Загадочная история королевских регалий Ирландии, пропавших без следа более века назад

«Королевскими регалиями Ирландии» называли алмазную звезду и орден, которые когда-то хранились в Дублинском замке. Официально это были драгоценности Блистательнейшего ордена Святого Патрика, но после кражи газеты окрестили их королевскими регалиями Ирландии.
Драгоценности
Блистательнейший орден Святого Патрика, возглавляемый монархом Великобритании, состоял в основном из ирландской знати. Члены ордена должны были поддерживать юнионизм и быть сторонниками монархии.
Одна драгоценность представляла собой восьмиконечную звезду с бразильскими бриллиантами; другой был серебряный орден, украшенный бриллиантами, изумрудами и рубинами. Вместе они оценивались примерно в 3-4,5 миллиона долларов в пересчете на современные деньги.
Регалии были изготовлены в 1831 году и включали 394 драгоценных камня королевы Шарлотты, матери короля Вильгельма IV. Драгоценности надевал монарх на церемонии принятия в орден новых рыцарей; без них церемония попросту не могла состояться.
Хранитель драгоценностей
В начале 1900-х годов за сохранность регалий отвечал сэр Артур Викарс, гербовый король Ольстера. В его обязанности входило руководство герольдами, надзор за составлением гербов и генеалогических деревьев и, конечно же, охрана королевских регалий. Иногда драгоценности лежали в сейфе у ювелиров «West and Son», но в основном их хранили в башне Бермингем в Дублинском замке.
Новый дом бесценных регалий
Примерно в 1901 году было принято решение перевезти драгоценности в Башню Бедфорд, где для них должны были создать специальную сокровищницу. Однако, когда в 1903 году пришло время переносить сейф, он оказался слишком большим для дверного проема. Сносить стены было немыслимо, а покупка сейфа поменьше влекла бы за собой множество бюрократической волокиты. Вместо этого Викарс постановил, что драгоценности должны храниться в соседней библиотеке, с часовым за дверью. Сейф был тяжелым и защищенным от взлома, поэтому риск считался минимальным.
Однако библиотека была также залом ожидания перед кабинетом Викарса, поэтому люди постоянно входили и уходили. В помещении было несколько дверей, но только один часовой, который не мог видеть сейф с того места, где он стоял.
Всего от двери кабинета гербового короля было семь ключей: у Викарса, часового (Стиви), уборщицы (миссис Фаррелл) и других сотрудников в здании. Еще было четыре ключа от внешнего хранилища, а также два ключа от самого сейфа — оба были у Викарса. Один он всегда держал при себе, а другой запирал дома.
Хронология
В течение июня и июля 1907 года прозвучало несколько тревожных звоночков, которые Викарс предпочел проигнорировать, что позже выставило его в особенно плохом свете. Хронология выглядела примерно так:
28 июня: Викарс обнаруживает, что его ключ от двери в башню пропал, и дежурному часовому приходится впустить его.
3 июля: Миссис Фаррелл приходит убраться и обнаруживает, что входная дверь не заперта. Она рассказывает об этом Викарсу, который не предпринимает никаких действий.
6 июля: Миссис Фаррелл обнаруживает, что дверь в хранилище не заперта, а ключи все еще находятся в двери. Она пишет записку часовому (Стиви), который затем сообщает об этом Викарсу, но тот снова ничего не делает.
6 июля, позднее: Одна из золотых рыцарских цепей (которые обычно хранились в сейфе вместе с королевскими регалиями) возвращается из «West and Son» после ремонта. Викарс дает Стиви ключ от сейфа и приказывает ему положить туда цепь. Когда Стиви заходит, чтобы открыть сейф, он обнаруживает, что он уже открыт, а драгоценности пропали. В сейфе осталась только лента, которая крепилась к ордену.
Что не так с лентой
Логично предположить, что вор в спешке сорвал орден и бросил ленту, но улики указывали на другое развитие событий. Орден крепился к ленте с помощью крючка с двумя крошечными винтами. Винты не были сломаны, что указывает на то, что вор не спешил. Викарс предположил, что на откручивание винтов ушло бы около десяти минут. Вдобавок бумага и ткань в шкатулках были аккуратно сложены — не похоже, что вор торопился.
Дублинская полиция заходит в тупик
Точно известно, что драгоценности еще находились в сейфе 11 июня, поскольку Викарс показывал их посетителю. Это значит, что их могли украсть в течение почти месяца. Помимо королевских регалий, были украдены некоторые фамильные драгоценности, принадлежащие Викарсу, и рыцарские цепи.
Полиция Дублина установила, что двери не были взломаны, а значит, что у кого-то был ключ; а поскольку все ключи были на месте, то это могла быть копия. Но на то, чтобы сделать профессиональную копию, уходит пара дней, а ключи не пропадали (если только не задумываться о том, почему Викарс не смог попасть в здание 28 июня). На замках не было никаких отметок, которые указывали бы на использование наспех скопированного ключа.
Но как вор получил доступ к сейфу, если оба ключа были только у викария и не пропадали?
За дело берется Скотланд-Ярд
Когда дублинская полиция зашла в тупик, 12 июля за дело взялся Скотланд-Ярд. Руководивший расследованием инспектор Джон Кейн счел, что кражу совершил кто-то из сотрудников, и включил в свой отчет список подозреваемых. Никто так и не узнал, что было в его отчете, поскольку Кейн с командой были вынуждены вернуться обратно в Лондон, а расследование, кажется, совершенно не сдвинулось с мертвой точки.
Король Эдуард VII был в ярости, поскольку он и королева в то время должны были посетить Ирландскую международную выставку. Во время визита он был вынужден отменить принятие в орден Святого Патрика 2-го барона Каслтауна, потому что церемония не могла состояться без драгоценностей. Кража была особенно унизительна для короля, поскольку политическая ситуация в Ирландии в то время была и без того нестабильной.
Список подозреваемых
Хотя ответственным за сохранность драгоценностей был Викарс, с регалиями было связано несколько почетных должностей, что расширило список подозреваемых за пределы тех, у кого были ключи от башни.
Первым в списке (и главным подозреваемым во многих теориях) был Фрэнсис Шеклтон, брат исследователя Эрнеста Шеклтона. Он был обаятельным человеком, любившим светскую жизнь, и останавливался в доме Викарса, когда оказывался в Дублине по работе. Более того, согласно Atlas Obscura, он платил Викарсу половину арендной платы.
Однако, Шеклтон был геем, что в то время было незаконным, и общался с другими открытыми геями, что позже добавило масла в огонь слухов о том, что именно он был в ответе за кражу.
Шеклтона обвинил Викарс, однако инспектор Кейн отрицал, что внес его в список подозреваемых в отчете. Популярная теория гласит, что один из предполагаемых любовников Шеклтона, капитан Ричард Ховард Горджес, совершил преступление, когда Шеклтон находился за пределами страны (чтобы обеспечить себе алиби). Согласно теории, учитывая количество военных в замке, хорошо всем знакомый Горджес не вызвал бы подозрений.
Среди подозреваемых также был Пирс Ган О’Махони, занимавший пост герольда Корка; Викарс был его дядей. Поскольку Викарс помог Пирсу получить эту должность, молодой человек был чрезвычайно ему предан. Также в его распоряжении был один из ключей от двери хранилища.
Еще одним подозреваемым был Фрэнсис Беннет-Голдни, которого назначили последователем Атлона в мае 1907 года, за два месяца до кражи.
В какой-то момент газета London Mail предположила, что ключ взяла любовница Викарса, которая затем забрала драгоценности и сбежала. Викарс подал в суд за клевету, и газета была вынуждена признать, что у статьи не было доказательств, а женщины и вовсе не существовало.
Вознаграждение, спиритические сеансы и кладбища
За информацию, которая могла бы привести к возвращению драгоценностей, было назначено вознаграждение, после чего поступило множество наводок, которые ни к чему не привели. Даже сэр Артур Конан Дойл, дальний родственник Викарса, вызвался помочь. Считается, что именно этим событием вдохновлялся писатель, когда писал рассказ «Чертежи Брюса-Партингтона».
Свои услуги предлагали и экстрасенсы. Викарс попросил Фрэнсиса Шеклтона нанять одного из них, когда одна женщина написала ему о видениях своей дочери, связанных с кражей. Экстрасенс сказала, что драгоценности спрятали на кладбище. Викарс и другие отправились раскапывать участки кладбищ, которые соответствовали описанию женщины, но им не удалось обнаружить регалии.
Викарс не признал вину
Викарса обвинили в произошедшем и потребовали, чтобы он ушел в отставку, но он отказался. Он утверждал, что вина лежит на Совете по работам, который отвечал за ремонт комнаты и, соответственно, просчитался с дверями.
Викарс считал, что его сделали козлом отпущения и оклеветали, и поэтому потребовал от Королевской комиссии провести судебное разбирательство, чтобы он мог вызвать свидетелей и оправдать себя. В итоге этим делом занялась комиссия вице-короля, поэтому на слушании не было ни зрителей, ни прессы, ни свидетелей, а акцент был на том, как он выполнял свои обязанности, а не на самом преступлении. Викарс и его адвокаты покинули заседание, и в его отсутствие его признали виновным в халатности и уволили.
Важно отметить, что в 1905 году Викарс переписал некоторые законодательные акты, согласно которым сейф всегда должен находиться в хранилище. Храня сейф так долго в библиотеке, он нарушил правила, которые сам же и написал.
Несмотря на увольнение, Викарсу предложили полную пенсию, если он перестанет добиваться публичного слушания дела. Он отказался.
Версия с алкоголем
Если ирландскую прессу еще могли заставить молчать о краже, ирландско-американскую прессу было не остановить. Издание Gaelic American опубликовало статью об оргиях в Дублинском замке и назвало Шеклтона и его друзей «людьми, подозреваемыми в неслыханных и отвратительных преступлениях».
О’Махони обратился за помощью к знакомым влиятельным людям, но ему отказали на том основании, что Викарс дружил с Шеклтоном и его репутация была запятнана. Так что О’Махони встретился с издателем газеты и предложил свою версию событий.
Он настаивал на том, что в замке не бывало оргий, но там устраивали пьянки. И Викарс, который не умел пить, часто оказывался в отключке. О’Махони предположил, что его друзья, должно быть, взяли ключи, когда он был в бессознательном состоянии, а затем в шутку вынесли драгоценности. Викарсу должны были потом прислать посылку с драгоценностями, и на этом розыгрыш бы завершился.
Учитывая, что на веб-сайте Дублинского замка говорится, что такого рода розыгрыши и раньше устраивал лорд Хаддо, в этой идее может быть доля правды. Говорят, что также был случай, когда Викарс напился, его друзья взяли ключ, открыли сейф и положили украшения на его пьяное тело, так что он проснулся весь в королевском блеске.
Теории
С годами появилось множество теорий относительно того, что могло случиться с драгоценностями, и Шеклтон фигурирует сразу в нескольких. Согласно одной из них, он украл драгоценности, потому что был разорен. Хотя у него было алиби на тот день, когда обнаружили пропажу, вполне возможно, что он украл их раньше, поскольку никто не видел драгоценности с 11 июня. Он также мог действовать через Горджеса.
Другая версия гласит, что Шеклтона шантажировали его образом жизни; он был вынужден добыть ключ, а шантажист сделал все остальное. В любом из этих случаев результаты расследования не стали бы разглашать, потому что раскрытие гомосексуализма Шеклтона было бы национальным скандалом.
Согласно еще одной теории, драгоценности украли юнионисты, чтобы поставить в неловкое положение короля или лорда Абердина, который раньше носил драгоценности во время государственных мероприятий как следующий по старшинству в Ордене после короля.
Однако была еще одна теория, которая появилась спустя годы после смерти одного из участников.
Плачевный конец для всех вовлеченных
Тайну так и не удалось раскрыть, а преступник так и не был пойман, но почти всех подозреваемых ждал плачевный, а в некоторых случаях позорный, конец.
В 1921 году Артура Викарса застрелили члены Ирландской республиканской партии за то, что предлагал еду и кров британским солдатам, патрулировавшим сельскую местность.
В 1914 году Пирс О’Махони отправился на чаепитие, намереваясь во время переправы через реку подстрелить диких птиц. На следующий день его нашли в лодке с огнестрельным ранением в грудь.
После объявления банкротства Шеклтон был признан виновным в мошенничестве за попытку незаконно обналичить чек вдовы. За этим последовало обвинение в попытке украсть тысячи у его друга лорда Рональда Гауэра. Шеклтон жил со своей сестрой и умер без гроша в кармане.
Смерть Фрэнсиса Беннета-Голдни была самой шокирующей из всех. Он погиб в 1918 году в автокатастрофе во Франции. Однако мир потрясло то, что после его смерти в его доме обнаружили украденные ценные рукописи и картины. Когда выяснилось, что он был вором, многие задумались о том, не он ли стоял за кражей королевских регалий.
Кража остается загадкой
Споры о том, что произошло на самом деле, будут продолжаться до тех пор, пока королевские регалии Ирландии не найдут. В 1983 году, когда проводился ремонт башни, главный герольд Ирландии лично контролировал демонтаж стен и пола по всему здания из расчета, что драгоценности вовсе не крали, а просто спрятали. К сожалению, поиск ничего не дал, и мир до сих пор не узнал правду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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