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Загадка Оливии Мейбл: даже профессионалы не смогли найти объяснение этой мистической истории

Загадка Оливии Мейбл: даже профессионалы не смогли найти объяснение этой мистической истории

Автор:
05 мая 2022 16:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Оливия Мейбл   загадка   интересное   паранормальное   смерть   тайна   тульпа   убийство   
3680
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Основная часть историй с мистической составляющей имеет логическое объяснение и обоснование. Но бывают и такие, над разгадкой которых ломают головы лучшие умы, но так и не могут объяснить произошедшее с позиции логики…

Оливия и Трэвис Мейбл – обычная семейная пара – проживали в небольшом городке Селин. У супругов появился малыш Эйден. И жила бы семья долго и счастливо, если бы не трагическое стечение обстоятельств.


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В марте 1990 года мальчик упал в пруд и утонул. Эйдену было всего 7 лет. Оливия, потерявшая единственного ребёнка, была в шоке от горя: ушла с работы, запустила дом, не обращала внимания на мужа.

Вскоре после трагедии последовал ожидаемый развод. Трэвис уехал, а его бывшую жену еще около года видели в округе. А потом женщина пропала. Друзья и соседи предположили, что она окончательно потеряла рассудок и была помещена в психиатрическую лечебницу.


Дом остался заброшенным и постепенно ветшал без хозяйского присмотра. Но в 1994 году из него поступил звонок в полицейский участок. В трубке царила мёртвая тишина. Наряд выехал на место. Дверь им никто не открыл. Когда полицейские взломали её, стало понятно, что долгое время здесь никто не появлялся: вокруг царили запустение, пыль толстым слоем покрывала мебель и все предметы.

Но когда полицейские вошли в спальню, то поразились: в кресле сидела… Оливия – пропавшая хозяйка. Судя по виду, женщина была мертва около месяца. В руках трупа была зажата грубовато сделанная из палок кукла.


Казалось бы, всё предельно просто: женщина сошла с ума от тоски по сыну и погибла. А звонок сделал кто-то из соседей. Но потом в доме обнаружили ещё одну записку, явно написанную Оливией и датированную 27 февраля 1994 года. Именно тем днём, когда в полицию поступил звонок из дома. Но женщина на тот момент была уже давно мертва. В послании содержалось следующее обращение:


Мой Эйден, я прошу у тебя прощения. Я так виновата. Я никогда не должна была допустить подобного. Я ухожу. Я не позволю тебе удерживать меня, ты гадкое и злое существо. Мама идет к тебе, Эйден, мой сладкий Эйден. Мама любит тебя.


Понятно, что записку умершая могла написать заранее, поставив любую дату. Но как быть с телефоном? Его обнаружили в соседней комнате, заваленным вещами и всяким хламом. То есть признаков присутствия людей, которые могли бы сделать звонок, не было. Окна и двери плотно закрыты, всё покрыто толстым слоем пыли.

Патрульные, прибывшие по вызову, говорили, что чувствовали себя в доме неуютно, на них словно давило что-то невидимое, но очень неприятное. По такому случаю даже вызвали эксперта по паранормальным явлениям.

Один из полицейских – Франческо Сантьяго был немного в курсе значения атрибутики типа алтаря, поскольку его дядя увлекался оккультизмом. И предположил, что он был возведён не только как знак скорби и утешения, но и как магический предмет для создания мыслеформы – тульпы. Но вместо возрождения Эйдена безутешная мать призвала в этот мир что-то другое – злобное и демоническое.


Продать дом и имущество не смогли, поскольку все попавшие внутрь люди испытывали дискомфорт и необъяснимое беспокойство и стремились покинуть его.

Вызванный для очистки эксперт по паранормальным явлениям заявил, что атмосфера буквально пропитана злом. И он ясно ощущает запертую в доме сущность, напоминающую капризного ребёнка, который от злобы и безысходности впадает в истерику. И справиться с очисткой он не сможет, поскольку его силы и знаний для этого недостаточно.

Эта история так и осталась бы бедой одно отдельно взятой семьи и не получила бы такой огласки, если бы не странности с телефонным звонком, алтарём и записками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оливия Мейбл   загадка   интересное   паранормальное   смерть   тайна   тульпа   убийство   
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26  комментариев
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653
Змей Горыныч 4 часа назад
РенТВ детектед
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77k
parallax 3 минуты назад
Интересно, а кто оплачивал счета за телефон? Без оплаты, телефонная компания дом давно бы отключила.
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8
данила беринский 12 минут назад
так это сущность в виде гномика, все ясно.
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1k
iCyanide 12 минут назад
А где котолампа?
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5k
Алексей 14 минут назад
В пустом заброшенном доме стоит работающий телефон. Ха-ха.
Давно бы отключили за неоплату.
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30k
Notan Blaine Полчаса назад
Паронормальщина она как гомеопатия, умные люди зарабатывают на дураках продавая им пустышки.
Скорее всего в доме жили бомжи, которые и прибили хозяйку, а когда им надоело позвонили в полицию и сбежали.
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34k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< был немного в курсе значения атрибутики типа алтаря >>>

Откуда взялся алтарь?
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26k
koleos72 41 минуту назад
Можно было сжечь дом, расчистить землю и продать подешевле
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1k
Motorola 45 минут назад
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6k
Zhora 51 минуту назад
Тут нужен он. Этот точно справится !
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49
Витаминка 53 минуты назад
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161
zenon 2 часа назад
Лучшие умы не будут ломать мозг из-за такого придурковедения.
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1k
Агафон 2 часа назад
Реально жутковато.
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8
данила беринский Агафон 10 минут назад
не
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−44
Insaid From 2 часа назад
видео смотрел про эту историю верю.
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1k
RealNo 2 часа назад
Судя по описанию - это демоны, падшие ангелы. Таких случаем масса.
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8
данила беринский RealNo 10 минут назад
бухать меньше надо.
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36k
Эльза Вайнц 2 часа назад
Понравилось директору РенТВ
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2k
emporio_ss 3 часа назад
наркоманы
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SHAGREEN 3 часа назад
Раньше такую х-ню рассказали в темноте под одеялом, теперь вот антернеты появились.
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23k
Ego sum qui sum 3 часа назад
возможно это были какие то непрофессиональные профессионалы?
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
А вот ещё был случай. Один мальчик увидел на полу красное пятно...
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