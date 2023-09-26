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Новая оптическая иллюзия для близоруких завирусилась в соцсетях

Новая оптическая иллюзия для близоруких завирусилась в соцсетях

Автор:
26 сентября 2023 11:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Загадка   игры разума   изображение   интересное   оптическая иллюзия   скрытая картинка   
1747
3
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Нет, её могут разглядеть и люди со 100%-м зрением, но близорукие сделают это быстрее.

В сети набирает популярность новая оптическая иллюзия. На картинке изображены две девочки. Если снять очки и отдалить от себя изображение, можно увидеть кое-что еще. Важно сфокусировать внимание на девочке со светлыми волосами.


Аналогичного эффекта могут добиться люди с нормальным зрением, если прищурятся. Удалось разглядеть скрытое изображение?


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Метки: Загадка   игры разума   изображение   интересное   оптическая иллюзия   скрытая картинка   
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13  комментариев
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529
Михаил Час назад
голова вместо девочки
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7k
evenSeven 7 минут назад
Набирает - набирает популярность, но не наберет....
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32k
Ego sum qui sum 10 минут назад
переслал знакомому, но он не оценил, он без очков и монитор видит только на ошупь
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2k
Генрих 12 минут назад
Слушай, интриган, ну скажи - что там? Близорукие всё равно не прочитают, они очки сняли и в монитор пялятся
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13k
Андрей А 15 минут назад
Я со своей близорукостью как не щурился, не фига не увидел! Может прошла. Близорукость
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991
Сергей Полчаса назад
Книжки раньше продавали с аналогичными рисунками. Подъносим телефон близко к лицу, смотрим на левый объект, как будто сквозь телефон и медленно отодвигаем телефон не нарушая фокусировку "сквозь" .
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93
ruslan d Час назад
Типа большое лицо ?
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16k
banzai7 Час назад
Лицо увидел
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20k
alexis Час назад
Если прищурится то видно морду лица.
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1k
Андрей 34рус Час назад
силуэт кошки на груди? нет? ну я тогда ХЗ
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