишник правильно сделал. Мрази ещё те. Оборзевшие до предела .
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15k
Совранский 2 часа назад
ущерб в размере 654,5 млн рублей.(с)
услугами "серого продвижения" на сторонних сервисах воспользовались около 300 продавцов.(с)
Итого более 2,180 млн за услугу?!

продавцы на ягодках хорошо зарабатывают или ягодки решили всё разом списать?))
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79
Ἀλάστωρ Совранский Полчаса назад
Это просто у постера проблемы с математикой.
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