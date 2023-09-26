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Рестораны, креветки и купальные трусы: руководство благотворительного Фонда при храме в Сочи поймали на растрате пожертвований прихожан

Рестораны, креветки и купальные трусы: руководство благотворительного Фонда при храме в Сочи поймали на растрате пожертвований прихожан

Автор:
26 сентября 2023 10:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   благотворительный фонд   нецелевые расходы   прокурорская проверка   растрата   храм   
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Выяснилось, что деньги шли на нецелевые расходы и личные нужды руководства Фонда.

Минюст РФ требует ликвидировать Фонд храма Христа Спасителя в Сочи из-за нецелевого расходования средств. Внеплановая прокурорская проверка показала, что деньги, пожетвованные прихожанами, шли на самые разные цели, никак не связанные с православной и благотворительной деятельностью.


В частности, в 2021 и в 2022 годах в фонд поступило более 3 млн рублей, но аудит тогда не проводили. А прокурорская проверка показала вопиющие факты расходования пожертвований. К одному из финансовых отчётов, как сообщает агентство ТАСС, был приложен "чек на шампанское (на сумму 499 рублей), штаны пляжные мужские на сумму 2 199 рублей, плавки классические <...> на сумму 2 799 рублей, рубашка на сумму 1 299 руб.".

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Судя по всему, руководство Фонда считало поступившие средства своими собственными, т.к. проверка выявила и другие расходы, никак не относящиеся ни к благотворительности, ни к православной деятельности: к примеру, посещение ресторанов, покупка морепродуктов (тигровых креветок) и т.д. Все эти милые "пустячки" также оплачивались деньгами Фонда, т.е. пожертвованиями православных.


Директор Фонда Сурен Эксузян и руководство в его лице не только оплачивали свои нецелевые расходы поступившими деньгами, но и запросто снимали их с расчетного счёта для личных нужд. Так, в 2021 году было снято 952 тыс. руб, а в 2022 году - 856 тыс. руб. Интересен тот факт, что Эксузян ранее

руководил еще одной благотворительной организацией - Краснодарским региональным общественным благотворительным фондом "Приют Святого Ионна Предтечи". Однако в апреле 2023 года она была ликвидинована Адлерским судом Сочи за нарушение законов об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.


Сурену Эскузяну и его компании может грозить наказание по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

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Метки: Сочи   благотворительный фонд   нецелевые расходы   прокурорская проверка   растрата   храм   
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8  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
да быть того не может -попы это ж святые а армянские попы еще и честные .
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8k
Дмитрий 6 минут назад
А этот Сурен не плохо устроился! А главное всё с именем бога! Поди снимал деньги каждый раз и говорил: "Бог дал! Бог даст ещё раз!"
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3k
fkamash 14 минут назад
Надо сказать, что суммы довольно скромные для руководителя с такой фамилией)))
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БамбарбияКиргуду 15 минут назад
Нихрена там суммы жертвуют.Отмывают видимо.
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12k
Rus77 44 минуты назад
Это вам не Карабах 30 лет разворовывать!
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Том Сойер 49 минут назад
"Директор Фонда Сурен Эксузян...." - дальше можно не продолжать....
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