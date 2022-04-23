Оптическая иллюзия, которая создаёт полное ощущение трёхмерности

"При нормальном освещении все люди видят эти кроксы розовыми, — объясняют создатели иллюзии Паскаль Валлиш и Майкл Карлович. — При освещении зелёным цветом все уверены, что они серые. Тем не менее, некоторые люди — те, кто считает, что носки белые, даже если они кажутся зелёными, — могут не обращать внимания на внешний вид и всё равно воспринимать эти кроксы как розовые, как при обычном освещении. Удивительно, но когда мы делаем носки на самом деле белыми, все соглашаются, что кроксы серые, что иллюстрирует силу предположений".