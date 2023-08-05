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Это вообще нормально? В Сочи "яжемать" устроила малышу туалет прямо на пляже

Это вообще нормально? В Сочи "яжемать" устроила малышу туалет прямо на пляже

Автор:
05 августа 2023 12:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   дети   пляж   приморский   туалет   яжемать   
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Возмущенные очевидцы поясняют, что сначала ребёнок сходил "по большому" в море, а потом - еще и на суше. В пакетик. Прямо на глазах отдыхающих.

Родители малолетних детей вынуждены брать с собой на пляж горшок или, по крайней мере, знать, где находится туалет, чтобы в случае нужды спешно отвести туда малыша. Но не все утруждают себя такими сложностями. На сочинском пляже "Приморский" заметили заботливую мать, которая "покакала" сынишку сначала в море, а затем завершила мероприятие на берегу, использовав пакетик.


При этом, как поясняют очевидцы, туалет находится в минуте ходьбы от места отдыха. Правда, он платный, и, возможно, именно это обстоятельство решает.



Впрочем, в соцсетях на сторону матери встали многие пользователи. Они считают, что проблема - в отсутствии бесплатных туалетов. Вот если бы они были, все люди несли содержимое кишечника туда. А раз туалеты только платные - то извините.



Собственно, к ребёнку никаких претензий - дети не умеют терпеть. Но мамаше можно было побеспокоиться о горшке? Или просто плевать на окружающих?

Источник:

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Метки: Видео   Сочи   дети   пляж   приморский   туалет   яжемать   
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9  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
Раз уж пофиг где, было бы лучше обоссать платный туалет. Чисто символически, что бы деньги запахли.
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1k
Алексей 10 минут назад
Срут в море и взрослые в зависимости от воспитанности. Здесь же ребёнок и в пакетик. Норм. Неприятное зрелище, но так и нечего глядеть (нежная психика целее будет).
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8k
Роман 17 минут назад
Ну а что такого?

Ребенок мелкий совсем. Его приспичило и все тут. Пока добежишь до санузла, он все по дороге выложит. Если даже и добежишь, в санузле все обоссано, держать ребенка маме на руках над унитазом тяжело. Добавим там еще какую то сумочку, в которой детские принадлежности, которую фиг куда повесишь. А если это еще пацан, у него какахи в одну сторону а из писюна на тебя фонтант.

Я не призываю гадить где попало на пляже. Мы для таких случаев носили с собой разборный горшок. Один раз даже приспичило в центре площади его во время салюта посреди толпы. Не понимают всех этих проблем те у кого не было ребенка. Маме и мелком здоровье и уважение за пакет.
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1k
liveevil 40 минут назад
Мамке вообще наплевать на окружающих, лишь бы её ребенку было хорошо. Дети - наше всё!
А за пакетик ставлю "+". Сначала подумал, что прямо на песок с*ать будет.
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Ротавирус- он такой, прихватит где угодно. Остаться с ребёнком дома? Да ну бред какой-то, она ж на море приехала
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14k
Александр 2 часа назад
Не говорю за море, всегда отдыхал там, где не было общественных пляжей. Но, ещё в студенческие времена, занесло нас с товарищами на Строгинское водохранилище в жаркий летний день. И чёрт меня дёрнул зайти в кабинку, дабы сменить труселя на плавки... Ребята... Вся. ВСЯ! внутренняя поверхность кабинки была обклеена использованными женскими прокладками ровно, как кафелем! Выше и ниже крепёжных направляющих были прилеплены тампоны. Ровно. Встык.
Это был худший летний день в моей жизни...
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