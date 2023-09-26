Новая оптическая иллюзия для близоруких завирусилась в соцсетях

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Нет, её могут разглядеть и люди со 100%-м зрением, но близорукие сделают это быстрее.
В сети набирает популярность новая оптическая иллюзия. На картинке изображены две девочки. Если снять очки и отдалить от себя изображение, можно увидеть кое-что еще. Важно сфокусировать внимание на девочке со светлыми волосами.
Аналогичного эффекта могут добиться люди с нормальным зрением, если прищурятся. Удалось разглядеть скрытое изображение?
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