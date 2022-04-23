Оптическая иллюзия, которая создаёт полное ощущение трёхмерности

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Этот удивительный проект был представлен в рамках международного конкурса на лучшую оптическую иллюзию года. Мы отчётливо видим объёмные кубы, но никакого объёма там нет и в помине! Создатель оптической иллюзии Майкл Чешир опубликовал видео, в котором показал, как она работает.
Видео, опубликованное на YouTube, показывает кубический рисунок, размещенный на плоской поверхности. И этот рисунок сбивает с толку.
Майкл Чешир объяснил, что это двухмерная работа, сделанная из деревянного шпона. "Ощущение глубины создаётся за счёт шестиугольников из дерева трёх цветов. Помогает также и общая конструкция в виде шестиугольника, которая выглядит, как трёхмерный куб", — сказал он в описании к видео.
Эта иллюзия предназначена для того, чтобы обмануть ваш разум
Благодаря множеству перекрывающихся шестиугольников разного размера 3D-эффект усиливается. За счёт более крупных внешних шестиугольников получается ещё один иллюзорный куб, который объединяет и уравновешивает эту конструкцию. Промежутки между шестиугольниками также помогают в создании трёхмерного эффекта. Даже когда Майкл на видео показывает, что конструкция плоская, мы продолжаем видеть её трёхмерной.
Её создатель Майкл Чешир объяснил, что цель его проекта — продемонстрировать тонкости восприятия глубины и объёма
На том же конкурсе была представлена ещё одна интересная оптическая иллюзия под названием "Кроксы и носки"
Создатели иллюзии взяли розовые кроксы и белые носки. При зелёном освещении кажется, что кроксы не розовые, а серые, и такими их видит большинство людей. Однако если потом убрать зелёный цвет и сделать носки опять белыми, кроксы всё равно будут казаться серыми.
"При нормальном освещении все люди видят эти кроксы розовыми, — объясняют создатели иллюзии Паскаль Валлиш и Майкл Карлович. — При освещении зелёным цветом все уверены, что они серые. Тем не менее, некоторые люди — те, кто считает, что носки белые, даже если они кажутся зелёными, — могут не обращать внимания на внешний вид и всё равно воспринимать эти кроксы как розовые, как при обычном освещении. Удивительно, но когда мы делаем носки на самом деле белыми, все соглашаются, что кроксы серые, что иллюстрирует силу предположений".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: видео игры разума интересно как это работает как это устроено объяснение оптическая иллюзия оптические иллюзии
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Другие удивляются, что после освещения зеленым - розовое становится серым. Расскажите им ещё кто-нить про фильтры там, спектр... типа что Солнце белое - просто через синий фильтр атмосферы становится жёлтым. Может на нобелевку пойдут