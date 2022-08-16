Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки

Долгое время люди так и не могли найти ответ на этот вопрос, ведь если в океан впадают пресные реки, то как он остается солёным? Впервые версию предложил Эдмунд Галлей в начале 18 века - он предположил, что всё дело в испарении воды. То есть, по его мнению, если соль есть в некотором количестве во многих местах на сухой части Земли, то реки и озёра тоже её содержат, только в минимальном количестве.