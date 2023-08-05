Это вообще нормально? В Сочи "яжемать" устроила малышу туалет прямо на пляже

Родители малолетних детей вынуждены брать с собой на пляж горшок или, по крайней мере, знать, где находится туалет, чтобы в случае нужды спешно отвести туда малыша. Но не все утруждают себя такими сложностями. На сочинском пляже "Приморский" заметили заботливую мать, которая "покакала" сынишку сначала в море, а затем завершила мероприятие на берегу, использовав пакетик.



