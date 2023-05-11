Сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс на 654 млн рублей

Представители крупнейшего российского маркетплейса обратились в полицию для возбуждения уголовного дело в отношении сотрудников, которые, по предварительным данным, нанесли компании ущерб в размере 654,5 млн рублей.



Сначала СМИ сообщили, что злоумышленники влезли в систему и в несколько раз или на порядок снижали цену на некоторые товары, а затем сами их выкупали. Но на деле всё оказалось немного интересней. Некий айтишник, работающий в "Ягодках", создал "официальный" Telegram-бот, через который предлагал продавцам продвижение на сайте маркетплейса. Их он не обманывал, рекламу своих товаров на площадке они получали. А вот Wildberries свои деньги - нет. Ушлый айтишник настроил алгоритмы на "нулевой коэффициент", по которому услуги компании проходили бесплатно — мимо кассы, но в карман сотрудника через созданный им Telegram-бот.