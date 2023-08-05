Это вообще нормально? В Сочи "яжемать" устроила малышу туалет прямо на пляже

Возмущенные очевидцы поясняют, что сначала ребёнок сходил "по большому" в море, а потом - еще и на суше. В пакетик. Прямо на глазах отдыхающих.
Родители малолетних детей вынуждены брать с собой на пляж горшок или, по крайней мере, знать, где находится туалет, чтобы в случае нужды спешно отвести туда малыша. Но не все утруждают себя такими сложностями. На сочинском пляже "Приморский" заметили заботливую мать, которая "покакала" сынишку сначала в море, а затем завершила мероприятие на берегу, использовав пакетик.
Осторожно! Видео не рекомендовано к просмотру брезгливым и впечатлительным!
Источник:
При этом, как поясняют очевидцы, туалет находится в минуте ходьбы от места отдыха. Правда, он платный, и, возможно, именно это обстоятельство решает.
Впрочем, в соцсетях на сторону матери встали многие пользователи. Они считают, что проблема - в отсутствии бесплатных туалетов. Вот если бы они были, все люди несли содержимое кишечника туда. А раз туалеты только платные - то извините.
Собственно, к ребёнку никаких претензий - дети не умеют терпеть. Но мамаше можно было побеспокоиться о горшке? Или просто плевать на окружающих?
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Ребенок мелкий совсем. Его приспичило и все тут. Пока добежишь до санузла, он все по дороге выложит. Если даже и добежишь, в санузле все обоссано, держать ребенка маме на руках над унитазом тяжело. Добавим там еще какую то сумочку, в которой детские принадлежности, которую фиг куда повесишь. А если это еще пацан, у него какахи в одну сторону а из писюна на тебя фонтант.
Я не призываю гадить где попало на пляже. Мы для таких случаев носили с собой разборный горшок. Один раз даже приспичило в центре площади его во время салюта посреди толпы. Не понимают всех этих проблем те у кого не было ребенка. Маме и мелком здоровье и уважение за пакет.
А за пакетик ставлю "+". Сначала подумал, что прямо на песок с*ать будет.
Это был худший летний день в моей жизни...