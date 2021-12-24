Загадочная история королевских регалий Ирландии, пропавших без следа более века назад

Свои услуги предлагали и экстрасенсы. Викарс попросил Фрэнсиса Шеклтона нанять одного из них, когда одна женщина написала ему о видениях своей дочери, связанных с кражей. Экстрасенс сказала, что драгоценности спрятали на кладбище. Викарс и другие отправились раскапывать участки кладбищ, которые соответствовали описанию женщины, но им не удалось обнаружить регалии.

Викарс не признал вину

Викарса обвинили в произошедшем и потребовали, чтобы он ушел в отставку, но он отказался. Он утверждал, что вина лежит на Совете по работам, который отвечал за ремонт комнаты и, соответственно, просчитался с дверями.

Викарс считал, что его сделали козлом отпущения и оклеветали, и поэтому потребовал от Королевской комиссии провести судебное разбирательство, чтобы он мог вызвать свидетелей и оправдать себя. В итоге этим делом занялась комиссия вице-короля, поэтому на слушании не было ни зрителей, ни прессы, ни свидетелей, а акцент был на том, как он выполнял свои обязанности, а не на самом преступлении. Викарс и его адвокаты покинули заседание, и в его отсутствие его признали виновным в халатности и уволили.

Важно отметить, что в 1905 году Викарс переписал некоторые законодательные акты, согласно которым сейф всегда должен находиться в хранилище. Храня сейф так долго в библиотеке, он нарушил правила, которые сам же и написал.

Несмотря на увольнение, Викарсу предложили полную пенсию, если он перестанет добиваться публичного слушания дела. Он отказался.

Версия с алкоголем

Если ирландскую прессу еще могли заставить молчать о краже, ирландско-американскую прессу было не остановить. Издание Gaelic American опубликовало статью об оргиях в Дублинском замке и назвало Шеклтона и его друзей «людьми, подозреваемыми в неслыханных и отвратительных преступлениях».

О’Махони обратился за помощью к знакомым влиятельным людям, но ему отказали на том основании, что Викарс дружил с Шеклтоном и его репутация была запятнана. Так что О’Махони встретился с издателем газеты и предложил свою версию событий.

Он настаивал на том, что в замке не бывало оргий, но там устраивали пьянки. И Викарс, который не умел пить, часто оказывался в отключке. О’Махони предположил, что его друзья, должно быть, взяли ключи, когда он был в бессознательном состоянии, а затем в шутку вынесли драгоценности. Викарсу должны были потом прислать посылку с драгоценностями, и на этом розыгрыш бы завершился.

Учитывая, что на веб-сайте Дублинского замка говорится, что такого рода розыгрыши и раньше устраивал лорд Хаддо, в этой идее может быть доля правды. Говорят, что также был случай, когда Викарс напился, его друзья взяли ключ, открыли сейф и положили украшения на его пьяное тело, так что он проснулся весь в королевском блеске.

Теории

С годами появилось множество теорий относительно того, что могло случиться с драгоценностями, и Шеклтон фигурирует сразу в нескольких. Согласно одной из них, он украл драгоценности, потому что был разорен. Хотя у него было алиби на тот день, когда обнаружили пропажу, вполне возможно, что он украл их раньше, поскольку никто не видел драгоценности с 11 июня. Он также мог действовать через Горджеса.

Другая версия гласит, что Шеклтона шантажировали его образом жизни; он был вынужден добыть ключ, а шантажист сделал все остальное. В любом из этих случаев результаты расследования не стали бы разглашать, потому что раскрытие гомосексуализма Шеклтона было бы национальным скандалом.

Согласно еще одной теории, драгоценности украли юнионисты, чтобы поставить в неловкое положение короля или лорда Абердина, который раньше носил драгоценности во время государственных мероприятий как следующий по старшинству в Ордене после короля.

Однако была еще одна теория, которая появилась спустя годы после смерти одного из участников.