Загадка Оливии Мейбл: даже профессионалы не смогли найти объяснение этой мистической истории

Основная часть историй с мистической составляющей имеет логическое объяснение и обоснование. Но бывают и такие, над разгадкой которых ломают головы лучшие умы, но так и не могут объяснить произошедшее с позиции логики…
Оливия и Трэвис Мейбл – обычная семейная пара – проживали в небольшом городке Селин. У супругов появился малыш Эйден. И жила бы семья долго и счастливо, если бы не трагическое стечение обстоятельств.
В марте 1990 года мальчик упал в пруд и утонул. Эйдену было всего 7 лет. Оливия, потерявшая единственного ребёнка, была в шоке от горя: ушла с работы, запустила дом, не обращала внимания на мужа.
Вскоре после трагедии последовал ожидаемый развод. Трэвис уехал, а его бывшую жену еще около года видели в округе. А потом женщина пропала. Друзья и соседи предположили, что она окончательно потеряла рассудок и была помещена в психиатрическую лечебницу.
Дом остался заброшенным и постепенно ветшал без хозяйского присмотра. Но в 1994 году из него поступил звонок в полицейский участок. В трубке царила мёртвая тишина. Наряд выехал на место. Дверь им никто не открыл. Когда полицейские взломали её, стало понятно, что долгое время здесь никто не появлялся: вокруг царили запустение, пыль толстым слоем покрывала мебель и все предметы.
Но когда полицейские вошли в спальню, то поразились: в кресле сидела… Оливия – пропавшая хозяйка. Судя по виду, женщина была мертва около месяца. В руках трупа была зажата грубовато сделанная из палок кукла.
Казалось бы, всё предельно просто: женщина сошла с ума от тоски по сыну и погибла. А звонок сделал кто-то из соседей. Но потом в доме обнаружили ещё одну записку, явно написанную Оливией и датированную 27 февраля 1994 года. Именно тем днём, когда в полицию поступил звонок из дома. Но женщина на тот момент была уже давно мертва. В послании содержалось следующее обращение:
Мой Эйден, я прошу у тебя прощения. Я так виновата. Я никогда не должна была допустить подобного. Я ухожу. Я не позволю тебе удерживать меня, ты гадкое и злое существо. Мама идет к тебе, Эйден, мой сладкий Эйден. Мама любит тебя.
Понятно, что записку умершая могла написать заранее, поставив любую дату. Но как быть с телефоном? Его обнаружили в соседней комнате, заваленным вещами и всяким хламом. То есть признаков присутствия людей, которые могли бы сделать звонок, не было. Окна и двери плотно закрыты, всё покрыто толстым слоем пыли.
Патрульные, прибывшие по вызову, говорили, что чувствовали себя в доме неуютно, на них словно давило что-то невидимое, но очень неприятное. По такому случаю даже вызвали эксперта по паранормальным явлениям.
Один из полицейских – Франческо Сантьяго был немного в курсе значения атрибутики типа алтаря, поскольку его дядя увлекался оккультизмом. И предположил, что он был возведён не только как знак скорби и утешения, но и как магический предмет для создания мыслеформы – тульпы. Но вместо возрождения Эйдена безутешная мать призвала в этот мир что-то другое – злобное и демоническое.
Продать дом и имущество не смогли, поскольку все попавшие внутрь люди испытывали дискомфорт и необъяснимое беспокойство и стремились покинуть его.
Вызванный для очистки эксперт по паранормальным явлениям заявил, что атмосфера буквально пропитана злом. И он ясно ощущает запертую в доме сущность, напоминающую капризного ребёнка, который от злобы и безысходности впадает в истерику. И справиться с очисткой он не сможет, поскольку его силы и знаний для этого недостаточно.
Эта история так и осталась бы бедой одно отдельно взятой семьи и не получила бы такой огласки, если бы не странности с телефонным звонком, алтарём и записками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Давно бы отключили за неоплату.
Скорее всего в доме жили бомжи, которые и прибили хозяйку, а когда им надоело позвонили в полицию и сбежали.
Откуда взялся алтарь?