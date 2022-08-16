Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки

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Есть, как известно, два типа водоёмов - пресные и солёные. В океанах и морях очень большое количество хлорида натрия, что делает их непригодными для питья.
Уровень соли водоёмов разная, но если смотреть в среднем, то в каждом литре воды растворено 35 грамм натрия хлорида. Но откуда вообще в Мировом океане взялась соль?
Долгое время люди так и не могли найти ответ на этот вопрос, ведь если в океан впадают пресные реки, то как он остается солёным? Впервые версию предложил Эдмунд Галлей в начале 18 века - он предположил, что всё дело в испарении воды. То есть, по его мнению, если соль есть в некотором количестве во многих местах на сухой части Земли, то реки и озёра тоже её содержат, только в минимальном количестве.
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Эдмунд Галлей - английский геофизик, астроном, метеоролог, физик, математик и демограф. А ещё он Член Лондонского королевского общества, иностранный член Парижской академии наук.
Но ведь моря стационарны, из них нет истока. Поверхность испаряет большое количество воды, а в оставшейся постепенно увеличивалась концентрация соли. И вот так мировой океан стал солёным.
Вот так посчитал Эдмунд Галлей. И эта теория держалась несколько веков.
Вот так посчитал Эдмунд Галлей. И эта теория держалась несколько веков.
Но впоследствии учёные подвергли сомнению теорию Галлея. Если бы он был прав, то солёность океанов и морей за три века должна была хоть немного увеличиться. Но этот показатель остаётся стабильным. Показатели в разных морях разнятся, но показатели каждого моря держались в границах статистической погрешности во время наблюдений и они не росли.
Но после тщательного исследования показателей содержания солей в реках теория была пересмотрена.
В пресных водоёмах содержатся другие соли - карбонаты. Хлоридов в них очень мало, поэтому в океана они несут именно кабридные примеси. Большую часть кабридов потребляют морские обитатели, а меньшая - оседает на дно. И эти примеси не могут создать ту солевую взвесь, которая есть в море.
В пресных водоёмах содержатся другие соли - карбонаты. Хлоридов в них очень мало, поэтому в океана они несут именно кабридные примеси. Большую часть кабридов потребляют морские обитатели, а меньшая - оседает на дно. И эти примеси не могут создать ту солевую взвесь, которая есть в море.
Современная гипотеза привязывает солёность океана к вулканической активности
На ранних стадиях формирования нашей планеты вулканическая активность была высокой - выбросы с осадками попали в воду океана и она становилась кислой, что делало её довольно-таки агрессивной средой.
На ранних стадиях формирования нашей планеты вулканическая активность была высокой - выбросы с осадками попали в воду океана и она становилась кислой, что делало её довольно-таки агрессивной средой.
Закисленная вода воздействовала на минералы дна и соприкасающейся с ней суши и постепенно разъедала их. В базальтах и других породах среда была щелочной. В результате реакции и появлялась соль, растворяющаяся в океанах.
Примерно 500 млн лет высокая вулканическая активность на Земле прекратилась и пришла к современным показателям.
Вода какое-то время продолжала растворять базальты, пока её кислотность не снизилась. Той соли, что уже образовалась деваться было некуда и она так и осталась в воде. Согласно этой теории именно поэтому её показатель среднестатистически не меняется. Реакции, которые приводили к образованию в ней хлорида натрия прекратились.
Вода какое-то время продолжала растворять базальты, пока её кислотность не снизилась. Той соли, что уже образовалась деваться было некуда и она так и осталась в воде. Согласно этой теории именно поэтому её показатель среднестатистически не меняется. Реакции, которые приводили к образованию в ней хлорида натрия прекратились.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это ППЦ...
В земной воде также всегда что-то растворено. Наиболее чистой считается дождевая вода, но и она растворяет в себе примеси, находящиеся в воздухе. Не думайте, что вода растворяет только легко растворимые вещества. К примеру, химики-аналитики утверждают, что вода немного растворяет даже стекло. Если растереть в ступке порошок стекла с водой, то в присутствии индикатора (фенолфталеина) появится розовая окраска – признак щелочной среды. Следовательно, вода частично растворила стекло и щелочь попала в раствор (недаром химики называют этот процесс выщелачиванием стекла).
Ледниковый панцирь Антарктиды образовался 25-30 миллионов лет назад. Примерно такой же возраст льда в Северном ледовитом океане.
По оценке учёных, если льды полюсов растает, то уровень океана поднимется на 60 метров. И при этом солёность океанов не изменится? Что-то я сомневаюсь... Поэтому гипотеза, что солёность мирового океана не меняется 500 млн лет кажется мне сомнительной... Думаю что за 500 млн лет менялась солёность и ещё как...
А что касается растворённой соли в океанской воде, то скорее всего да, в результате вулканической деятельности и из космоса с кометами прилетала вряд ли дистиллированная вода...
"Но ведь моря стационарны, из них нет истока"(с) - ЧАВО? Почти все моря проточные. Есть только 3 (три) таких непроточных моря: Каспийское, Аральское (то что от него осталось) и Мертвое - последнее преснее некуда. Так же все непроточные озера соленые. Балхаш - в восточной части (там впадает несколько речушек) пресное, на западной части соленое.
"Но впоследствии учёные подвергли сомнению теорию Галлея"(с) опровергли единственно разумного человека.
"солёность океанов и морей за три века должна была хоть немного увеличиться"(с) - а измерялки хватит замерить общую соленость всего мирового океана? Три века... А океанам больше трех миллиардов лет = замерили выборочно за период 0,00001% - это взять 11 лет школы без каникул и выходных - общего времени 33 секунды подглядывать в разные классы (по 0,1 сек в каждый класс) = требуем диплом. Тут мне просто лень точно высчитывать, там реальные цифры совсем крошечные будут.
Еще один пример - в химии примеси 0,0001% (в десять раз больше) не учитываются и материал считается идеальной чистоты. Примеси в 0,00001% - тут будет один вопрос - как обнаружили.
Цитата не из статьи: "Разум это константа, а население растет..."
Почему вода в море солёная?
Потому что там селёдки плавают!
Может всё-таки каРБидные!