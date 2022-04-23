FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1311 постов • 570 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Оптическая иллюзия, которая создаёт полное ощущение трёхмерности

Оптическая иллюзия, которая создаёт полное ощущение трёхмерности

Автор:
23 апреля 2022 09:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   игры разума   интересно   как это работает   как это устроено   объяснение   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   
299
4
2
Этот удивительный проект был представлен ​​в рамках международного конкурса на лучшую оптическую иллюзию года. Мы отчётливо видим объёмные кубы, но никакого объёма там нет и в помине! Создатель оптической иллюзии Майкл Чешир опубликовал видео, в котором показал, как она работает.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: видео   игры разума   интересно   как это работает   как это устроено   объяснение   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Saplus Час назад
Я конечно не силен в масштабах тупизны буржуйского обывателя, но это какой-то конкурс британских учёных. Мужик с тем же успехом мог бы распечатать и вырезать фотку арбуза, показывать в камеру не поворачивая - и спрашивать настоящий или нет.
Другие удивляются, что после освещения зеленым - розовое становится серым. Расскажите им ещё кто-нить про фильтры там, спектр... типа что Солнце белое - просто через синий фильтр атмосферы становится жёлтым. Может на нобелевку пойдут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
724
Gaijin 3 минуты назад
мне кажется что тут более наглядно как обманчиво восприятие. А и В действительно одного цвета. (проверял, RGB 120,120,120)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68690



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера
0
33
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила...
Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
3
111
Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
Трость: надёжная опора, стильный аксессуар или показатель статуса?
0
7
Трость: надёжная опора, стильный аксессуар или показатель статуса?
В Москве с 23 апреля откроется фестиваль "Пасхальный дар"
0
2
В Москве с 23 апреля откроется фестиваль "Пасхальный дар"
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#мир#люди#Реакция#кино#автомир#дтп#смешно
#интересно#Ватермарк#в мире#интересное#подборка#дети#новости#аварии#комментарии#фотографии
#животные#прикол#история#картинки#милота#знаменитости#Приколы#автомобили#позитив#авто аварии
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это за штуковина?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это за штуковина?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи Как держать китайские палочки правильно Как держать китайские палочки правильно «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи

На что жалуетесь?

Вернуться