Загадка Оливии Мейбл: даже профессионалы не смогли найти объяснение этой мистической истории

В марте 1990 года мальчик упал в пруд и утонул. Эйдену было всего 7 лет. Оливия, потерявшая единственного ребёнка, была в шоке от горя: ушла с работы, запустила дом, не обращала внимания на мужа.

Вскоре после трагедии последовал ожидаемый развод. Трэвис уехал, а его бывшую жену еще около года видели в округе. А потом женщина пропала. Друзья и соседи предположили, что она окончательно потеряла рассудок и была помещена в психиатрическую лечебницу.