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Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки

Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки

Автор:
16 августа 2022 16:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Загадка   Прошлое   интересное   исследования   океан   природа   ученые   
3434
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Есть, как известно, два типа водоёмов - пресные и солёные. В океанах и морях очень большое количество хлорида натрия, что делает их непригодными для питья.
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Источник:

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Метки: Загадка   Прошлое   интересное   исследования   океан   природа   ученые   
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22  комментария
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2k
Пошляк Стебаныч 7 часов назад
>>Вода какое-то время продолжала растворять базальты
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Это ППЦ...
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124
sansarus 6 минут назад
и ни слова про ограниченную растворимость. Проще гранёный стакан растворить, чем размешать в нём соль досыпанную до половины. А при смене условий всё уже может и поменяться.
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53
HASSEN 2 часа назад
Интересненько. Но тут бы надо добавить, что соленость разных регионов мирового океана значительно разнится. И с этим параметром частенько сталкиваются люди на флоте. Да и живность в разных морях разная и, порой, несовместимая. Затем и паримся на смене балласта.
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26k
Юрьевич 3 часа назад
"Примерно 500 млн лет высокая вулканическая активность на Земле прекратилась и пришла к современным показателям."

Ледниковый панцирь Антарктиды образовался 25-30 миллионов лет назад. Примерно такой же возраст льда в Северном ледовитом океане.

По оценке учёных, если льды полюсов растает, то уровень океана поднимется на 60 метров. И при этом солёность океанов не изменится? Что-то я сомневаюсь... Поэтому гипотеза, что солёность мирового океана не меняется 500 млн лет кажется мне сомнительной... Думаю что за 500 млн лет менялась солёность и ещё как...
А что касается растворённой соли в океанской воде, то скорее всего да, в результате вулканической деятельности и из космоса с кометами прилетала вряд ли дистиллированная вода...
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87
Краснодар 3 часа назад
Да, соленое, потому что туда ссут. Не только динозавры миллионы лет назад, не только дети на пляже сейчас. Каждая бабочка, каждый муравей - ссыт. Ссут медведи, ссут вороны, ссут все. Не в океан, конечно. Кто под кустик, кто на полянке. Только круговорот воды в природе рано или поздно принесет всю эту хрень в ручейки, в реки, в моря и океаны.
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155
Maksim 4 часа назад
Редкостная галиматья от школяра, совершенно не знающего про круговорот воды в природе...
"Но ведь моря стационарны, из них нет истока"(с) - ЧАВО? Почти все моря проточные. Есть только 3 (три) таких непроточных моря: Каспийское, Аральское (то что от него осталось) и Мертвое - последнее преснее некуда. Так же все непроточные озера соленые. Балхаш - в восточной части (там впадает несколько речушек) пресное, на западной части соленое.
"Но впоследствии учёные подвергли сомнению теорию Галлея"(с) опровергли единственно разумного человека.
"солёность океанов и морей за три века должна была хоть немного увеличиться"(с) - а измерялки хватит замерить общую соленость всего мирового океана? Три века... А океанам больше трех миллиардов лет = замерили выборочно за период 0,00001% - это взять 11 лет школы без каникул и выходных - общего времени 33 секунды подглядывать в разные классы (по 0,1 сек в каждый класс) = требуем диплом. Тут мне просто лень точно высчитывать, там реальные цифры совсем крошечные будут.
Еще один пример - в химии примеси 0,0001% (в десять раз больше) не учитываются и материал считается идеальной чистоты. Примеси в 0,00001% - тут будет один вопрос - как обнаружили.
Цитата не из статьи: "Разум это константа, а население растет..."
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7k
Сергей 4 часа назад
А не надо было писять в море.
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27k
koleos72 5 часов назад
Просто в морях купающихся много вот они и несут в себе соль со стола да в воду! Потом соль выпаривают, делают хамон и всё по кругу!
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39k
Сергей 7 часов назад
Ответ давно известен.
Почему вода в море солёная?
Потому что там селёдки плавают!
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10k
a_komolow 7 часов назад
### именно кабридные примеси ###

Может всё-таки каРБидные!
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5k
Дмитрий 7 часов назад
Так себе теория откровенности ради. Пред идущая с испарением была проще и понятнее. Количество пресной воды из рек и облаков относительно постоянно. Малый и большой круговороты так же относительно постоянны. Количество испаряемое тоже, отсюда и солёность постоянная. Странно, что 500 млн. лет ни какие процессы не оказали влияния на "солёность" воды. Что очень сомнительно. Если в стакан с солёной водой постоянно вливать пресную воду, солёной воды будет всё меньше и меньше. По чему по новой теории этого же не случилось с водой в морях и океанах?
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